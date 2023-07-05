الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مخلصون للتفوق اليهودي

هآرتس -(الغد)
هآرتس
أسرة التحرير

إن مسيرة تحول دولة إسرائيل من ديمقراطية تعاني من معضلة الاحتلال الى احتلال يعاني من معضلة الديمقراطية، وذلك ينسحب على عدة محاور. فتشريع قانون القومية، الذي أرسى اساسات الاثنوقراطية اليهودية، كان الخطوة الأبرز التي تمت حتى الآن في هذا الاتجاه.اضافة اعلان
يفترض بـ"الإصلاح" القضائي ان يحل محل بنية النظام التحتية كي يضمن التفوق اليهودي والدونية العربية في إسرائيل ويهيىء الأرضية القانونية لضم المناطق وتثبيت نظام الابرتهايد (ارض واحدة، فيها منظومتا قوانين: واحدة لليهود وواحدة للعرب). بالتوازي، ستواصل إسرائيل الدفع قدما باختبارات الولاء لمواطنيها كي تستهدف الأقلية، تقلص مجال عملها، تقصيها، تدني مكانتها المدنية وتخرب على تمثيلها السياسي.
يوم الاحد الماضي أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في جلستها الدفع قدما بمشروع قانون بادر اليه وزير الخارجية ايلي كوهن، وبموجبه يلزم أصحاب المناصب الرسمية الذين يمثلون الدولة في الخارج بالإعلان، كشرط للتعيين، بانهم يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وذلك إضافة الى التصريح الواجب اليوم "لحفظ الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها والأداء باستقامة وإخلاص لكل واجب مكلف به كموظف دولة".
بمعنى أنه يكفي الولاء لدولة إسرائيل، مثل كل دولة طبيعية. الان مطلوب ولاء للدولة كما يعرفها من يوجدون في الحكم اليوم، وتبعا للتفسير السياسي لمن انتخبوا لفترة ولاية من أربع سنوات، لكنهم يرون أنفسهم كمن يستحقون أن يقرروا طابع الدولة الى أبد الآبدين.
لا ينبغي الوقوع في الخطأ. "دولة يهودية" هي الاسم السري للتمييز في صالح الأغلبية اليهودية والتمييز ضد الأقلية العربية. لا يهم أي نسغ يلصق كلمة "ديمقراطية" بكلمة "يهودية"، فهو لن ينجح في تشويش الهدف الواضح للمطلب في القانون: ضمان يهودية أصحاب المناصب الرئيسة او على الأقل استعداد العرب الساعين لتمثيل إسرائيل لاحترام التفوق اليهودي في دولتهم. سد طريق أولئك الذين هم غير مستعدين لذلك، مثل النائبة السابقة غيداء ريناوي الزعبي من ميرتس التي أراد لبيد ان يعينها قنصلة في شنغهاي.
في الدولة الديمقراطية السليمة، الطبيعية، يكفي الولاء للدولة وقوانينها. هكذا كان متبعا في إسرائيل على مدى سنوات طويلة. ليس هكذا في الدولة التي يحلم بها – ويعملون على تحويل حلمهم الى واقع – أعضاء الائتلاف العنصري، القومجي، المسيحاني والمناهض للديمقراطية الذين يوجدون اليوم في الحكم. وسواء كان الحديث يدور عن يهودي او عربي، فان كل مواطن إسرائيلي قلق على المساواة في الدولة ملزم بان يعارض هذه القوانين السيئة وحكومة الدمار التي تسنها.
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