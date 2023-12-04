مرة أخرى يدفع الجيش بالغزيين إلى الجنوب

هآرتس

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بقلم: عميرة هاسعمليات القصف المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي وإعلانات الجيش الإسرائيلي من خلال المنشورات التي يتم إنزالها من الجو والرسائل المسجلة التي تتدفق في قنوات الراديو وتغريدات المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، التي يتم التقاطها فقط في الدقائق القليلة التي يكون فيها شبكة انترنت في مناطق معينة، واصلت، أول من أمس، حث سكان القطاع على الانتقال نحو الجنوب، نحو أقصى الجنوب، قرب الحدود مع مصر. وإلى الغرب قليلا نحو منطقة الشاطئ في خانيونس، رغم أن السفن الحربية، حسب السكان، قصفت خانيونس أيضا من البحر.وسائل إعلام عديدة نشرت على شاشتها صور الدمار. في جباليا هذا هو القصف الثاني خلال يومين في مخيم اللاجئين الشيخ رضوان وفي جباليا وفي مدينة حمد الجديدة في شمال خانيونس وفي شرق خانيونس وفي المدينة نفسها. من الصعب متابعة كل التقارير عن جميع المناطق التي تم قصفها. يمكن أنه في الوقت الذي تتم فيه كتابة هذه السطور يكون هناك قصف في مكان آخر، الذي ستنتج عنه صور جديدة. حفر كبيرة وحولها أشخاص لا يصدقون ما يرون. سحب من الغبار ومن بينها يخرج طفل وهو يصرخ. مبان بلون سكني طويت وانهارت على رؤوس سكانها وجموع من الرجال يحاولون إنقاذ أحد من بين كتل وقضبان الحديد. المصابون المبعثرون على شارع صلاح الدين بعد إصابتهم بنيران الدبابات، بعد ذلك المستشفيات -المصابون الذين ينزفون والقتلى المستلقون على الأرض والحمالات التي عليها أجسام صغيرة والأسرة التي عليها أطفال بترت بعض أعضائهم وهم يبكون وفي حالة صدمة.معطيات عدد القتلى التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، التي هي تحت مسؤولية حماس، تستمر في الارتفاع. في إسرائيل لا يصدقون ذلك، لكنهم أيضا لا يشاهدون البث الحي للقنوات الفضائية، المتابعة الملاصقة لهذه التقارير تخلق وهم القرب والمشاركة وتزيد الشعور بالشلل المطلق إزاء القتل. الوصف اللفظي هو بديل بائس.هنا وهناك يتم النشر عن معارك بين مسلحي حماس وجنود الجيش الإسرائيلي. وتفاخر حماس بدبابة إسرائيلية تمت إصابتها أو بالصواريخ التي تطلق نحو تل أبيب الكبرى، ليس لها أي صلة بالحفر التي توجد في الأحياء السكنية التي قتل سكانها، وبالأحياء التي تم قطع واجهاتها مثل كعكة الزفاف التي تم قطعها بالطول وليس بالعرض.يوم الجمعة الماضي، كتبت لي صديقة اسمها نورا، وقالت إن الجيش الإسرائيلي أمرهم بالانتقال الى الجنوب. هي وزوجها غادرا بيت حانون الى مخيم جباليا للاجئين. المعارك والقصف أخذت في الاقتراب ولذلك بقوا في المخيم. زوجها فضل الانتظار ليوم آخر، وبعد ذلك قال إنه يجب المغادرة نحو الغرب أو الجنوب عن طريق الشاطئ. في يوم السبت ندما وقررا البقاء. فقد سمعا أنه في مسار النزوج هناك أشخاص تم إطلاق النار عليهم، وسمعا عن مناطق تم قصفها.بعد قصف جباليا يوم السبت الماضي، كتبت لي بأن القصف كان قريبا جدا. الآن "هم يلقون علينا قنابل الدخان كي نغادر. ولكن لا أحد ينوي المغادرة". لا أحد يجبرهم على عدم المغادرة، لكن يتبين أن غير المتوقع في الطريق نحو الجنوب يخيفهم أكثر من البقاء في ملجأ في المخيم الذي يتم قصفه. وقد أرسلت لي صورة لها وهي تركب عربة يجرها حمار عندما ذهبت للبحث عن الطعام. وقد أرسلت لي صورة لأحفادها وابنها البكر في برلين. وكتبت أيضا بأن ابنتها انتقلت الى دير البلح وأنها "الآن نادمة"، بالأساس بسبب الاكتظاظ الكبير في المدرسة التي تحولت الى ملجأ، وبسبب الإهانة التي تشعر بها من العيش مع بضعة آلاف من دون مراحيض وكهرباء ومياه وتقريبا من دون طعام. بعد قصف جباليا في يوم الأحد، لم أسمع شيئا من نورا أو حتى من ابنتها. أنا أريد الاعتقاد بأن سبب ذلك هو أنه لا يوجد انترنت.في ظهيرة أول من أمس، صديقة أبلغت صديقا مشتركا بأنها هي وأبناء عائلتها سيتركون خانيونس وسيذهبون الى الجنوب. وقد كانت تدير في المدينة مركزا نسويا، الذي منذ بداية الحرب أصبح مأوى لحوالي 600 نازح. من المساعدات حصلوا على 50 وجبة كل يوم، يجب أن توزع على الجميع. ما الذي سيحدث لهؤلاء الـ600؟ هل سينزحون مرة أخرى الى رفح؟. مساحة رفح هي 63 كم مربع. قبل الحرب كان يعيش فيها 280 ألف نسمة. الاكتظاظ المتوسط فيها هو من الأدنى في القطاع، 4.18 نسمة لكل كيلومتر مربع، حسب معطيات الأمم المتحدة. وحتى يوم الجمعة الماضي، كان عدد النازحين في رفح حوالي المليون شخص. وهم ربما يشملون أيضا سكان رفح الذين هربوا من الشرق أو الذين بيوتهم تضررت في عمليات قصف بيوت قريبة."الآن من نزحوا من غزة الى خانيونس يأتون الى رفح، ولا يوجد أي مكان لاستيعابهم"، قال ماهر الذي هو نفسه نزح مرتين، مرة من غزة الى بيت عائلته ومرة أخرى عند قصف البيت القريب من بيته حيث انتقل الى بيت شقيقه في حي آخر. "نحن محظوظون". وقد قال إنهم يعيشون في شقة وليس في منشأة عامة للجوء. كم عدد الأشخاص الذين هم محتجزون ويتجمعون الآن في رفح؟ كم عدد الأشخاص الذين يعتقد الجيش الإسرائيلي بأنه قادر على حشرهم في رفح؟ مليون و100 ألف شخص؟ مليون و300 ألف شخص؟ إذا كان الرقم مليونا، فإن متوسط الاكتظاظ هو 15.87 نسمة لكل كيلومتر. وإذا كان مليونا و300 ألف فهو 20.63 نسمة لكل كيلومتر. "سردين"، كتب شخص لصديقته القديمة التي تعيش في تل أبيب. سردين من دون مياه ومن دون طعام."للمرة الأولى في حياتي سجلت كي أحصل على الطحين وقد خجلت من ذلك"، قال ماهر. وقد سجل أيضا كنازح في مركز توزيع الأونروا من أجل الحصول على رزمة غداء. مرتان في الأسبوع يحصل المسجلون على رزمة فيها علبتا تونا وعلبتا بازيلاء. في الوقت الذي كنا نتحدث فيه كنا نسمع أصوات الانفجارات وقذائف المدافع من الشرق. أيضا سمعت صليات غريبة لإطلاق النار. تبين أن الشرطة الفلسطينية (نعم، التابعة لحماس) توجد في مراكز توزيع الغذاء لأن الناس يتشاجرون على الوجبات التي لا تكفي للجميع. هي تحاول فرض النظام وأيضا تعاقب التجار الذين يرفعون الأسعار وتغلق محلاتهم ليوم أو يومين.أول من أمس، قامت إسرائيل بقصف منزل يبعد 500 متر عن بيت ماهر. ثلاثة من أبناء هذا البيت قتلوا. ماهر تذكر أن يحدثني عن ذلك فقط بعد أن سألته عن ذلك. أن تسكن على بعد 300 أو حتى 100 متر متر عن البيت الذي تم قصفه هذا أصبح يعد مكانا آمنا. "لكن جميعنا نخاف. ويجب عدم الاستنتاج من صوتي الهادئ بأنني لا أخاف".