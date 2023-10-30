مرحلة أخرى للحرب في غزة

هآرتس

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بقلم: انشيل بابريبدو أن ثلاثة اسابيع منذ هجوم حماس على غلاف غزة كانت كافية لحكومة نتنياهو وقيادة جهاز الامن بمنظومة علاقتها الواهية مع نتنياهو، كانت كافية لبلورة خطة للمرحلة الاولى من العملية البرية في قطاع غزة. ولكن مصادر سياسية وامنية اعترفت بأنه هذا الوقت لم يستغل، حتى لو جزئيا، من اجل التفكير بالحل المطلوب بالنسبة لاسرائيل في غزة، على فرض أن الاهداف العلنية التي تم وضعها للحرب – تدمير قدرات حماس العسكرية وتدمير نظامها – ستتحقق.حماس تسيطر على القطاع منذ 16 سنة، منذ الانقلاب الذي قامت به هناك ضد سلطة فتح في حزيران 2007. بشكل رسمي الجهاز المدني هناك بقي للسلطة الفلسطينية، وحتى انها قامت بتمويل رواتب الموظفين العامين بنحو مليون دولار في الشهر. ولكن امور القطاع اديرت بيد جهاز مواز لحماس. في اليوم التالي للحرب ستطلب حماس جهازا آخرا لادارة حياة اكثر من 2 مليون شخص، الذين سيواصلون العيش هناك، لكن ايضا سيطلب من حماس أن تضمن بأنه لن تتم مهاجمة اسرائيل مرة اخرى من القطاع."بعد انتهاء القتال"، قال وزير الدفاع يوآف غالنت في هذا الشهر للجنة الخارجية والامن، "ستأتي مرحلة تشكيل نظام أمني جديد في قطاع غزة، رفع المسؤولية من ناحية اسرائيل عن الحياة في القطاع، وخلق واقع امني جديد للمواطنين الاسرائيليين وسكان الغلاف". الوزير لم يفسر من بالضبط من شأنه أن يلبي كل هذه الطلبات. ولا يوجد أي أحد يمكن أن يكون المسؤول عن هذا الامر في اسرائيل غير مستعد للتحدث عن ذلك بشكل علني. يبدو أن سبب ذلك هو الخوف من اعضاء الائتلافي في اليمين المتطرف، ومن قاعدة الدعم الوطني التي بقيت للائتلاف، الذي قوته في الاستطلاعات آخذة في الانخفاض. قبل اسبوعين تقريبا، عندما نشر في وسائل الاعلام عن نية نقل القطاع بعد الحرب الى مسؤولية السلطة الفلسطينية، خرج من مكتب رئيس الحكومة نفي قاطع يقول بأن "نتنياهو حدد الهدف: تصفية حماس. كل الاحاديث عن قرارات لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة اخرى هي اكاذيب".مصدر رفيع في الجيش قال قبل اسبوع ونصف بأن الوضع الذي تتوق اسرائيل الى الوصول اليه في القطاع بعد انتهاء الحرب توجد له تداعيات مهمة على تخطيط الحرب نفسها. في ظل غياب هدف سياسي محدد فان جهاز الامن يجب عليه محاولة تعريف هذا الوضع بنفسه. في مساء يوم السبت انطلقت العملية البرية، ايضا بدون اجابات من الحكومة.من حقا يسمعون اصواتهم ويتحدثون ويخططون بشكل علني هي الدوائر اليمينية الدينية القومية المتطرفة، التي تحلم بالعودة الى غوش قطيف والمستوطنات الاخرى التي تم اخلاؤها في عملية الانفصال. محاولة ابواق اليمين في الفترة الاخيرة ربط هجوم حماس بانسحاب اسرائيل الكامل من القطاع في 2005 ليست فقط مرحلة اخرى في حملة التملص التي يقوم بها نتنياهو من التهمة، بل هي ايضا جزء من عملية جماهيرية محسوبة.الوزراء في اليمين المتطرف لا يتحدثون عن هذا الامر بشكل علني، كما فعلت قبل نصف سنة الوزيرة اوريت ستروك بعد الغاء قانون الانفصال. فقد قالت في حينه بأنه "لا شك أنه في نهاية المطاف الحديث يدور عن جزء من ارض اسرائيل. وسيأتي اليوم الذي سنعود فيه اليه". خلافا لبعض اعضاء الكنيست، مثل سمحا روتمان، هم يعرفون أنه في هذه المرحلة، حيث العزاء والصدمة غضة، فان هذه الفكرة تثير الغضب العام عليهم. ولكن في جلسة من جلسات الكابنت طلب ايتمار بن غفير، وزير الامن الوطني، الاحتفاظ بالارض حتى بعد انتهاء القتال.وماذا بخصوص الفلسطينيين الذين يعيشون هناك؟. أحد اعضاء الكنيست من الجناح المتطرف في الائتلاف استخدم في الاسبوع الماضي في محادثة خاصة تعبير ينطوي على خفايا، "المدينة النائية" – مدينة معظم السكان فيها اخطأوا في استخدام العمال الاجانب، لذلك فان حكمهم هو القتل. وعندما سيتم تدمير المدينة وتتحول الى "انقاض لن تبنى مرة اخرى"، فان القصد واضح: يجب فعل ذلك على الاقل في جزء من مدن القطاع، هذا ما يعتقده عضو الكنيست، من اجل أن يتعلموا الدرس.ايضا في الاجنحة المعتدلة اكثر في اليمين كان هناك سياسيون تحدثوا مؤخرا عن امكانية "معاقبة الغزيين"، حتى في اليوم التالي للقتال، وأن يتم تغيير بشكل معين حدود القطاع لصالح اسرائيل. المنطقة التي تم تحديدها كمنطقة مناسبة لذلك هي الجزء الشمالي في القطاع، الذي فيه كانت توجد مستوطنات نيسانيت وايلي سيناي ودوغيت. وحتى اليوم ايضا تقريبا لا يعيش فيها الفلسطينيون.في الاشهر العشرة من حياة الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل تعلمنا أنه لا يوجد شيء لا تقدر هذه الحكومة على فعله، لكن يصعب رؤية افكار كهذه تتحول الى سياسة رسمية في العهد الذي فيه الاعتماد على الولايات المتحدة اكثر من أي وقت مضى. رؤية بعيدة المدى لاجزاء من قطاع غزة، حتى بدون اعادة المستوطنات الى هناك، ستؤدي الى عزلة سياسية وإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل. يكفي طرح الفكرة من قبل أعضاء في الحكومة من أجل أن يتسبب ذلك بأضرار سياسية وأضرار لصورة إسرائيل.