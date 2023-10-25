مستعدون لدخول بري

إسرائيل هيوم

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شيريت افيتان كوهن1. رغم حقيقة أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تدخل إلى قتال بري في غزة، فإن الحديث يدور عن قرار تكتيكي سيتخذ. بخلاف الادعاءات بأن إسرائيل تفضل مواصلة المعركة من الجو فقط رغم التقارير في الصحف الأجنبية، عن أن الولايات المتحدة توصي إسرائيل بألا تدخل، ما تزال محافل سياسية تقول: "إن هذا قرار سيتخذ وهو في أيدي القيادة السياسية والعسكرية فقط، وليس في أيدي أي جهة أجنبية". وقال المصدر السياسي: "إن الغموض القتالي مهم. التصميم في القيادة السياسية والعسكرية للعمل برا لم يتغير بل يتعزز كلما مر الوقت". هذا ومن المتوقع للكابينت أن ينعقد هذا المساء مرة أخرى، وفي هذه الأثناء، رئيس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس الأركان يردون التقارير عن التوترات بينهم ويدعون بأنهم يعملون بشكل منسق بين كل الأشخاص والهيئات.وعلمت "إسرائيل اليوم"، أنه منذ نشبت الحرب التقى نتنياهو ليس فقط مع اللواء احتياط اسحق بريك، بل وأيضا مع رئيس الأركان الأسبق غابي اشكنازي وتحدث أيضا مع رئيسي هيئة الأمن القومي يعقوب نيجل ومئير بن شباط وكذا مع اللواء احتياط يعقوب عميدرور.محافل مطلعة في الموضوع، تقول: "إن قرار الخروج إلى حرب لم يكن مثيلا لها ضد حماس هو قرار مهم ستكون له آثار على حياة جنودنا وعليه، فإن رئيس الوزراء يكثر من التشاور في الأيام ما قبل الدخول البري.2. يتواصل القطار الجوي لزعماء العالم المهمين إلى إسرائيل كل الوقت، ويؤدي أيضا إلى اقتراحات من هؤلاء الزعماء. أسئلتهم تتعلق بحماية السكان الفلسطينيين في غزة والمساعدة الإنسانية، وكذا في مسألة اليوم التالي لتصفية حماس. بمقابل الدعم الجارف الوافد، فإن إسرائيل مطالبة أيضا بمرونة في المواضيع الإنسانية.هذا هو السبب الذي يجعل نتنياهو نفسه أيضا، يواصل دعوة السكان إلى الإخلاء إلى منطقة جنوب القطاع حيث سيتوفر الدعم. وبهذا الشكل سيكون ممكنا التقدير أن الأعمال الهجومية لإسرائيل لن تكون إلا في الجانب الشمالي من القطاع. ومع ذلك، صحيح حتى الآن، يرفض السيسي فتح معبر الحدود في رفح وإدخال الغزيين إلى سيناء حتى لفترة قصيرة.3. معضلة المخطوفين. إن سياسة حماس في "تنقيط" المخطوفين الأحياء للعودة إلى إسرائيل تستهدف أن تؤجل قدر الإمكان تصاعد الأعمال القتالية في قطاع غزة. لكن في إسرائيل يوضحون أن موضوع المخطوفين لن يشكل قيدا على العملية البرية.في كابينت الحرب، تقرر عدم إعطاء يد لسياسة "تنقيط" الأسرى المقصودة هذه والدفع نحو صفقة مهمة تؤدي إلى تحرير عشرات المواطنين المخطوفين الذين يوجدون في أسر حماس وليس الأفراد. القرار يوجد في يد المنظمة والتقدير هو أن الأمور ستتضح قريبا.وقال الوزير إسرائيل كاتس أول من أمس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إننا في هذه اللحظة نفترض أن حماس تريد الإبقاء على المخطوفين لأغراض التفاوض. لكن حماس لا يمكنها أن تمنع الدخول البري".4. عيون إلى الشمال. منذ 16 يوما وإسرائيل تحتوي الجبهة في الحدود الشمالية وترد برد موضعي نحو مصادر النيران في لبنان بينما رئيس الوزراء ورؤساء الجيش يواصلون تهديد حزب الله.عمليا، صحيح حتى كتابة هذه السطور في إسرائيل لا يعرفون أن يتوقعوا خطوات حزب الله والتخوف هو من إخفاق استخباري مثل ذاك الذي بدأ أحداث السبت الأسود. ولهذا، فإن جنودا كثيرون يوجدون أيضا على الحدود الشمالية لإسرائيل كي يكونوا جاهزين في المكان لكل سيناريو يتطور بالتوازي مع الدخول البري إلى غزة.سيناريوهان أساسيان يبحثان هذه الأيام في الكابينت: الأول، كنتيجة لدخول بري وتوجيه ضربة قاضية لحماس – حزب الله يردع ولا ينضم إلى المعركة. الثاني، حزب الله لا يتمكن من الوقوف جانبا حيال هجوم كبير في قطاع غزة وبالتالي، يستغل الفرصة وينضم إلى هجمات على إسرائيل من الشمال.إسرائيل نقلت عبر الرئيس الفرنسي الذي زار إسرائيل أول من أمس، رسالة إلى لبنان تقضي أنه من المجدي له أن يمتنع عن التصعيد في هذا الوقت.