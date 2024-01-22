معارضة الجمهور لحل الدولتين

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: يونتان ليسعلى خلفية النقاشات حول مسألة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة فانهم في المجتمع الدولي يخافون من معارضة الجمهور الإسرائيلي لحل الدولتين على ضوء ميله لليمين في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول. استطلاع جديد أظهر أن الجمهور الإسرائيلي يمكن أن يؤيد اتفاق يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية.رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كرر (الأحد) موقفه الذي يقول بأن إسرائيل يجب أن تسيطر أمنيا "على كل المنطقة غرب نهر الاردن"، بما في ذلك قطاع غزة، بعد الحرب. "تصميمي هو الذي منع على مدى السنين إقامة الدولة الفلسطينية التي كانت ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. وطالما أنا رئيس الحكومة فإنني سأستمر في التصميم على هذا الموقف بحزم"، أضاف. أقوال نتنياهو هذه جاءت استمرارا لمحاولته في الأيام الأخيرة شرح تقرير جاء فيه بأنه لم يرفض إقامة الدولة الفلسطينية في المحادثة التي جرت أول من أمس مع الرئيس الاميركي جو بايدن.الانشغال المتزايد بمسألة "اليوم التالي" للحرب يضع نتنياهو أمام ضغوط متناقضة. بايدن وأوساط أخرى في المجتمع الدولي زادوا مؤخرا جهودهم العلنية للدفع قدما بعملية إقامة الدولة الفلسطينية. "فايننشال تايمز" نشرت أمس أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيناقشون تداعيات رفض نتنياهو لهذه العملية. ومصدر رسمي في الاتحاد قال للصحيفة بأن الوزراء سيناقشون محفزات إيجابية وسلبية لإسرائيل. في المقابل، أعضاء في ائتلاف اليمين لنتنياهو أعلنوا في السابق بأنهم لن يسمحوا بالدفع قدما بهذه العملية. وبقاء الائتلاف هو شرط ضروري لقدرة رئيس الحكومة على البقاء في منصبه، رغم مسؤوليته عن الاخفاقات التي سبقت هجوم حماس.في المستوى السياسي قدروا في الأسابيع الأخيرة بأن الجمهور الإسرائيلي يميل نحو اليمين في مواقفه بعد 7 تشرين الاول، وأنه سيجد صعوبة في الموافقة على الضغط من أجل التسوية. حسب هذه التقديرات الجمهور يمكن أن يرى في المفاوضات على إقامة الدولة الفلسطينية، أيضا في قطاع غزة، إنجاز آخر لحماس. في محيط نتنياهو كان هناك من حذروا حتى من إمكانية أن الحرب الحالية ستنقش في الوعي التاريخي كـ "حرب الاستقلال الفلسطينية".دبلوماسي أجنبي، يشارك بشكل جيد في جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق إقليمي هام بعد الحرب، قدر أن الرأي العام في إسرائيل سيصعب على الدفع قدما بهذا الاتفاق. "الانطباع هو أن الجمهور الإسرائيلي فقد ثقته بأي اتفاق مع الفلسطينيين، لذلك يجب تشجيعه والإظهار له بأنه يوجد أمل في مثل هذه الخطوات"، قال.حسب أقوال هذا الدبلوماسي فإنه يمكن ربط إقامة الدولة الفلسطينية باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية. "السعودية أوضحت في السابق بأنها لن تدفع قدما باتفاق مع إسرائيل دون تقدم مهم مع الفلسطينيين، لكنها لم تطلب رؤية إقامة الدولة الفلسطينية كشرط لذلك"، أوضح. "الرئيس الأميركي توجد له فترة محدودة للانشغال بهذا الأمر. وهو بحاجة إلى إنجاز سياسي مهم في الشرق الأوسط في حملته الانتخابية. وإذا كان يمكن إشراك السعودية في الاتفاق مقابل استعداد إسرائيل لمناقشة إقامة الدولة الفلسطينية فهذا سيكون إنجاز".رغم التقديرات حول ميل الجمهور الأسرائيلي لليمين، إلا أن استطلاع جديد أجري على عينة من 500 شخص أظهر أن الجمهور يمكن أن يؤيد إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كجزء من اتفاق يشمل اعادة المحتجزين وتطبيع العلاقات مع السعودية. حسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "مدغام" برئاسة مينو جيفع لصالح مبادرة جنيف، 51.3 في المئة من الجمهور الأسرائيلي سيؤيدون اتفاق بدعم الولايات المتحدة يشمل إعادة المحتجزين والاتفاق على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتطبيع العلاقات مع السعودية، 28.9 في المئة يعارضون، 19.8 لا يعرفون.تم سؤال المستطلعين أي وضع كانوا سيفضلونه بعد ثلاث سنوات في قطاع غزة. 50.5 في المئة أجابوا بأنهم كانوا سيفضلون وضع فيه جنود الجيش الأسرائيلي غير موجودين في القطاع، مقابل 32 في المئة كانوا سيفضلون رؤية الجيش الأسرائيلي في القطاع، 17 في المئة لا يعرفون. من أجابوا على الاستطلاع سئلوا إذا كانت نظرتهم للولايات المتحدة تغيرت منذ 7 تشرين الاول، وإذا كان كذلك فكيف. 65 في المئة عبروا عن نظرة إيجابية للولايات المتحدة منذ 7 تشرين الأول، 38.2 في المئة أجابوا بأن نظرتهم لم تتغير وبقيت جيدة، 26.3 في المئة قالوا أن نظرتهم تغيرت للافضل، 17.1 في المئة قالوا أنها تغيرت للأسوأ.مدير عام مبادرة جنيف، غادي لبتيانسكي، يرى في نتائج الاستطلاع الدليل على إمكانية الدفع قدما بهذه العملية. "مقابل الأمن الأقليمي وإعادة المخطوفين فإن الجمهور الأسرائيلي مستعد للموافقة على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، قال واضاف. "إسرائيل يجب عليها قول نعم للرئيس الأميركي، وقول لا للوزراء سموتريتش وبن غفير".