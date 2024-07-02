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Jordan News النسخة المطبوعة

محللون أمنيون: الحرب في غزة مستنقع مغرق

معاريف
معاريف

آفي اشكنازي   2/7/2024 

 القتال الضاري في القطاع تواصل أيضا عندما صفى مقاتلو الفرقة 90 في منطقة الشجاعية عددا من المقاومين في اشتباكات من مسافات قصيرة وعثروا على وسائل قتالية كثيرة أثناء اجتياح المنطقة.

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خلال عشرات الغارات لسلاح الجو، بتوجيه من قوات الفرقة، صفي عشرات المقاومين ودمروا عددا من مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية.
أول من أمس، توجه الناطق العسكري بالعربية لسكان منطقة خانيونس في القطاع وأمرهم بالإخلاء الى المنطقة الإنسانية. وقبل ذلك في ساعات مبكرة من الصباح، أكد الناطق التقارير التي تفيد بأن نحو عشرين مقذوفة اجتازت من منطقة خانيونس. بعضها اعترض، لكن عدد تلك التي سقطت سجلت في المناطق المفتوحة.
إن إطلاق عدد عال نسبيا من الصواريخ يبعث على التخوف من أن الحرب قد تصبح حرب استنزاف طويلة، فيما أن القوات الفلسطينية المسلحة تنتظم وتتسلح من جديد.
في مقال نشر في "وول ستريت جورنال"، كتب أن اجتياح الشجاعية في مدينة غزة الذي بدأ الأسبوع الماضي، يظهر كم هو صعب على إسرائيل تحقيق هدف الحرب الذي وضعته الحكومة -هزيمة حماس وإبادتها في القطاع.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها الجيش الإسرائيلي الى مكان انسحب منه، كون حماس أعادت تنظيم نفسها وحققت سيطرة على مناطق خرج منها الجيش الإسرائيلي.
وقال محللون أمنيون لـ"وول ستريت جورنال"، إنه يبدو أن إسرائيل توجد في خطر الغرق في نزاع طويل المدى مع حماس، بينما تثبت منظمة (حماس) بأن بوسعها أن تبقى على قيد الحياة مع تأييد معين من السكان في غزة.
يوست هلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في طاقم التفكير في "مجموعة الأزمة الدولية"، قال للصحيفة: "يدور الحديث عن مستنقع مغرق. يمكن استخدام حملة عسكرية لأجل دحر حماس من جيوب مختلفة في قطاع غزة، لكنهم في النهاية سيتسللون ويعودون الى هناك عبر الأنفاق أو من فوق الأرض. هم يحصلون على متجندين جدد في كل يوم، كالشباب الذين فقدوا عائلاتهم".
وإلى ذلك، تفحص إسرائيل نموذجا تجريبيا لإدارة قطاع غزة من خلال خلق جيوب إنسانية يفترض أن تكون عديمة نشطاء حماس، كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وحسب التقرير، فإن الخطة التجريبية ستدشن قريبا في أحياء العطاطرة، بيت حانون وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة كإعداد لليوم التالي للحرب. في إطار الخطة، سينقل الجيش الإسرائيلي دورية إنسانية عبر معبر ايرز الى فلسطينيين محليين تم فحصهم ليوزعوا المساعدات. في المرحلة الأولى، تحرس قوات الجيش على توزيع المؤن ولاحقا توسع مسؤولية أولئك الفلسطينيين، وذلك بهدف السيطرة على الحكم المدني في المنطقة.
إذا ما نجحت الخطة، ستوسع إسرائيل الجيوب الإنسانية الى المنطقة الجنوبية من القطاع أيضا كوسيلة لاستبدال قيادة حماس بعد عقدين من الحكم في القطاع. كما أفيد بأن الخطة الإسرائيلية تعد كطريق لممارسة الضغط على حماس بهدف الدفع قدما بالاتصالات لصفقة المخطوفين بين المنظمة وإسرائيل.

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