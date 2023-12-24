الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

معاملة وحشية يتلقاها الأسرى الفلسطينيون

هآرتس
هآرتس

 جدعون ليفي  - 24/12/2023

في كل يوم أحد وثلاثاء يدخل السجانون الى غرف السجناء الفلسطينيين ويقومون بتكبيلهم وضربهم بالهراوات. هذا هو الحفل الاسبوعي لهم. هذا ما قاله السجناء التي تم تحريرهم ("هآرتس"، هاجر شيزاف، 6/12). اربعة سجناء ماتوا منذ اندلاع الحرب. من شبه المؤكد أن هذا بسبب الضرب. الـ19 سجانا الذين شاركوا في هذه الحفلات المرضية متهمون بالتسبب بموت واحد منهم. مئات المعتقلون من غزة يتم احتجازهم وهم مكبلون ومعصوبو العيون 24 ساعة. وهم ايضا يتم ضربهم بشكل وحشي. بعضهم وربما معظمهم، لا توجد أي صلة لهم بحماس. بعضهم لم يكلف أي أحد نفسه عناء الابلاغ عن عدد الذين ماتوا منهم في الاسر في معسكر سديه تيمان. ايضا الـ4 آلاف عامل غزي الذين تم اعتقالهم في 7 تشرين الأول (اكتوبر) داخل اسرائيل بدون أي ذنب، تم احتجازهم في ظروف غير انسانية، على الاقل اثنان منهم ماتا. عن التعرية والصور المهينة كتب الكثير.اضافة اعلان
في المنافسة الفظيعة على مستوى الشر لا يوجد فائز، يوجد فقط مهزوم. ولكن لا يمكن الاستمرار في سرد قصص حماس الفظيعة. المراسلون يتنافسون فيما بينهم من الذي سيخترع لحماس لقب اسوأ معيب ويتجاهل بالكامل شر اسرائيل. ايضا في التنافس على مستوى سفك الدماء والطريقة التي يتم فيها ذلك لا يوجد منتصرون، فقط مهزومون. ولكن لا يمكن تجاهل الكمية الكبيرة من سفك الدماء في غزة. في نهاية الاسبوع قتل 400 شخص خلال يومين، معظمهم من الاطفال. أول من أمس شاهدت صور نهاية الاسبوع من البريج والنصيرات، والتي فيها صور اطفال يحتضرون على الارض في مستشفى الاقصى في دير البلح، هذه صور مخيفة. ايضا رفض اسرائيل زيادة المساعدات الانسانية للقطاع رغم قرار مجلس الامن يدل على سياسة شريرة.
اذا لم يكن هذا كافيا فإن صوت الشر في اسرائيل يرفع نسبة اقتراحات الشيطنة: تسفي يحزقيلي يؤيد قتل 100 ألف من سكان غزة في الضربة الاولى. غيورا آيلاند فقد صوابه وانتقل من اقتراح نشر الأوبئة في غزة الى اقتراح تجويع السكان. حتى أمير الاحلام الجديد لليسار الذي لديه 12 مقعدا للإسرائيليين في الاستطلاعات، يئير غولان، قال في السابق لسكان غزة في المقابلة مع "يديعوت احرونوت": "من ناحيتنا لتجوعوا حتى الموت. 
لا يوجد لاسرائيل الحق في تحديد معايير للشر في الوقت الذي فيه يدها ملطخة بالشر. لنترك القتل والتجويع والتهجير الجماعي. معاملة المعتقلين الفلسطينيين كان يجب أن تقلق اسرائيل بشكل خاص، حتى لو بسبب الخطر على سلامة المخطوفين. ما الذي سيفكر فيه رجل حماس الذي يحتجز مخطوفين وهو يسمع أن اصدقاءه تم تكبيلهم ويتم ضربهم بدون توقف. مع الحذر المطلوب يمكن القول بأنه على الاقل عدد من المخطوفين يحصلون على معاملة افضل من المعاملة التي يحصل عليها المخطوفين الفلسطينيين. عندما تحدثن المخطوفات المحررات حن واغام غولدشتاين في القناة 12 عن المعاملة التي حصلن عليها، وقلن إن آسريهن قاموا بحمايتهن اثناء القصف الاسرائيلي، تم توجيه هجوم ظالم ضدهن في الشبكات الاجتماعية. كيف تجرؤن على قول الحقيقة؟.
هل وحشية اسرائيل في الحرب وفي السجون ستحقق أي هدف من اهدافنا؟ هل حماس ستقوم بإطلاق سراح المخطوفين بشكل اسرع عندما تقوم اسرائيل بالتنكيل بالمخطوفين المحتجزين لديها؟.

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