معالجة الشاباك للجريمة العربية ستضعفه

هآرتس

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دينا زلبرمثل تمدد الأوعية الدموية، الذي يتسبب بالتدريج بالمزيد من التمزق في جدرانها الى حين تدفق الدماء منها وينذر بالانهيار المحتم للأجهزة، ايضا هكذا هي الحال مع السياسات الكرتونية "خفيفة الوزن" للحكومة الحالية، لا يوجد نظام، هي مهترئة ومنهارة وليس لها اساس متين في كل وزارة وفي كل مجال، حتى في مجال الأمن الشخصي وفي النظام العام، وبشكل اكثر دقة في ظل غيابها.عدد القتلى في المجتمع العربي يسجل ارقاما قياسية، وهو موجود في حضيض غير مسبوق، 160 قتيلا منذ بداية السنة الحالية. يتبين أن هذا العدد الذي نجح في اختراق طبقة انغلاق الحكومة، التي سمكها يناسب عدم ملاءمة الوزراء فيها لمناصبهم والغليان بدأ يجري تحتها. قوة اللامعقولية احسن وصفها عزت حلبي، ابن شقيق سلمان حلبي الذي قتل في الاسبوع الماضي في أبو سنان، عندما صرخ وقال: "دولة اسرائيل هي الدولة الاقوى في الشرق الاوسط. فلديها قبة حديدية وحيتس 3. ومن غير المعقول أنها لا تستطيع الدفاع عن مواطنيها".الحكومة، كالعادة، توجهت من اجل الحصول على جرعة سحرية رخيصة، الملونة بألوان الطعام وعديمة القيمة الغذائية، واستلت الشاباك من القبعة وكأنه أرنب في عرض سحر. الآن فرض على الشاباك أن يقلص، وحتى أن يخفي تماما، عدد الضحايا المثير للدهشة. اختراع مخادع للتهدئة. ايضا هذه طريقة ممتازة لدحرجة الغضب العام والمسؤولية عن الفشل المتواصل من الحكومة الى رئيس الشاباك، الذي لا يخشى من التعبير عن موقفه المتحفظ من الفكرة. "اذا استخدمت الدولة الشاباك امام كل مشكلة معقدة"، قال رونين بار، "فهي ستصبح دولة مختلفة". وهاكم مثال مناسب على كبح قوة هذا الجهاز وفهم دوره بشكل معمق، بكونه يخضع للقانون ولمبادئ الديمقراطية الاساسية.الهدف الرئيسي لهذا الجهاز، الذي تم النص عليه في قانون الشاباك، هو "احباط ومنع أي نشاط غير قانوني يهدف الى المس بأمن الدولة وأنظمة النظام الديمقراطي أو مؤسساته". مكافحة الجريمة "العادلة" مهما كانت قاسية وخطيرة لا تقع داخل حدود هذه الصلاحيات. وتضمين مجال معين في مهمات الشاباك يقتضي اعطاء صلاحيات واسعة في مجال جمع المعلومات والتحقيق، اكثر بكثير مما اعطي للشرطة. واستخدام هذه الصلاحيات سيؤدي الى المس الشديد بحقوق الانسان. وتوسيع مهمات الشاباك لتشمل مجال الجريمة ايضا يعني تعريض الكثير من المواطنين، سواء كانوا متورطين بالجريمة أو متعلقين بالمتورطين في الجريمة، الى الوسائل الخاصة بالرقابة وجمع المعلومات والتحقيق الموجودة لدى الشاباك. لذلك، في دولة ديمقراطية فان صلاحيات الشباك يجب تفسيرها بشكل ضيق وليس بتوسع.قانون الشاباك يفتح ثغرة قانونية لتوسيع مجال نشاطاته. حسب هذا القانون فان الجهاز مخول بالتعامل بـ "نشاطات في مجال آخر تحدده الحكومة، بمصادقة لجنة الكنيست لشؤون الشاباك، التي تستهدف الحفاظ على وتحقيق مصالح رسمية حيوية لأمن الدولة الوطني". ولكن "الامن الوطني" اعتبر خلال السنين شيء مختلف عن النظام العام، والنظام العام وحده هو الذي له علاقة بالجريمة "العادية". في قرار الحكم الذي تناول مسألة شرعية استخدام الشاباك في مكافحة الكورونا فان الاختبار الذي حدد لمسألة "الامن القومي" هو اختبار وجود خطر كبير وملموس يهدد مواطني الدولة ونظامها. من هنا فان اسناد هذه المهمة للشاباك يعني تغيير حقيقي للهدف، ويقتضي تعديل على القانون بتشريع اساسي.لكن ايضا حتى لو تمت المصادقة على التعديل بتشريع فانه لا يوجد أي مكان لمعالجة الشاباك لمنظمات الجريمة في المجتمع العربي وحده. هذا سيكون تشويه لجمهور كامل وتعبير عن رؤية عنصرية ومميزة، الامر الذي سيوسع ويعمق الانماط والتصنيفات العرقية، وسيمس باندماج العرب في المجتمع الاسرائيلي وسيزيد العداء بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. رغم أنه من ناحية مهنية لا يوجد مبرر لذلك، حيث أنه يوجد في منظمات الجريمة الكثير من الاعضاء، يهود وعرب، والتعاون بين منظمات الجريمة يتجاوز الطوائف.سبب آخر للحاجة الى عدم ادخال الشاباك في هذا الشأن هو أن الامر يتعلق بجهاز غير كبير مقارنة مع الشرطة. موارده موجهة للقضاء على الارهاب والتجسس. وتحويل موارد جمع المعلومات لديه لصالح مكافحة الجريمة سيضر بشكل كبير بقدرته على جمع المعلومات عن الذين يشتغلون بالعنف. الى ذلك يضاف الخوف المبرر من أنه سيتم كشف ادوات وطرق عمل الشاباك كما تقتضي ذلك الاجراءات الجنائية، الامر الذي سيضر بشكل كبير بنجاعته في مجال القضاء على العمليات. هكذا سيتم المس بمجال خبرة الشاباك دون أن يكون له بديل أو منافس.كل ذلك بدلا من فعل الامر الصحيح والمطلوب وهو تحويل مكافحة الجريمة في المجتمع العربي الى هدف حكومي ملح. وأن تجند لذلك جميع وزارات الحكومة وتعزيز الشرطة واعطاءها الاموال الكثيرة كي يتم جذب قوة بشرية نوعية وترسيخ قوة الجهاز على المدى البعيد.في حالات استثنائية جدا وعندما توجد علاقة واضحة بين النشاطات على الصعيد القومي وبين النشاطات الجنائية في الوسط العربي، سيكون بالامكان تبرير نشاطات الشاباك كمساعدة لمكافحة الجريمة بشكل عام في المجتمع العربي. ايضا حول موضوع الانتخابات المحلية القريبة القادمة قال رئيس الشاباك إنه ستتم معالجة محاولات المس بالمرشحين أو رؤساء المدن، حسب بند التخويل المعطى للشاباك في تدخل كهذا. كل ذلك صحيح في الاوقات العادية.في الاوقات غير العادية التي نعيشها، اوقات انقلاب نظامي وسوء استخدام الاجهزة العامة، ومن بينها الشاباك، حسب نزوات سياسية، سبق وتم تحذيرنا من أنه يجب فحصه بحرص كل توجيه يصدر عن الحكومة. رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكن، والمستشار القانوني السابق للشاباك، ايلي بخر، حذرا في السابق من أنه يثور شك متزايد فيما يتعلق بكل طلب تفوح منه رائحة سياسية. النتيجة: الحكومة يجب عليها وقف تشويه كل مبنى شرطي واعادة عجنه وتشكيله لاغراضها الشخصية.إن سخافة الحوكمة تنعكس في سعي الحكومة الى فرض دور شرطي كلاسيكي على الشاباك – سعي سيضعف بالفعل الجهازين. رجال الشرطة الذين مهمتهم مكافحة الجريمة الخطيرة يضيعون وقتهم على استخدام القوة الزائدة وغير المبررة على متظاهرين عاديين كل ذنبهم هو معارضة الانقلاب. الحكومة لا تقوم بدعم الشرطة، بل هي منشغلة بتشكيل لجنة البرامج، التي هدفها الفعلي هو وضع المزيد من العصي في دواليب ملفات نتنياهو. هكذا ينشأ المزيد من السخافة. الشرطة نفسها مقيدة في استخدام برامج التجسس وتدعي أن هذا التقييد يصعب عليها بشكل اكبر مكافحة عائلات الجريمة في القرى العربية.رئيس بلدية الطيرة، مأمون عبد الحي، والذي قتل المدير العام في بلديته، عبد الرحمن قشوع، في الاسبوع الماضي، احسن التعبير عن جوهر الموضوع في الخطاب الذي القاه في مظاهرة نهاية الاسبوع في كابلان: "من وضع بن غفير ليحمينا، لا يريد حمايتنا. هل الوزير الذي لا يريدنا في الدولة سيقوم بحمايتنا؟ الحكومة تريد أن نبقى منشغلون بسفك الدماء".