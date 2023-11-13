الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مستشار نتنياهو: مستشفى الشفاء في غزة غير محاصر بالكامل لكن لا يمكن للجميع المغادرة

كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة
كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة

نفى مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصار القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء في غزة بالكامل، مُقرا رغم ذلك بأنه لا يمكن لأي شخص مغادرة المبنى.

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وقال ريجيف في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن "المستشفى ليس محاصرا بالكامل، هناك شارع عند المخرج الشرقي للمستشفى، ونحن نحث الناس على مغادرة المبنى".


وأضاف: "نحن ندرك أنه ليس بإمكان الجميع مغادرة المستشفى، لذلك قلنا إننا على استعداد لتوفير سيارات إسعاف لمساعدة الناس على المغادرة إذا كانوا بحاجة إلى سيارة إسعاف للقيام بذلك".


كما أشار ريجيف، إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لإجلاء الأطفال حديثي الولادة من مستشفى الشفاء، موضحا: "نحن لسنا مهتمين بحدوث أي ضرر لهؤلاء الأطفال... نحن أيضًا على استعداد لنقلهم، وقلنا إننا سنوفر ونساعد سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مكان أكثر أمانا".

تأتي تصريحات مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعدما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، استشهاد 6 رضّع و9 مرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الشفاء الرئيسي في القطاع.


في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن كل المستشفيات في شمال غزة أصبحت خارج الخدمة، مع احتدام القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فيما طالب الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بدعم صمود المستشفيات العاملة في غزة. 

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