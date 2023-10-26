الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

محلل إسرائيلي: عائلة "الدحدوح" في غزة كانت هدفا للجيش

ظهر الصحافي وائل الدحدوح في مقطع مصور وهو يحمل بيديه حفيدته الصغيرة
ظهر الصحافي وائل الدحدوح في مقطع مصور وهو يحمل بيديه طفلته الصغيرة
قال محرر الشؤون الفلسطينية في القناة 13 الإسرائيلية تسفي يحزقيلي إن عائلة مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح كانت هدفا لقصف الجيش، مؤكدا أنهم يعرفون ما يضربون بالضبط.اضافة اعلان

وقبل الإعلان عن استهداف منزل عائلة الدحدوح، تداول الإعلام الإسرائيلي أنباء عن عزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإعلان بنفسه عن استهداف أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان يحزقيلي يتحدث للقناة حول هذا الخبر، وقال إنه لا توجد معلومات حتى الآن بشأن المستهدف بسبب "حجم الدمار الذي نراه" مؤكدا أن حماس نفسها ربما لا تعرف ماذا جرى في الأماكن المستهدفة لأنها لا تملك قدرة الوصول أو الإخلاء.

لكن المحلل الإسرائيلي أكد أن الأهداف التي تقصف تكون معروفة للجيش، مضيفا "على سبيل المثال، كان الهدف اليوم عائلة مراسل الجزيرة".

وقد استشهد عدد من عائلة الزميل الدحدوح بينهم زوجته وابنته وابنه وحفيده، وأصيب بقية أولاده، في قصف وقع مساء الأربعاء، وما يزال كثيرون من أفراد العائلة تحت الأنقاض.

وخلال توديع ابنه محمود، اعتبر الدحدوح أن ما جرى كان انتقاما منه في أولاده. -وكالات 

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