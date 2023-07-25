مدمر الهيكل الثالث

هآرتس

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بقلم: نحاميا شترسلر 25/7/2023قبل يومين على 9 آب (التقويم العبري) بدأ نتنياهو في عملية تصفية للهيكل الثالث. لم تساعد المظاهرات الكبيرة أو الطيارون الذين تمردوا أو رجال الامن الذين حذروا أو الرئيس الاميركي أو حتى رجال الاعمال الذين خرجوا عن اطوارهم، من اجل التحذير من الضربة الاقتصادية الشديدة التي ستلحق بنا. نتنياهو وضع مصالحه الشخصية امام مصالح الدولة وقام أمس بتمرير تشريع الغاء ذريعة المعقولية الذي سيحولنا الى دولة حافة ديكتاتورية.البورصة ردت على الفور من خلال خفض الاسعار والشيكل انخفض. هناك يقلقون من تفاقم العلاقات مع الرئيس الاميركي جو بايدن، الذي كذب نتنياهو عليه كعادته. فقد وعده بأن أي تشريع سيتم سنه سيكون من خلال اتفاق واسع وفي نهاية المطاف فعل العكس. وقد كذب ايضا على شركات التصنيف الائتماني التي في القريب ستنتقم منا وستخفض التصنيف. وهو ايضا قام بخداع كل شعب اسرائيل عندما اعلن بأنه يعاني من الجفاف في حين أن الفحوصات اخبرتنا عن عدم انتظام في نبضات القلب وعن الحاجة الفورية لزرع منظم للقلب. هكذا بالضبط يتصرف شخص مريض بالاحتيال والكذب.لذلك، محظور اتهام ياريف لفين وسمحا روتمان بالتشريع. نتنياهو قام بتعيينهما بشكل متعمد في مناصبهما من اجل أن يدفعا قدما بالتشريع بالضبط. ومحظور ايضا اتهام بتسلئيل سموتريتيش وايتمار بن غفير لأنهما هما ايضا قام بتعيينهما بشكل متعمد. تشريع الغاء ذريعة المعقولية هو تشريع بيبي خالص. هذه هي المرحلة الاولى في خطته الكبيرة لتصفية الهيكل الثالث.لذلك، محظور اتهام ياريف لفين وسمحا روتمان بالتشريع. نتنياهو قام بتعيينهما بشكل متعمد في مناصبهما من اجل أن يدفعا قدما بالتشريع بالضبط. ومحظور ايضا اتهام بتسلئيل سموتريتيش وايتمار بن غفير لأنهما هما ايضا قام بتعيينهما بشكل متعمد. تشريع الغاء ذريعة المعقولية هو تشريع بيبي خالص. هذه هي المرحلة الاولى في خطته الكبيرة لتصفية الهيكل الثالث.التراث يقول بأنه في 9 آب، الذي، تم تدمير الهيكلين. الهيكل الثاني احترق بسبب اقلية دينية متعصبة ومسيحانية، التي تمردت على روما الكبرى من خلال جنون كامل والاعتقاد بأن شخصية خيالية تعيش في السماء ستقف الى جانبها وستضرب الامبراطورية. المتعصبون في حينه كانوا الآباء الايديولوجيين لمتعصبي اليوم: سموتريتش، بن غفير والحريديين القوميين الآخرين في المناطق. هم يؤمنون بأنه يمكنهم احراق حوارة وتفجير الحرم والتمرد على الولايات المتحدة واوروبا، وأن نفس الشخصية الخيالية ستضرب من اجلهم جميع شعوب العالم في حرب يأجوج ومأجوج.المتعصبون في فترة الهيكل الثاني كانوا اقلية صغيرة متطرفة ولكنها مصممة، عملت بعنف قاتل ضد الاغلبية المعتدلة التي ادركت بأنه لا توجد أي احتمالية للتمرد على الامبراطورية الرومانية. في تلك الحرب قتل مئات آلاف الاشخاص، والذين بقوا ذهبوا الى الشتات الذي استمر 2000 عام. بالضبط الى هناك يقودنا متعصبو اليوم. ايضا هم اقلية مصممة، مسيحانية وقاتلة، ستلحق بالاغلبية المعتدلة اليوم ما فعله المتعصبون بالاغلبية المعتدلة قبل ألفي سنة. الغاء ذريعة المعقولية ليس إلا المرحلة الاولى في طريقهم الى تصفية الديمقراطية واستيلائهم على الحكم الى الأبد.هذا الضرر الكبير حاول وقفه في نصف السنة الاخير جمهور شجاع من الاسرائيليين الذين خرجوا في كل اسبوع، ومؤخرا كل يوم، الى الشوارع من اجل الديمقراطية. الاوائل الذين خرجوا الى المعركة كانوا رجال الهايتيك، اي اصحاب الشركات والمدراء والعاملين فيها، الذين ادركوا قوة الهزة الاقتصادية التي سيتسبب بها الانقلاب النظامي. وآخر الذين انضموا للاحتجاج في هذا الاسبوع هم منتدى رجال الاعمال الذي يتكون من مدراء عامين واصحاب شركات كبيرة في الاقتصاد. هؤلاء نزلوا عن الجدار وخرجوا من اجل التظاهر في القدس. 150 مديرا رائدا قاموا باغلاق اعمالهم التجارية واثبتوا للجميع بأن الدولة أهم بالنسبة لهم من تقرير الربح والخسارة.دافيد فريدمان، السفير الاميركي في اسرائيل في فترة ترامب، وهو يميني بارز وصديق شخصي لنتنياهو، قال في هذا الاسبوع: "توجد خطوط موازية بارزة بين الصدع الحالي في اسرائيل وبين المعارك الداخلية التي تسببت بخراب الهيكل الثاني قبل الفي سنة. فلماذا تستمر الحكومة في سن قوانين الاصلاح، لا سيما عشية 9 آب؟". صحيح، يا فريدمان، يوجد لبيبي سبب جيد لذلك وهو أنه لا يهمه اندلاع حرب اهلية أو خطر تصفية الهيكل الثالث. ما يهمه هو فقط الغاء محاكمته. وماذا بشأن الدولة؟ فلتذهب الى الجحيم.