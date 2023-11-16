الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسألة المخطوفين معقدة.. والقرارات صعبة

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم
بقلم: أريئيل كهانا
الحرب هي دوما أمر وحشي. وعلى ذلك، يخيل أن هذه الحرب تضع أمام زعمائنا معاضل رهيبة ومعقدة على نحو خاص. فكل قرار يرتبط بالآخر. كل خطوة تلمس غيرها. والأجوبة ليس دوما واضحة أو واجبة، بل معقدة، وأحيانا حتى غير قابلة للحل.اضافة اعلان
كل واحد يريد تحرير عموم المخطوفين. لكن هل الإصرار على ذلك أم الاكتفاء فقط بالأطفال وبالنساء إذا كان ممكنا. كم يوما من وقف النار نوافق على إعطائها للعدو مقابل المخطوفين، إذا كنا سنوافق عليها على الإطلاق؟ فكل هدنة ستجعل الأمور صعبة على قواتنا عندما سيستأنف القتال، وكل الاحتمالات في أن تخرقها حماس أيضا، مثلما حصل في الماضي.
وكأنه لا تكفي هذه الاعتبارات المتضاربة، فإن تحرير معتقلين شبان من السجن الإسرائيلي سيثأر بنا بلا شك في المدى البعيد. لقد جمعنا ما يكفي من التجربة الدامية مع هذه المغامرات. هكذا بحيث أن اعتبارا مهما هو أن نقول لا لكل صفقة وألا نعول إلا على تحرير المخطوفين بالقوة.
ولعل الضغط العسكري هو ما سيقربنا من إعادة أناسنا، وليس المفاوضات مع حماس. فواضح أن استعداد حماس للبحث في الصيغة موضع الحديث في هذه اللحظة لم يكن إلا بسبب إنجازات الجيش الإسرائيلي.
بعد أن يوضح الجانب الإسرائيلي موقفه، هناك الأميركيون الذين يواصلون توفير مظلة سياسية وعسكرية لنا وكذا مواطنوهم المخطوفون. فلا يمكن إلا نراعيهم. الأميركيون هم السبب الذي جعل إسرائيل توافق على تزويد شاحنات الوكالة بـ 23 ألف لتر من الوقود بعضها على الأقل سيصل إلى حماس. لقد حصل هذا بينما كان معروفا أنه يوجد في غزة وقود ولا توجد فيها أزمة إنسانية.
غير أن أولئك الأميركيين حسب تقارير أجنبية يواصلون القطار الجوي من الذخيرة المتطورة من إسرائيل. يمكن أن نقول لهم لا وهكذا بالفعل فعلت إسرائيل على مدى ستة أسابيع. لكن هل من الصواب الإصرار على ذلك بالذات عندما لا تكون الإدارة جد متحمسة من اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي الى الشفاء؟
وهل نقتحم الشفاء؟ من جهة رمز سلطوي لحماس، السيطرة عليه هي جزء من النصر. من جهة أخرى، لم يعرف أحد قبل اقتحام قواتنا ماذا يوجد وماذا لا يوجد في الأنفاق التي تحت المستشفى. وهل نأخذ المخاطرة بالأذى الإعلامي؟
في المسألة الأخيرة على الأقل، الجواب هو بالتأكيد نعم. بدون تطهير الشفاء بالتأكيد لن يتحقق النصر. ولكن في كل باقي المسائل يجب أن نقول بصدق إن من لا يعرف المعلومات الكاملة يجب أن يتخذ جانب الحذر وأن يتحلى بكثير من التواضع.
الجمهور الغفير، مثلما هم أيضا محللو الاستديوهات، لا يعرفون الصورة الاستخباراتية الكاملة، وبخاصة بالنسبة للمخطوفين، وضعهم واحتمال تحريرهم في عملية عسكرية. هكذا بحيث أنه حتى عندما نتخذ موقفا، يجدر بنا أن نبقي على كثير من التواضع.       
ضمن هذه القيود، هناك حاجة مع ذلك لأن نتذكر دروس المدى القصير والبعيد التي ذكرت أعلاه. معتقلون محررون يعودون إلى القتال، ووحده الضغط العسكري على حماس يعطي مقابلا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

عودة خيار الانتداب

منذ1 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

فلنفكر في نهاية الحرب منذ الآن

منذ1 ساعة
فلسطينيون يعتلون مركبة إسرائيلية اقتادوها إلى غزة يوم طوفان الأقصى

إعلام إسرائيلي: استغرق الجنود في 7 أكتوبر 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة

منذ10 ساعة
أعرب المشاركون في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وسائل الإعلام الإسرائيلية

أقل من 4% يثقون بمصداقية المعلومات التي يقدمها.. شعبية نتنياهو إلى الحضيض

منذ10 ساعة
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

صفقة.. وهدنة محدودة

منذ22 ساعة
هآرتس

المستوطنون يصعدون عنفهم

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 