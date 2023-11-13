معاضل القيادة: صفقة أم حملة

يديعوت أحرونوت

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يوسي يهوشعفي أثناء الحرب يكون مدراء المعركة مطالبين باتخاذ مئات القرارات في اليوم، لكن قلة منها يمكنها أن تعتبر قرارات حاسمة إستراتيجية. غير أنه في الأيام القريبة القادمة على ما يبدو سيصل المستويان السياسي والعسكري الى مفترق حرج: هل سيوافقان على صفقة محدودة لتحرير مخطوفين ومخطوفات ام سيواصلون الحملة بصيغتها الكاملة – حتى تحقيق هدف إبادة قدرات حماس.تتحدث التفاصيل التي تتسرب الى وسائل الاعلام، وينبغي التعاطي معها بانها أكثر من مجرد حبة ملح، عن تحرير نحو 80 امرأة وطفلا من اسر حماس، مقابل تحرير نساء وفتيات فلسطينيات من السجون في إسرائيل، الى جانب وقف نار يستمر لبضعة أيام. وصرح رئيس الوزراء بانه لن يكون وقف نار حتى إعادة كل المخطوفين والمخطوفات (الذين يبلغ عددهم ثلاثة اضعاف ما ذكر في المفاوضات)، وعليه يبدو اننا نعود للانشغال بالشكوى اللغوية: هل الصفقة ستخرج الى حيز التنفيذ وإسرائيل لن تخرج الى "وقف نار" بل الى "هدنة" مؤقتة.الاعتبارات الى جانب الصفقة واضحة: هذا واجب أخلاقي على الدولة، وكلما تعاظم عمل الجيش الإسرائيلي فانه سيؤثر على احتمال إعادة اكبر عدد ممكن من المخطوفين والمخطوفات على قيد الحياة. وبالمقابل، توجد أيضا أسباب ثقيلة الوزن للانتظار. فمثلا: وقف نار لبضعة أيام من شأنه باحتمالية غير متدنية ان يكبح تماما الجهد الهجومي للجيش الإسرائيلي في القطاع عقب الضغط الدولي. في مثل هذا الوضع، فان الإنجازات حتى الان لن تكفي للوصول الى المستوى العالي جدا الذي وضع للجيش وامام الجمهور، وعلى راسه الجماعات الاهلية التي خرب بيتها في هجوم 7 أكتوبر. فمع كل الاحترام لاسقاط مستوى الكتائب من حماس – وهذا نجاح لا ينبغي الاستخفاف به والذي كان تحقق بسرعة اعلى مما كان متوقعا – ليس مؤكدا ان هذا ما سيعيد الامن للسكان في النقب الغربي.كما أن التوقف كفيل بان يشكل خطرا على أمن مقاتلي الجيش الإسرائيلي في داخل القطاع. فقد كتبت هذه الدروس بدماء قسم من الشهداء في الجرف الصامد. هناك كان ما لا يقل عن 13 وقفا للنار. "معضلة عسيرة"، يجمل مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بينما يقول مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي بصراحة: "محظور علينا أن نحرر الضغط. فهذا سيكلفنا غاليا. ليس صحيحا الاخذ بنصف صفقة، فقط صفقة شاملة، تقرر قوانين جديدة بموجبها لا توجد حلول وسط في موضوع الرهائن. اذا قبلنا الصفقة، ستتضرر الشرعية لمواصلة العملية المكثفة بينما تبقى لدى حماس ورقة قوية".طالما يتاح للجيش، فهو يتقدم حسب الخطة، بما في ذلك تشخيص نقاط انكسار في أوساط كتائب حماس في داخل مدينة غزة. في عمل شديد الذكاء لوحدة الكوماندوز البحرية ولواء 188 نفذت سيطرة كاملة على المرسى المحلي في ظل تصفية مقاتلين تفاجأوا لإنهاء طريقهم على وجه البسيطة بهذا الشكل. في قاطع مجاور استكملت فرقة 36 السيطرة على أجزاء من المربع السلطوي لحماس، مما يكسب الجيش الإسرائيلي قبضة جيدة في نقاط أساسية: المربع الأمني، المربع السلطوي والميناء.مركز مهم آخر يوجد في العناوين الرئيسة بسبب الحساسية العالية حوله هو مستشفى الشفاء. هناك تتصرف قيادة المنطقة الجنوبية بحكمة حين تعمل ببطء وبحذر على تفكيك قبضة الخناق لحماس في ظل الامتناع عن المس بالمرضى وباقي الأبرياء كي لا تقع في ما يسمى منذ بضعة أيام "كمين الشرعية". "قذيفتا دبابة من شأنهما ان يوقفا الحرب وعليه فيجب العمل بعقل"، يقول ضابط كبير. بالمقابل فان الفرار الموثق لسكان غزة الى الجنوب يخدم الردع في ظل عرض منظومة الاعلام الرسمي كيف تحمي إسرائيل الممرات بينما حماس هي التي تنفس غضبها على الرعايا. كما أن الوسيط التحت ارضي الذي يشكل تهديدا ذا مغزى على الجنود مثلما تعرفنا للأسف في احداث اطلاق الصواريخ المضادة للدروع وفوهات الانفاق المفخخة، هو جزء من عملية التطهير: في الجيش يبلغون عن ضربة بالبنى التحتية، بما في ذلك في قسم من انفاق حماس.في الأسبوعين اللذين انقضيا منذ بدأ الانتشار البري جرى الحديث كثيرا عن مساهمة لواء جفعاتي، في التجربة الهائلة في غزة والذي فقد العدد الأعلى من المقاتلين. كما أن عمل المدرعات في القتال لا يقدر بالذهب. هام أيضا أن نذكر لواء المظليين الذي دخل مقاتلوه على الاقدام (وليس في مجنزرات النمر) وهم ينفذون تطهيرات في منطقة مكتظة ومعادية في ظل الاشتباك مع عدد لا يحصى من المقاتلين ممن مرت الدبابات عنهم. مقاتلون لم ينهوا بعد مرحلة التدريب المتقدم (الذي يأتي بعد دورة الانفار) ضموا الى إطار كتائبي تحت قيادة قائد قاعدة التدريب اللوائية وهم يشاركون في القتال. في طرف الطريق النهائي تنتظرهم تجربة استثنائية: تلقي القبعة الحمراء في رحلة من قلب غزة الى واحدة من البلدات في الغلاف.ان الاعمال الهائلة في القطاع لا يمكنها ولا ينبغي لها أن تطمس التصعيد المتزايد في الشمال. كلما مر الوقت يتبين كم هو حزب الله مستعد لان يوتر الحدود – فالقتال امس ارتفع حتى اكثر من درجة واحدة، بما في ذلك المس بمدنيين الى جانب استمرار النار على اهداف عسكرية وحتى نار حماس في لبنان نحو الكريوت – التي بالطبع لم تكن لتخرج الى حيز التنفيذ لولا اذن حسن نصرالله.ان التسخين المنهاجي للجبهة وان كان يؤدي الى ردود أكثر شدة من الجيش الإسرائيلي وكذا الى تصعيد بتصريحات القادة السياسيين لكن يخيل أن الصبر العام أيضا بدأ يتآكل مما يلزم كابينت الحرب ورئيس الأركان بالانعقاد لاتخاذ القرار لاستغلال هذه الجاهزية واستفزازات نصرالله لأجل معالجته بيد أشد أكثر بكثير، الى ما وراء حافة الحرب حتى بثمن النار على تل أبيب.