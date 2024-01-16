الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معاريف: خوفاً من حزب الله.. "إسرائيل" تدفن قتلاها في الظلام

جنازة قتلى مستوطنة كفار يوفال
جنازة قتلى مستوطنة كفار يوفال

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ جنازة قتيلي مستوطنة "كفار يوفال" الإسرائيلية جرت في الظلام بشكلٍ سري، في ظل تهديدٍ من جبهة الشمال مع لبنان.

اضافة اعلان


وأوردت مراسلة صحيفة "معاريف" في الشمال، شاكيد سادِه، أنّ الإسرائيليَّين باراك أيالون ووالدته ميرا، اللذين قتلا أول من أمس بصاروخ مضاد للدروع في منزلهما في "كفار يوفال" دُفنا مساء أمس الاثنين في مقبرتها. 


وأشارت ساده إلى أنّ "الجنازة أُقيمت أمس سراً وبحضورٍ محدود مع عدد قليل جداً من المشيعين، وفقاً للتعليمات الأمنية، لأنّ المقبرة في كفار يوفال تُعتبر منطقة معرضة لخطر نيران حزب الله المضادة للدروع". 


وتساءل أحد أقارب القتلى: "بعد نحو 100 يوم من القتال في الشمال، هكذا يجب دفن عمتي ميرا وابن عمي باراك؟"، موضحاً أنه "سُمح فقط لـ10 من أفراد العائلة بالذهاب إلى المقبرة. وفي الطريق إلى هناك، اضطر والداي إلى ارتداء دروع واقية، وسارا ضمن قافلة من كريات شمونة إلى كفار يوفال".


وتابع بالقول: "أخبرتني أمي أنها عندما اقتربت من كفار يوفال، رأت جدراناً خرسانية ضخمة. وعندما وصلنا إلى المقبرة، كان كل شيء يجري في ظلامٍ دامس، فيما وقف الجنود بمنظار وراقبوا لبنان. بعد 10 دقائق، كان يجب إخلاء المنطقة"، واصفاً الوضع بـ"المهزلة". 


وأضاف: "ميرا قالت إنها بقيت في كفار يوفال لعدم وجود خيار آخر. أعتقد أنهم سيقولون الشيء نفسه قريباً لعائلتي وأصدقائي الذين يعيشون في كريات شمونة ومستوطنات في الشمال، وأنهم سيجبرونهم على العودة لعدم وجود خيار آخر"، مؤكداً أنّ "شرخ الثقة أعمق من أن نرى قاعه".


وكان الإعلام الإسرائيلي قد أفاد، قبل يومين، بمقتل إسرائيليَّين في مستوطنة "كفار يوفال" وإصابة ثالث بجروحٍ متوسطة من جرّاء إطلاق حزب الله صاروخاً موجهاً.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ باراك أيالون الذي قُتل في الحادثة هو قائد مجموعة الجهوزية في المستوطنة.


يأتي ذلك فيما تزداد نقمة المستوطنين في الشمال على الحكومة و"الجيش" لفشلهما في معالجة تهديد حزب الله، في الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع وحشود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة. -قسم الترجمة العبرية (الميادين) 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
حزب الله

إعلام إسرائيلي: لا تقولوا لنا إن "حزب الله مردوع".. فلتعد العائلات للشمال!

15 كانون الثاني 2024
وصفت الصحيفة الوضع بـ "السقوط بالحفرة"

"يديعوت أحرونوت": الحرب حفرة سقطنا فيها

09 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
أحد القبور الجماعية للشهداء من المدنيين الذين سقطوا بعدوان الاحتلال على غزة-(وكالات)

وإن لم تكن تلك إبادة جماعية

منذ17 ساعة
هآرتس

تحرير المخطوفين بثمن وقف الحرب اعتراف بالفشل

منذ17 ساعة
هآرتس

العرب سيدفعون الثمن

منذ17 ساعة
معاريف

إسرائيل الى أين تسير؟

منذ17 ساعة
إسرائيل هيوم

غياب مخطط سياسي يصعب القتال

منذ17 ساعة
يحيى السنوار

يديعوت أحرونوت: غالبية مقاتلي وقادة حماس على قيد الحياة

15 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ16 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 