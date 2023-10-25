مسألة المناورة

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بقلم: تل ليف رام"أريده أن يكون واضحا – الجيش مستعد للمناورة ونحن سنتخذ القرار مع القيادة السياسية عن جوهر وتوقيت المرحلة التالية". في سياق ما قاله رئيس الأركان هرتسي هليفي أول من أمس، في مناطق الاحتشاد قرب قطاع غزة تختبئ على ما يبدو الاعتبارات لاختيار توقيت بدء العملية البرية. "نحن ندير حربا. في هذه المرحلة توجد اعتبارات تكتيكية واستراتيجية توفر لنا زمنا آخر لتحسين واستغلال كل دقيقة كي نكون جاهزين أكثر".مسألة الحاجة إلى المناورة لأجل تحقيق أهداف الحرب في غزة، رغم النقاش الذي دار في الأيام الأخيرة عن إمكانية إدارة المعركة من الجو وبنار المدفعية فقط، لا توجد على الإطلاق في قاموس الخطط التي عرضت على القيادة السياسية. فقرار تنفيذ خطوة برية في غزة حسم، بينما ما يزال يجري نقاش حول الخطة التي ستنفذ على الأرض في نهاية المطاف. لعل هذا ما يشرح ما نشر أول من أمس في "نيويورك تايمز"، عن القلق في إدارة بايدن من أن ليس لإسرائيل هدف واضح او هدف سيكون ممكنا تحقيقه في المعركة ضد غزة.صحيح حتى الآن، يبدو أن اختيار الخطة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف ليس مقررا تماما بعد، وتوجد مواقف مختلفة في هذا الموضوع. الزمن الذي ينقضي لا يعمل بالضرورة في صالحنا. إسرائيل تتجه إلى حملة بضعة أشهر في القطاع، بينما يتحدث الأميركيون بتعابير أسابيع. هم قلقون أيضا، من الآثار المتعلقة بمصالحهم في المنطقة، غير إسرائيل. لكن ليس هذا المعطى هو الذي يعيق في هذه اللحظة بدء العملية البرية، حين تكون القوات في مناطق الاحتشاد جاهزة منذ الآن للانطلاق على الدرب.إن السبب المركزي للتأخير هو مسألة المخطوفين في غزة. ليس فقط الضغط الأميركي، بل في القيادة السياسية الأمنية عندنا أيضا، اتخذ القرار لاستنفاد الاتصالات التي يجريها الوسطاء المصريون، القطريون وغيرهم في موضوع تحرير المخطوفين. في إسرائيل يدعون أنهم لن يسمحوا لحماس بتأخير العملية البرية من خلال إدارة محسوبة يحررون فيها في كل مرة مخطوفين قلائل ويستخدمون هذا في الحرب النفسية. في إسرائيل يقصدون صفقة كبرى في ظل تحديد حدود في الزمن. يحتمل أن تكون لمثل هذه الخطوة أثمان، وفي كل حال، حتى لو تحققت صفقة، فمن المتوقع لها أن تكون جزئية فقط.ستتطلع حماس إلى أن تبقي في يديها ما يكفي من أوراق مساومة والضغط لاحقا أيضا. أما إسرائيل، فستحاول ألا تنجر إلى طريقة القطاعي، فتفقد بذلك الزخم لمواصلة الجهد البري. رشقات النار نحو مركز البلاد تشير إلى أن لحماس ما تزال القدرة على المس بسير الحياة في مناطق واسعة في إسرائيل بما فيها بئر السبع، غوش دان ومطار بن غوريون.حتى الخروج إلى خطوة برية، ما تزال للجيش قدرة على الوصول إلى إنجازات في العملية من الجو. في مخيمات الشاطئ نصيرات والشيخ رضوان نجح سلاح الجو، في أن يصفي ثلاثة نواب قادة كتائب في حماس. أولئك وإن كانوا ليسوا كبارا، لكن هذا هو المستوى المتوسط الذي يوجد عمليا في الميدان – ومن هنا أهميته. كل ضربة كهذه تخدم المناورة وتشق للجيش الطريق. في الجيش وفي الشاباك يركزون جهدا كي يضربوا سلسلة القيادة في كتائب وسرايا حماس المنتشرة على طول وعرض قطاع غزة.مسألة إضافية، أقل في أهميتها، هي الطلب الأميركي من إسرائيل السماح لها باستكمال انتشارها الدفاعي في الشرق الأوسط. واضح للجميع أنه في اللحظة التي تبدأ فيها إسرائيل بالمناورة، فإن القواعد والمصالح الأميركية- مثلما هي أيضا مسارات الملاحة في البحر المتوسط، البحر الأحمر ومنطقة الخليج الفارسي – ستكون تحت تهديد منظمات وميليشيات شيعية تعمل تحت تعليمات الحرس الثوري الإيراني.يخشى الأميركيون، من أن حرب إسرائيل في غزة والتوتر مع حزب الله سيؤديان في نهاية الأمر إلى مواجهة متعددة الساحات هم أيضا سيكونون فيها تحت الهجوم. وإن كان هذا السيناريو متطرف ظاهريا، لكن من الممكن أن يتحقق في الواقع المتصاعد في الشرق الأوسط. مهما يكن من أمر، فإن الرفاص المتحفز في الوحدات الميدانية، يجب أن يتعزز بالكثير من أحاديث القادة والشرح للمقاتلين عن الحملة البرية المتأخرة، لكن المتوقع أن تنطلق على الدرب قريبا. بعد هجوم 7 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وبعد أن تبين لحماس منذ ساعات الصباح المبكرة من يوم السبت أنها نجحت في أن تحقق بشكل كامل خطتها المفاجئة، خرجت دعوات من حماس لقوى من الخارج للانضمام إلى المعركة واستغلال الفرصة للقضاء على إسرائيل. يحتمل أن يكونوا في حماس آمنوا حقا في قدرتهم على أن يحركوا المحور، وأن يدخلوا بكل القوة إلى الحرب منذ مراحلها الأولى.حتى هذه المرحلة، لم يف حزب الله بتوقعات حماس وهم يقفون إلى جانب غزة بشكل جزئي جدا، بضريبة يدفعونها في القتال المحدود على خطة الجبهة في محاولة لازعاج إسرائيل في مساعيها للقضاء على حماس في غزة. لكن في هذه اللحظة ليس أكثر من هذا. التقدير هو أن الدخول إلى المناورة في غزة، سيؤدي إلى تصعيد إضافي في الحدود الشمالية.إن الزمن الذي يمر حاليا، لا يؤثر فقط على ساعة الرمل الإسرائيلية. فالأضرار في غزة تتراكم وفي حماس، تحتاج إلى أن تدير توفير الذخيرة من أصل مخزون يتآكل بعد أن أطلقت حتى الآن نحو 7500 صاروخ إلى إسرائيل. رشقات أول من أمس، إلى المركز ومطار بن غوريون تداخلت مع الجهد الذي تبذله إسرائيل كي تدير نوعا من حياة الحرب الاعتيادية وإعادة جهاز التعليم إلى النظام الكامل في غوش دان وفي القدس كما تقرر أول من أمس.بعد بضعة أيام من الانخفاض الكبير في حجم النار نحو إسرائيل، تركز حماس الجهد على إطلاق الصواريخ نحو المركز كي تثبت أنه رغم الهجوم القاسي على غزة، والضغط الذي يمارسه عليها سلاح الجو ما تزال تنجح في إدارة منظومات القيادة والتحكم من تحت الأرض وتسمح لقيادة حماس بإدارة المفاوضات على المخطوفين.قد تكون حماس تحت الضغط، لكن كبار الذراع العسكري ما يزالون يحتفظون بقدرة إدارة المعركة العسكرية وإصدار الأوامر للمستويات الميدانية التي تنفذ سياسة النار. هذا المعطى لا يفاجئ إسرائيل. كل حملات الماضي في غزة، أثبتت أن عملية جوية فقط تكون محدودة ومن هنا أيضا الاستنتاج أنها لن تقضي على حماس وقدراتها. وكلما مرت الأيام، تحديات حماس هي الأخرى تصبح معقدة أكثر.بخلاف المواجهة مع حماس، فان مزايا المواجهة مع حزب الله تبقى تحت القيود إياها.مهما يكن من أمر، فإنه عند الخروج من المناورة البرية في غزة، متى وقع هذا، تقدير قيادة المنطقة الشمالية أن حزب الله سيرتفع درجة إطلاق الصواريخ نحو الشمال. السؤال المفتوح هو بأي نطاق وبأي رشقات. حزب الله ليس معنيا بالحرب كما يعتقدون في جهاز الأمن، لكنه يوجد بحالة تأهب كامل لهذه الإمكانية أيضا.