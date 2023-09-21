الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"سيعتبر تطبيعًا مع العالم الإسلامي برمته "

مسؤول إسرائيلي يتوقع موعد اتفاقية التطبيع مع السعودية

Zqamb
مسؤول إسرائيلي يتوقع موعد اتفاقية التطبيع مع السعودية
توقع وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي "إيلي كوهين"، يوم الخميس، توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية قريبًا، معتقدًا "أنها ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2024".اضافة اعلان
وقال الوزير الإسرائيلي كوهين، في تصريحات ترجمتها وكالة "صفا"، "إن الاتفاق مع السعودية غير مرتبط بالتقدم على الصعيد الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ليست عقبة أمام تحقيق السلام الإقليمي".
ورفض المسؤول الإسرائيلي، الحديث عن منح السعودية الإذن بإقامة مفاعلات نووية، مضيفًا "إسرائيل ترفض منح أي دولة في المنطقة الإذن بإقامة المفاعلات النووية".
ووصف كوهين تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اقتراب التوقيع على اتفاقية التطبيع، بأنها "تاريخية"، لافتًا إلى أن التوقيع على هكذا اتفاقية "سيعتبر تطبيعًا مع العالم الإسلامي برمته"، وأن هناك دولًا كثيرة ستحذو حذوها بعد ذلك.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الليلة الماضية إن "كل يوم يمر يقربنا أكثر" إلى التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات الرسمية بين الرياض و"تل أبيب"، مشيرًا إلى "أهمية" القضية الفلسطينية في إطار المفاوضات الجارية.
وجاءت تصريحات بن سلمان خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأميركية؛ وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "كل يوم نقترب أكثر".
وبداية الشهر الجاري كشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "تساخي هنيغبي"، عن إجراء الكيان مفاوضات مع السلطة الفلسطينية سعيًا للوصول إلى التطبيع الكامل مع السعودية.
وقال "هنيغبي"، في مؤتمر أمني، إن التطبيع مع السعودية يمر عبر السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تُلزم الكيان بإدارة مفاوضات مع السلطة.
وأقر "هنيغبي" بأنه شخصيًا يدير قناة تواصل مع السلطة بوساطة أردنية عبر منتدى ثلاثي أقيم بهذا الخصوص.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
2023-02-13T095246Z_1528938040_RC29AZ9HJKSS_RTRMADP_3_ISRAEL-POLITICS-JUDICIARY-KNESSET

إعلام عبري: سجال حاد داخل الحكومة حول تسليم أسلحة للسلطة

13 أيلول 2023
mzcD7

نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية حول الأسرى

10 أيلول 2023
fuBsI

استطلاع عبري: العمليات الفلسطينية تُفقد أكثر من نصف الإسرائيليين الأمن

05 أيلول 2023
ripK5

نتنياهو يعقد اجتماعا طارئًا بوزارة الجيش

31 آب 2023
اقرأ أيضا
هآرتس -(الغد)

يا بايدن.. تحدث بقوة

منذ19 ساعة
قوات الاحتلال أثناء نشر تعزيزات غير مسبوقة بالقدس المحتلة - (وكالات)

باراك وشارون دفنا أوسلو.. وسموتريتش يقضي عليه

منذ20 ساعة
1fSgQ

"إسرائيل" تسعى لإبرام "اتفاق دفاعي" مع الولايات المتحدة

20 أيلول 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

قانون تشخيص الوجوه الكترونيا

19 أيلول 2023
هآرتس -(الغد)

سنة سعيدة أيها اليهود النتنون

19 أيلول 2023
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

حين ينضم رئيس الوزراء للمتطرفين

19 أيلول 2023
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 