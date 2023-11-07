مخاوف أميركية من فشل إسرائيل بغزة

هآرتس

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تسفي برئيل - 7/11/2023"هذه الحرب يجب أن تنتهي، هذا النزاع أدى إلى كارثة إستراتيجية وإنسانية"، هذا ما قاله الرئيس الأميركي، جو بايدن. يمكن أن نطلق النفس الذي انقطع. هذا لم يحدث أمس ولا في هذا الاسبوع. هذه الأقوال الحاسمة قالها بايدن في شباط 2021 بعد شهر على رئاسته.النزاع الذي تحدث عنه هو الحرب في اليمن. عندها كان مضى عليها ست سنوات وكانت ما تزال مستمرة. تصريحه العسكري ارفقه بايدن بالأفعال، عندما قرر أن الولايات المتحدة ستتوقف عن مساعدة السعودية في هذه الحرب. وحتى أعلن عن نيته الانتقال إلى القناة الدبلوماسية من أجل انهاء الحرب، وشطب الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية التي أدخلهم سلفه ترامب فيها.لكن الرئيس، الذي حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية عزيزة عليه وكانت تعتبر احد مبادئ سياسته "نسي" موضوع واحد عندما أعلن عن وقف المساعدات للسعودية. هو لم يطلب منها رفع الحصار الذي فرضته على شمال ووسط اليمن، التي هي منطقة سيطرة الحوثيين، بذريعة أن رفع الحصار يمكن أن يستخدم كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية.من المهم اذا كان الحصار على غزة سيجد الطريق الى خطة الخروج التي تحاول الإدارة الأميركية وضعها الآن. إسرائيل ليست في موقع السعودية في 2021. حسب تعبير بايدن، قبل أن يضطر إلى مغازلة محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. خلافا للسعودية فإن إسرائيل غير مطلوب منها دفع ثمن المساعدات العسكرية التي ترسلها واشنطن، لكنها أصبحت تقف أمام مكبس ضغوط مشابهة.يجب التعلم من تجارب الآخرينقرار بايدن وقف المساعدات للسعودية في اليمن قلب سياسة ترامب وسلفه أوباما، اللذان بناء على تعليمات منهما تم ضخ كمية كبيرة جدا من المعدات العسكرية والسلاح للسعودية، الأمر الذي في نهاية المطاف سرع المفاوضات بين السعودية والحوثيين. هذه المحادثات التي ما زالت تجري بين السعودية، وبين السلطة المحلية "الحوثيين" – "وكلاء إيران". كل ذلك بدعم من أميركا وبهدف إقامة نظام جديد في اليمن، الذي فيه الحوثيون سيكونون جزءا من الحكومة وسيحصلون على توزيع نزيه للموارد والميزانية.هذا بالتأكيد ليس "خطة اليوم التالي"، التي يمكن أن تخدم إسرائيل والفلسطينيين. الإدارة الأميركية نفسها قالت بأنه لا توجد أي إمكانية لأن تستمر حماس في كونها عنصر حاكم في غزة بعد الحرب. من الواضح إذا ما لا يمكن أن يكون، لكن في هذه الاثناء فإن البديل غير معروف. محللون وخبراء حذروا من فقد الولايات المتحدة للصبر في ظل غياب "خطة للخروج" أو "خطة لليوم التالي" في غزة. جنرالات أميركيون يحذرون إسرائيل من أن "لا ترتكب الأخطاء التي ارتكبناها". والقصد هو التورط طويل المدى في العراق وافغانستان.هذه التحذير يثير وبحق الخوف من أن إسرائيل، خلال أسابيع أو أقل، ستقف في وضع يشبه الوضع الذي وقفت فيه السعودية أمام الولايات المتحدة في اليمن. إضافة إلى ذلك في ظل غياب خطة إسرائيلية فإن الولايات المتحدة يمكن أن يكون عليها هي نفسها عرض خطة خروج لإسرائيل. عمليا، هي أصبحت منشغلة في ذلك في النقاشات التي يجريها مؤخرا الممثلون الكبار فيها، بالأساس وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، مع الزعماء العرب ومع الرئيس التركي.يجب قلب ساعة الرملقضية "الصبر" الأميركي هي قضية ملحة وبحق، ومن شأنها أن تملي الجدول الزمني للمعركة العسكرية. ولكن ليس من الزائد فحص خصائصها أمام سلوك الولايات المتحدة نفسها في الحروب التي تورطت فيها، من أفغانستان التي احتلتها في 2001 في اعقاب عمليات الحادي عشر من ايلول، انسحبت فقط بعد عشرين سنة من ذلك، ضد العراق هي حاربت مرتين، في 1991 من اجل تحرير الكويت من أيدي صدام حسين، لكن بدون أن تحتل العراق، وفي 2003 عندما اسقطت نظام صدام حسين واحتلت العراق.في الحرب الثانية عرضت الولايات المتحدة خطة خروج شملت اقامة حكم ذاتي جديد، الذي تم تطهيره من رجال حزب البعث ومؤيدي صدام حسين. نظام حكم كان يمكن أن يعتمد على نفط الدولة والتمسك بمبادئ الديمقراطية. الخطة الرائعة تحطمت بشكل لا يقل عن ذلك روعة. بعد عشر سنوات أعلن أوباما عن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق، من أجل العودة اليه في 2014 عند صعود داعش. في غضون ذلك واصلت القوات الأميركية في العراق شن معارك دموية ضد القاعدة، التي انضم اليها جنود من جيش صدام الذين تمت اقالتهم من قبل النظام الجديد. التواجد العسكري الأميركي في العراق لم ينته حتى الآن.أيضا في افغانستان رسمت الولايات المتحدة خطة خروج رائعة، شملت القضاء على حكم طالبان واقامة حكومة معينة من قبلها، وبعد ذلك تكون حكومة منتخبة. حدود "الصبر" الأميركي تم مدها، حتى أنه في 2020 قررت إدارة ترامب الانسحاب من أفغانستان، ووقعت على اتفاق انسحاب مع طالبان بوساطة قطر.الاتفاق على خطة "اليوم التالي" ستحدد إلى أي مدى يمكن للصبر الأميركي أن يكون مرنا. الولايات المتحدة ما تزال تؤمن بقدرة إسرائيل على القضاء على حكم حماس في غزة. ولكنها تعرف من تجربتها كم هو سهل اسقاط انظمة معادية، وكم هو صعب، الى درجة المستحيل، اقامة نظام بديل مستقر وصديق.