مشروع الاستيطان يحتفل بالانتصار

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: عميره هاسفي ظل الصدمة والرعب الجماعي من مذبحة حماس في 7 تشرين الاول، وفي ظل الثكل والحداد والألم والخوف الكبير على مصير المخطوفين، فإن مليشيات المستوطنين تسرع وتوسع الاعتداءات على تجمعات الرعاة للفلسطينيين في مناطق واسعة في الضفة الغربية، وتطرد المزارعين الفلسطينيين من اراضيهم وحقولهم وكرومهم، احيانا بدعم الجيش.عملية تدريجية استمرت تقريبا ثلاثين سنة يتم تقطيرها في هذا الوقت المناسب الى منطقها المركز: الطرد في وضح النهار قبل "التطهير الكامل" لنحو 60 في المائة من اراضي الضفة من السكان الاصليين.الى كل بيت وخيمة وشارع لم تنجح البيروقراطية المميزة للادارة المدنية في هدمها، وكل مكان لم تنجح فيه اوامر الجيش في منع الناس من البقاء في قراهم الموجودة قبل 1948 أو فلاحة اراضيهم، جاء المستوطنون، "الخاصون" كما يبدو، وبعنفهم وبنادقهم يحققون الهدف الرسمي وهو توسيع فضاء العيش لليهود على حساب الفلسطينيين.في صباح يوم السبت اطلق مستوطن النار، جندي في عطلة، وقتل بلال صالح (40 سنة) عندما خرج هو واولاد لقطف الزيتون في ارضهم في قرية الساوية في جنوب نابلس. قبل ساعتين من ذلك طرد المستوطنون قاطفي الزيتون من حقولهم بين قرية جالود وقرية قصرة الواقعة شرقي الساوية. وضربوا واصابوا أحدهم. عندما بدأت كتابة هذا المقال بعد ظهر يوم السبت، حزم سكان قرية قديمة، زانوتا في جنوب غرب جبل الخليل، امتعتهم وغادروا المغائر والبيوت التي يعيشون فيها. مضايقة وتهديد ومنع الوصول الى المراعي وتقليص القطعان ومصدر الرزق بسبب ذلك على يد سكان البؤر الاستيطانية، وصلت الى الذروة في الاسابيع الاخيرة. التهديدات الآن مباشرة جدا.فقط في يوم السبت الاخير حصلت على تقارير اخرى: في الصباح قام مستوطنون وقطيع لهم باقتحام بيت في قرية القواويس في الجنوب. النساء والاولاد الخائفين هربوا. في الظهيرة اقتحم المستوطنون والجنود قرية جنبة في مسافر يطا، وصعدوا على مئذنة المسجد وحطموا مكبرات الصوت. مستوطنون هاجموا عائلات تعيش في جيب بين حاجز متسدوت يهودا والخط الاخضر، واخذوا هواتفهم وتم كسر يد فتاة ابنة 16 سنة. ثلاثة ممن تم الاعتداء عليهم تم اعتقالهم على يد المستوطنين وفيما بعد على يد الجيش. على يد الجيش؟ حتى الآن هذا غير معروف.في الساعة العاشرة ليلا تمت مشاهدة مستوطنون وهم يقطعون اشجار زيتون في قرية قبلان وتلفيت في جنوب نابلس. في نفس الوقت صادر الجنود والمستوطنون كاميرا مراقبة في حظيرة دواجن في قصرة. غير بعيد من هناك، في جالود، قام عدد من اليهود، بعضهم يحملون السلاح، بالرقص والغناء قرب البيوت. في منتهى السبت، الساعة 11 ليلا، اقتحم المستوطنون سوسيا ومنحوا العائلات 24 ساعة من اجل ترك بيوتهم. في كفر توبا اقتحم المستوطنون، بعضهم يحملون السلاح، البيوت، وقاموا بتحطيم محتوياتها واثاثها واغراض ومعدات شخصية اختفت. في الواحدة بعد منتصف الليل حمل اسرائيليون يهود في سيارتهم 6 رؤوس من الاغنام لامرأة عجوز في قرية سوسيا، وحملوا مغاسل واسطوانة غاز وهاتف. هذه فقط قائمة جزئية لأنه لا يوجد في كل المناطق توثيق دقيق.الحديث لا يدور عن "انتقام طبيعي" أو دفاع من " حماس"، كما يريد محامو المستوطنين أن تصدقوا. هذه خطة منظمة، محسوبة وممولة بشكل جيد، ولها نموذج يكشف وجودها. الشرطة لم تبحث عن المعتدين أو لم تغلق الملفات أو لم تنه التحقيق. الجيش وقف في المقابل وبعد ذلك الجنود بدأوا في المشاركة في هذا الحفل. النيابة العامة لم تتأثر ولم تصمم. الوزراء جاؤوا لزيارة مبتهجة. هذه نظرة السلطات منذ السبعينيات. لا يوجد أي سبب لأن يتغير هذا الآن.آلاف الاشخاص من سكان المنطقة يتعرضون وحدهم لهذا العنف الطارد. اعضاء المليشيات يقومون بقطع الطرق التي تؤدي الى التجمعات، ويخربون صهاريج المياه أو يمنعون وصولها الى السكان والقطعان. وفي هذه الايام يقتحمون بواسطة التراكتورات الصغيرة والسريعة والسيارات في الليل ويهددون الناس في المغائر ويطلبون منهم بشكل صريح المغادرة، ويعتدون جسديا على الناس وعلى سياراتهم ويقومون باحتجاز واعتقال الناس بمبادرة منهم، ويحطمون الالواح الشمسية والمنشآت الزراعية مرة تلو الاخرى اذا لم يتم فهم الرسالة الاولى والثانية.كل ما قاموا بفعله بالتقطير وبالتدريج، وبعد ذلك بشكل واضح اكثر وبدون أي عائق خلال عقود، اصبح الآن مكشوفا تماما. جيشنا تم ارساله للدفاع عن المستوطنين، لذلك فقد اهمل سكان غلاف غزة، وجنوده يرافقون في هذه الفترة المستوطنين في اعتداءاتهم أو يكملون المهمة. فهم ايضا يقومون باغلاق الطرق وتدمير المباني والمحاصيل ويهددون ويطلقون النار ويصيبون ويقتلون. مشروع الاستيطان - الذي يقوم من بدايته على المس المنهجي بحقوق الإنسان والشعب الفلسطيني الذي هو حسب رأيهم ادنى مكانة وزائد – يحتفل الآن بالانتصار الباهر والمثير للحماسة بالذات في يوم الثكل والحداد.هل عملية الاستيطان المتوسعة برعاية اتفاق اوسلو وعملية الطرد من مناطق ج ستنزلق عميقا ايضا الى مناطق أ وب؟. ربما يجب فقط السؤال متى؟ متى ستقوم المليشيات المسلحة للمستوطنين باقتحام دون ازعاج ايضا القرى والاحياء الحضرية (ليس فقط نابلس أو عورتا أو مدخل البيرة)، وتهدد السكان؟.