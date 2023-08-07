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مزارع لتوسيع الأراضي

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
يديعوت أحرونوت
اليشع بن كيمون   7/8/2023
في بؤرة عوز تسيون المجاورة لرام الله كانت هادئة أمس بعد المواجهة القاسية في ليل السبت – والتي قتل فيها بالنار الشاب الفلسطيني قصي معطان (19 سنة) من قرية برقة المجاورة والاصابة الصعبة لاحد المشبوهين باطلاق النار بصخرة في رأسه كان سكان البؤرة ما يزالون يحاولون قضم ما حصل.اضافة اعلان
"من يعرف التاريخ في المنطقة وفي جهاز الامن أيضا يعرفون انه لم تكن هنا تقريبا احداث شاذة"، شرح يهودا ليبر من سكان البؤرة. "بيوت قرية برقة قريبة من عوز تسيون ونحن لا نبحث عن هذه المواجهات".
وعلى حد قول ليبر وقعت المواجهة بعد أن تعرض راعي غنم خرج من البؤرة تعرض لاعتداء من جمع فلسطيني. استدعى الراعي بعض الشبان ليساعدوه كان بينهم ليبر أيضا. "الفلسطينيون هاجموا الراعي بالعصي، الألعاب النارية والحجارة"، وصف ليبر الحدث. "احد اليهود أصيب برأسه بصخرة بشكل شديد من مسافة صفر وعندها اطلق النار للدفاع عن حياته. بعد ذلك تبين أن أحد المشاغبين قتل".
 بؤرة عوز تسيون معروفة جدا في الاستيطان. فقد اخليت في الماضي عدة مرات ويوجد فيها اليوم أربع عائلات وبالطبع مزرعة يديرها بضعة شبان يرعون الغنم. المزارع هي عمليا الصراع الأكبر الذي يجري اليوم في تلال الاستيطان في يهودا والسامرة، بين اليهود والفلسطينيين. تلك المزارع هي السبيل الذي وجده المستوطنون للصراع من خلالها على المناطق ج. من خلف الفكرة يقف مبدأ بسيط: قلة من الأشخاص يستولون على كثير من الأرض. الهدف هو تثبيت عائلة او عصبة شبان في مكان إستراتيجي، بشكل عام على أراضي دولة لرعي الغنم ولتحديد الأراضي.
غير أنه في اعقاب تكاثر المزارع (لا يوجد عدد دقيق لكن يدور الحديث عن العشرات) تعاظمت المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين. "القصة مع المزارع مركبة"، شرح مصدر أمني كبير. "طالما كان هذا على أراضي دولة، بإذن أراضي رعي، يكون ما يزال ممكنا الإبقاء على احتكاكات ومواجهات قليلة فقط. الحدث يخرج عن السيطرة في اللحظة التي تقام فيها مزرعة في أراض خاصة او دون تبليغ واذون مناسبة وهذا يخلق مواجهات. توجد احتكاكات على أساس يومي على مناطق الرعي، احتكاكات بسهولة تتصاعد، وهذا يدخل المنطقة التي على أي حال توجد في توتر أعظم".
ويضيف مصدر آخر مطلع على التفاصيل فيقول: "الإرهاب موجود، هذا واضح. لكن احداث كهذه توسع دائرة الإرهاب وتدخل اليها أناسا لم يرغبوا بالضرورة في الانشغال بالإرهاب. حين يرون أو يشعرون انهم يأخذون منهم الاراضي فانهم يثورون ويريدون الإرهاب". 
 في منطقة غور الأردن أيضا وقعت عشرات الحالات من المواجهات الجسدية بين المستوطنين والفلسطينيين حول أراضي الرعي، وهكذا أيضا في جبل الخليل وتقريبا في كل نقطة في المنطقة.
 في وزارة الدفاع بلوروا في السنوات الأخيرة نظاما مرتبا لإقامة المزارع بحيث تكون على أراضي دولة وألا تكون مناطقها للرعي قريبة جدا من مناطق الفلسطينيين، لكن في الميدان صورة الوضع هي مختلفة وكل طرف يكافح في سبيل الأراضي المفتوحة. 
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