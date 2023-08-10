مسموح لسوكوت محظور على الطيبي

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: أسرة التحريرعمار عسلية أصيب بنار حية عند اجتياح مستوطنين مع القطيع الى قرية برقة، عشية السبت الذي قتل فيه قصي معطان اثنين من المستوطنين أطلقا النار من مسدس وبندقية نحو الفلسطينيين.بعد ساعات قليلة من دعوة الوزير ايتمار بن غفير لمنحهما وساما وحث السلطات على اعتقال الفلسطينيين، اعتقلت قوة من الجيش والشرطة، يوم الأحد ليلا، عسلية وثلاثة من أبنائه للاشتباه بأنهم كانوا بين السكان الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم.ظهر أول من أمس، أمر قاض في القدس بإطلاق المستوطنين المعتقلين الى الإقامة الجبرية. إذا لم يرفع استئناف وإذا رفع ولم يقبل، فإن الواقع سيحاكي التوقعات الأكثر تهكما: الفلسطينيون الذين سعوا لأن يصدوا الاجتياح سيبقون قيد الاعتقال،وتحت ضغط المستوطنين وحزبهم سيحاكمون بتشدد في محكمة عسكرية أمام قضاة عسكريين يهود، بينما المجتاحون سيتحررون وسيحاكمون بخفة في محكمة مدنية، هم أيضا أمام قضاة يهود، يعرفون جيدا من هو السيد.سعى النائب أحمد الطيبي قبل يومين الى أن يزور المعتقلين الأربعة الفلسطينيين.بعث بطلبه الى قائد لواء شاي، عوزي ليفي؛ إذ إن الإذن بزيارة معتقل يجب أن يأتي من الجهة المسؤولة عن التحقيق. وسارع النائبان تالي غوتليف وتسفي سوكوت لأن يزورا في المستشفى المعتقل يحيئيل اندور، المشبوه بإطلاق النار والضلوع في قتل معطان، والذي كان أصيب بالحجارة في أثناء المواجهة.بن غفير قال إنه لا صلة له بالزيارة ولا صلاحيات للإذن بها. لكن مساء يوم الثلاثاء الماضي، تلقى النائب الطيبي كتابا من الوزير إياه بنفسه بأنه في ظل خروج عن صلاحيته منعه من أن يزور الفلسطينيين الأربعة المعتقلين.هكذا أوضح بن غفير كم هي دولة إسرائيل تقوم على أساس معايير مزدوجة ومضاعفة. ففلسفة وسياسة تميز بين اليهود والفلسطينيين (مواطنين عرب في إسرائيل ورعايا في أرض محتلة)، ليستا جديدتين. نتائجهما، منظومة قانون مزدوجة: عسكرية ومدنية في المنطقة ذاتها، تمييز في التخطيط للفلسطينيين من على جانبي الخط الأخضر، وتسامح مع عنف اليهود -هي إرث الحكومات السابقة.لكن بن غفير يتنافس مع وزير المالية ووزير المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بتسلئيل سموتريتش على من يدفع الى الأعمق سكين الابرتهايد المغروسة. بن غفير يوسع عدم المساواة داخل الكنيست أيضا، بين منتخب من الجمهور العربي ومنتخب من الجمهور اليهودي، وينزع شرعية هو ورجال يمين آخرون يفعلونها لمجرد أن النائب ينتمي لحزب عربي.سموتريتش وبن غفير هما منتخبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عليه تلقى المسؤولية الرئيسة عن مسيرة التحول الفاشي السريع الذي يجري أمام ناظرينا ويعرضنا جميعا للخطر.