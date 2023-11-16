مسألة المخطوفين معقدة.. والقرارات صعبة

إسرائيل هيوم

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بقلم: أريئيل كهاناالحرب هي دوما أمر وحشي. وعلى ذلك، يخيل أن هذه الحرب تضع أمام زعمائنا معاضل رهيبة ومعقدة على نحو خاص. فكل قرار يرتبط بالآخر. كل خطوة تلمس غيرها. والأجوبة ليس دوما واضحة أو واجبة، بل معقدة، وأحيانا حتى غير قابلة للحل.كل واحد يريد تحرير عموم المخطوفين. لكن هل الإصرار على ذلك أم الاكتفاء فقط بالأطفال وبالنساء إذا كان ممكنا. كم يوما من وقف النار نوافق على إعطائها للعدو مقابل المخطوفين، إذا كنا سنوافق عليها على الإطلاق؟ فكل هدنة ستجعل الأمور صعبة على قواتنا عندما سيستأنف القتال، وكل الاحتمالات في أن تخرقها حماس أيضا، مثلما حصل في الماضي.وكأنه لا تكفي هذه الاعتبارات المتضاربة، فإن تحرير معتقلين شبان من السجن الإسرائيلي سيثأر بنا بلا شك في المدى البعيد. لقد جمعنا ما يكفي من التجربة الدامية مع هذه المغامرات. هكذا بحيث أن اعتبارا مهما هو أن نقول لا لكل صفقة وألا نعول إلا على تحرير المخطوفين بالقوة.ولعل الضغط العسكري هو ما سيقربنا من إعادة أناسنا، وليس المفاوضات مع حماس. فواضح أن استعداد حماس للبحث في الصيغة موضع الحديث في هذه اللحظة لم يكن إلا بسبب إنجازات الجيش الإسرائيلي.بعد أن يوضح الجانب الإسرائيلي موقفه، هناك الأميركيون الذين يواصلون توفير مظلة سياسية وعسكرية لنا وكذا مواطنوهم المخطوفون. فلا يمكن إلا نراعيهم. الأميركيون هم السبب الذي جعل إسرائيل توافق على تزويد شاحنات الوكالة بـ 23 ألف لتر من الوقود بعضها على الأقل سيصل إلى حماس. لقد حصل هذا بينما كان معروفا أنه يوجد في غزة وقود ولا توجد فيها أزمة إنسانية.غير أن أولئك الأميركيين حسب تقارير أجنبية يواصلون القطار الجوي من الذخيرة المتطورة من إسرائيل. يمكن أن نقول لهم لا وهكذا بالفعل فعلت إسرائيل على مدى ستة أسابيع. لكن هل من الصواب الإصرار على ذلك بالذات عندما لا تكون الإدارة جد متحمسة من اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي الى الشفاء؟وهل نقتحم الشفاء؟ من جهة رمز سلطوي لحماس، السيطرة عليه هي جزء من النصر. من جهة أخرى، لم يعرف أحد قبل اقتحام قواتنا ماذا يوجد وماذا لا يوجد في الأنفاق التي تحت المستشفى. وهل نأخذ المخاطرة بالأذى الإعلامي؟في المسألة الأخيرة على الأقل، الجواب هو بالتأكيد نعم. بدون تطهير الشفاء بالتأكيد لن يتحقق النصر. ولكن في كل باقي المسائل يجب أن نقول بصدق إن من لا يعرف المعلومات الكاملة يجب أن يتخذ جانب الحذر وأن يتحلى بكثير من التواضع.الجمهور الغفير، مثلما هم أيضا محللو الاستديوهات، لا يعرفون الصورة الاستخباراتية الكاملة، وبخاصة بالنسبة للمخطوفين، وضعهم واحتمال تحريرهم في عملية عسكرية. هكذا بحيث أنه حتى عندما نتخذ موقفا، يجدر بنا أن نبقي على كثير من التواضع.ضمن هذه القيود، هناك حاجة مع ذلك لأن نتذكر دروس المدى القصير والبعيد التي ذكرت أعلاه. معتقلون محررون يعودون إلى القتال، ووحده الضغط العسكري على حماس يعطي مقابلا.