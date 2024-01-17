مشتريات عسكرية بمليارات الدولارات

إسرائيل هيوم

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من: يوآف ليموركدرس من الحرب، وفي أعقاب التهديدات الحالية والمستقبلية على إسرائيل، سينمو سلاح الجو بشكل دراماتيكي، وفي هذه الأيام يعمل منذ الآن على خطة جديدة هدفها التسلح بطائرات ومروحيات متطورة وبمخزون من الذخيرة الجوية أيضا.حسب الخطة المقترحة، ستشتري إسرائيل في سلسلة صفقات بقيمة تقدر بعشرات مليارات الدولارات أربعة أسراب أخرى من طائرات قتالية متطورة وسربين من مروحيات قتالية. كما تفحص أيضا إمكانية التزود بطائرات شحن وقود أخرى. وإلى جانب ذلك، ستزداد دراماتيكيا كمية الذخيرة التي ستوضع تحت تصرف الجيش وستسرع سياقات إنتاج الذخيرة في إسرائيل، وذلك لزيادة الاستقلالية الإسرائيلية في المجال.اثنان من الأسراب الجديدة سيكونان من طائرات F35 ("أدير") سينضمان الى سربي أدير اللذين سبق لسلاح الجو أن اشتراهما. سربان آخران سيكونان من طائرات F15 الحديثة (F15IA) التي ستنتج خصيصا لسلاح الجو الإسرائيلي. أما التزود بأسراب أخرى (كل واحد منها يضم 25 طائرة) فهو نتيجة مباشرة للحرب، لكن أيضا للفهم بأن لإسرائيل حاجة لقوة جوية أكبر وأكثر فتكا يمكنها أن تتصدى بنجاح للتهديدات في ساحة قريبة وبعيدة.في سلاح الجو قرروا مشتريات موازية لنوعين من الطائرات بسبب قدراتها المختلفة من ناحية المدى، وزن الحمل ومزايا التملص. وتتمثل الرغبة أيضا في الامتناع عن الاعتماد على مورد وحيد، ومحاولة تقليص أزمنة الإنتاج والتسلح أيضا.سياقات شراء السربين القتاليين (واحد من كل نوع) بدأت قبل الحرب، وهي توجد في مراحل تنفيذ مختلفة ومن المتوقع لها قريبا أن تصل الى إقرار نهائي في اللجنة الوزارية للتسلح. كما أن هذه السياق يتطلب إقرارات مختلفة في الولايات المتحدة وكذا اتفاقات مع شركات الإنتاج (لوكهايد مارتن وبوينغ).التقدير هو أن صفقة F35 الأولى ستقر في الأيام القريبة المقبلة، بينما صفقة F15 الأولى ستقر أثناء ربع السنة الحالية.سيستغرق التسلح ذاته وقتا أطول. طائرات F35 ستصل في السنوات الخمس المقبلة، بينما طائرات F15 الأولى ستصل مع نهاية العقد. هاتان الصفقتان ستمولان في إطار اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية القائم.بالتوازي بدأت دراسة للتزود بسربين قتالين آخرين سيتم تمويلهما من اتفاق المساعدات الأمنية الأميركية التالي (الاتفاق الحالي ينتهي في 2028).في إسرائيل يفترضون لهذا الغرض فرضيات عمل عدة؛ أولاها أن مثل هذا الاتفاق سيوقع بالفعل وسيكون مداه مشابها، على الأقل، للاتفاق الحالي، الذي يبلغ 3.8 مليار دولار في السنة. ومع أنه تبقت أربع سنوات أخرى حتى نهاية الاتفاق الحالي، ستحاول إسرائيل العمل منذ الآن على اتفاق مستقبلي، بل وربما توسيع مداه لأجل الاستعانة بالإدارة الودية الحالية في واشنطن وبتأييدها الظاهر لاحتياجات إسرائيل الحربية.وعلى فرض أن كل صفقات المشتريات هذه ستقر، ستقوم المنظومة القتالية لسلاح الجو ابتداء من العقد المقبل على أساس ثلاثة أنواع من الطائرات: 100 طائرة F16I ("سوفا") التي تطير منذ الآن في سلاح الجو؛ 100 طائرة F35 ("أدير") من ضمنها سربان تم شراؤهما منذ الآن وسربان آخران سيتم شراؤهما؛ وثلاثة أسراب F15 (اثنان من النوع الجديد وكذا سرب راعم F15I الذي يخدم في سلاح الجو منذ 25 سنة). استكمال التسلح سيتيح إخراج طائرات F15 وF16 القديمة عن الخدمة.وإلى ذلك، بالتوازي مع مشتريات الطائرات القتالية، يتم التخطيط أيضا للتسلح بسربين من مروحيات قتالية من نوع أباتشي متطورة. حتى قبل الحرب خطط سلاح الجو لإغلاق سرب الأباتشي القديم ("باتان") والبقاء مع سرب واحد فقط من نوع أباتشي متطور ("شراف").التأخير في إعطاء جواب لهجمة حماس في الساعات الأولى من الحرب والاستخدام المتواتر لمساعدة برية قريبة من القوات في أثنائها، أوضح بأنه مطلوب منظومة مروحيات قتالية أكبر. ولهذا فقد تقرر الشروع في إجراءات فورية لشراء سرب أباتشي ولاحقا سرب آخر أيضا.هذه الصفقات لم يتم بعد إجمالها أو إقرارها، لكن في إسرائيل يأملون بأنه سيكون ممكنا عمل هذا في جدول زمني قصير وتسريع إجراءات التسلح، وذلك ضمن أمور أخرى استنادا الى حقيقة أن هذه المروحيات تنتج بشكل منتظم للجيش الأميركي.كما أن المسؤولين في البلاد يعملون أيضا على تقصير سياقات التوريد لسنتين على الأقل لاثنتين من طائرات شحن الوقود التي تم شراؤها. كما يفحص سلاح الجو إمكانية شراء أربع طائرات شحن وقود أخرى يتم استيعابها في سرب جديد يقام في قاعدة سلاح الجو في نبطيم.الى جانب التسلح بالطائرات والمروحيات الجديدة، تقرر أيضا الزيادة الكبيرة لمخزون الذخيرة الجوية لدى سلاح الجو. ولأجل تحقيق هذا يجري سياقان متوازيان: تسريع المشتريات في الولايات المتحدة وتسريع المشتريات في إسرائيل -بما في ذلك فتح خطوط إنتاج جديدة للذخيرة الثقيلة في مصانع شركات البيت الذي ستزيد جدا إنتاج الذخيرة للجيش البري مع التشديد على قوات المدرعات والمدفعية.القرارات الجديدة التي اتخذت أثناء الحرب جاءت لزيادة الاستقلالية الإسرائيلية في مجال الذخيرة، لكنها لن تقلص التعلق الإسرائيلي في منصات السلاح الأميركية. وللجهات السياسية المختلفة التي تكثر من المناكفة للإدارة الأميركية نوصي أن تأخذ بالحسبان أنه في العقد والنصف القريبين ستكون إسرائيل ما تزال مكبلة بالمساعدة الأميركية دون أن يكون لها بديل.