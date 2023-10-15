معضلة حزب الله

يديعوت أحرونوت

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بقلم: يوسي يهوشع 15/10/2023مع بداية الأسبوع الثاني للقتال، تفيد صورة الوضع في جبهة غزة بالمرحلة التالية للمعركة: المناورة البرية. في الأيام الأخيرة تنفذ قيادة الجنوب "إقرار الخطط"، وهو إجراء يستهدف السير على الخط وتأكيد توزيع المهام بين الفرق، الألوية والكتائب.في هذه الأثناء، تدحر موجة الغارات المكثفة لسلاح الجو لسكان غزة من قسمها الشمالي ومن مدينة غزة من أجل السماح للوحدات الراجلة بالدخول بشكل سلس أكثر إلى المنطقة المكتظة والمعقدة. في الجيش يدفعون نحو خطوة واسعة ومكثفة غايتها إبادة حماس. هذا لا يحصل اليوم وسيستغرق وقتا لإخراج الخطة إلى حيز التنفيذ، إذ يدور الحديث عن تحريك نحو نصف مليون شخص جنوبا لأجل التقليص بأكبر قدر ممكن لعدد المدنيين الذين يكونون في احتكاك مع المقاتلين. إضافة إلى ذلك، بعد إقرار القيادة السياسية، توجد نية لمرافقة القوات على الأرض بمساعدة جوية ملاصقة وكثيفة تجعل الأمور صعبة جدا على مقاومي حماس. قد يبدو هذا مفهوما من تلقاء نفسه، لكن ليس هكذا كان في المرة الأخيرة التي داست فيها أحذية عسكرية إسرائيلية الوحل الغزي، حين كانت حملة الجرف الصامد قبل نحو تسع سنوات.رغم طول النفس الذي يعول عليه الجيش، فإن الساعة الدولية لا تتوقف. فالشرعية من جانب القوى العظمى الغربية برئاسة الولايات المتحدة، إلى جانب التأييد الواضح من فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، لن يستمر إلى الأبد حتى لو لم يكن الجمهور في إسرائيل قريبا من الانتعاش من أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي. كما أن حالة الطقس لا تراعي الخطط الإسرائيلية: المطر الذي هطل أمس من شأنه أن يجعل الأمور أصعب على سلاح الجو إذا ما استمر.عندما ستدخل القوات إلى الداخل، فإن المهمة المركبة ستكون معالجة غزة السفلى، حيث يوجد الذراع العسكري لحماس. حتى الآن، نجح الجيش في ضرب قيادة وحدة "النخبة"، التي نفذ رجالها المذبحة في كيبوتسات الغلاف، لكن واضح للجميع أن الهدف الحقيقي هو مهندسا الضربة التي تعرضت لها إسرائيل: يحيى السنوار ومحمد ضيف. لهذا الغرض مطلوب سلسلة من الأعمال، بينها استخدام القذائف التي تخترق الخنادق وغيرها. المشكلة هي صورة المعلومات الاستخبارية التي هي أقل جودة بكثير مما يوجد لقواتنا في جبهة الضفة الغربية، مثلا.على أي حال، فإن حملة برية في غزة هي ليست "سور واق"، وحتى هناك استغرق هذا وقتا إلى أن نفذ الجيش طلب رئيس الوزراء الراحل ارئيل شارون: هزيمة السلطة الفلسطينية واحتلال المنطقة. كانت هناك حاجة لأربعة فرق واستغرقت الخطوة كلها أكثر من سنتين. هنا الخطوة يجب أن تكون قوية وقصيرة، بما في ذلك تصفية كبار المسؤولين في حماس وإنزال كل ذراعها العسكري على الركبتين. ومن سيأخذ المفاتيح بعد ذلك؟ على القيادة أن تقول للجمهور باستقامة: "لا يوجد جواب جيد عن هذا السؤال كما لا يوجد جواب سيء: في هذه اللحظة الخيار الوحيد هو السلطة الفلسطينية".ولئن كان الوضع في غزة نفسها ليس معقدا بما يكفي، فإن حجم العملية هناك متعلق على نحو شبه مطلق بمعركة الاستنزاف التي تجري في الشمال حيال حزب لله. فحماس تحاول جر المنظمة إلى معركة بحجم كامل وبالفعل يصعد الأمين العام حسن نصرالله وتيرة الأحداث حيال إسرائيل، مما يرضي على أي حال أسياده في طهران أيضا. وكلما اتسعت الأعمال الإسرائيلية في غزة، من المعقول الافتراض أن حزب الله أيضا سيرفع الوتيرة، وفي مثل هذه الحالة يزداد أيضا احتمال التدهور وفقدان السيطرة لدرجة تصعيد شامل.في جهاز الأمن، لا يوجد توافق في الآراء حول نوايا القيادة الإيرانية ونصرالله. وعلمت "يديعوت آحرونوت"، أنه إلى جانب المفهوم الذي يوشك حزب الله على عمله "الكل مشارك"، وينبغي الاستعداد بما يتناسب مع ذلك، وليس صدفة أن توجه وزير الدفاع أول من أمس، لإجراء تقييم للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، ثمة محافل تقدير تعتقد أن ايران ليست معنية بالذات بدحر قوات حزب الله في هذه اللحظة، مع جاهزية إسرائيل للحرب مدعومة من الأميركيين إلى جانبها وليس فقط في الأقوال.حزب الله، رغم مكانته وقوته، يعرف أن عليه أن يفاجئ جيشا بحجم الجيش الإسرائيلي، كي تخرج خططه الرهيبة إلى حيز التنفيذ بنجاح. هذا بعيد عن أن يكون الوضع. ولما كانت هذه الحرب بدأت بالفعل بهزيمة استخبارية نكراء، فصحيح اليوم أيضا، الاهتمام بجذور القصور الذي أدى الى المصيبة. وسبب ذلك، هو ليس فقط أن من حق الجمهور أن يحصل على تقرير حساب عما جرى، بل لأن صراعات الرواية ستصمم شكل اتخاذ القرارات.بعد النشر الأولي يوم الخميس الماضي، عن "الإشارات الضعيفة" إياها، التي جاءت من الجيش والمكالمة الجماعية العاجلة بين رئيس الأركان، رئيس أمان، رئيس الشاباك وقائد المنطقة الجنوبية، فإن "يديعوت آحرونوت" تنشر تفاصيلا جديدة وبموجبها تدعي محافل في الجيش، أن فرقة غزة اطلعت على تلك التفاصيل مثل قيادة المنطقة الجنوبية. وذلك بعد أن قال قائد فرقة غزة، العميد روزنفيلد: "لم أعرف عنه (الهجوم)، فوجئنا به".كما أن رئيس منطقة الجنوب في الشاباك، أ، نزل إلى الميدان صباح أول من أمس، مما يدل على الجدية العالية التي أولوها في الشاباك لتلك "الإشارات". كما أن طاقم "تكيلا"، المخصص لأوضاع متطرفة، هرع إلى الساحة. إضافة إلى ذلك، فإن قائد سلاح الجو لم يكن في المكالمة الجماعية لكبار رجالات جهاز الأمن. هذه معلومة حرجة: فإعداد مسبق للسلاح، مع تأهب مروحتي أباتشي كانا سيؤديان إلى نتيجة أفضل بكثير، إلى جانب مستوى تأهب أساسي للفرقة.هكذا مثلا الضابط المناوب في الفرقة كان برتبة ملازم ثان فقط وليس في وظيفة قتالية، يدل الامر على أي أهمية أولوها في الفرقة للمعلومة التي وردت، على حد زعمهم، لأن قيادة الجنوب وهيئة الأركان لم تبثا عجالة والحاحا. المفهوم كان أن الحديث كان يدور عن تدريب لحماس وليس عن نشاط هجومي كمحاولة اختطاف وبالتأكيد ليس اجتياحا لـ15 نقطة مع أكثر من 1000 مقاتل. على أي حال، ليس هذا هو التفصيل الأخير الذي تقشعر له الأبدان في التحقيق الثاقب والأليم الذي ما يزال بانتظارنا.