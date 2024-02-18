مع تمترس الطرفين احتمال تحقيق هدنة يتقلص

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيل 18/2/2024بضع ساعات كرسها في الأسبوع الماضي الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمحادثات هاتفية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. حسب التقارير، بايدن أكد لنتنياهو الحاجة إلى التوصل وبسرعة إلى صفقة أخرى لإطلاق سراح المخطوفين، وعبر عن القلق على حياتهم. أيضا زيارة رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز في إسرائيل بعد قمة القاهرة، تدل على الأهمية التي تعطيها الإدارة الأميركية لهذا الأمر. نتنياهو، كما كان يمكن الاستنتاج حتى في المؤتمر الصحفي الذي أجراه أمس (الذي استهدف التغطية التلفزيونية على المظاهرات ضده، لا يسارع إلى تقديم إجابة).رئيس الحكومة يواصل طرح مواقف متصلبة في المفاوضات غير المباشرة حول الصفقة، التي تأتي مع طلبات مبالغ فيها لحماس. اسماعيل هنية، رئيس حماس الخارج، قال في نهاية الأسبوع: "إن منظمته تطلب "وقف مطلق للعدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج القطاع ورفع الحصار وعودة النازحين، ولا سيما إلى شمال القطاع، والالتزام بإعادة إعمار القطاع". بكلمات أخرى، فإن خط نتنياهو المتشدد عادت حماس لترد بمثله وتتفوق عليه.إذا كانت هناك أي احتمالية لصفقة قريبة، فإن هذه الاحتمالية يبدو أنها آخذة في التقلص، هذا خطر واضح وفوري على حياة المخطوفين (الذين حوالي 32 من بين الـ 134 منهم تم الإعلان عن موتهم من قبل الجيش الإسرائيلي)، إزاء الشروط الصعبة التي يحتجزون فيها والفترة الطويلة التي انقضت منذ اختطافهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر). عائلات المخطوفين التي تدرك ذلك تصعب قليلا خطواتها، لكن يبدو أن نضالها بقي مؤدب جدا، مع الأخذ في الحسبان الظروف الفظيعة. يوجد وقت لنتنياهو، ويوجد وقت لهنية، لكن وقت المخطوفين ينفد.الإدارة الأميركية تسعى إلى تطبيق مرحلة أولى من صفقة جديدة، إطلاق سراح نحو 35 امرأة ومسنا ومريضا مقابل وقف نار لمدة 45 يوما قبيل بداية شهر رمضان، الذي يتوقع أن يبدأ في آذار (مارس) المقبل. في هذه الأثناء يبدو أن الفجوة كبيرة حتى فيما يتعلق بحجم انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وحول النسبة بين المحررين الإسرائيليين والفلسطينيين. يوجد للإدارة الأميركية طموح أكبر، يهدف إلى دمج إطلاق سراح المخطوفين وانهاء الحرب مع صفقة في الشرق الأوسط، تشمل اعترافا مبدئيا بحل الدولتين، التطبيع بين إسرائيل والسعودية والتوصل إلى حل دبلوماسي للمواجهة بين إسرائيل وحزب الله على الحدود مع لبنان.كبار قادة الجيش والشاباك والموساد شركاء في بلورة خطة لإطار المفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين، التي تم تقديمها لنتنياهو ورفضها. من المرجح أنهم في الجيش سيؤيدون صفقة تبادل حتى بثمن وقف طويل لإطلاق النار مع الإدراك، أن هذه المأساة تمزق المجتمع في إسرائيل. مع ذلك، لا يمكن القول: "إن رؤساء الأمن سيخرجون عن طورهم من أجل الضغط على نتنياهو للدفع قدما بصفقة سريعة. هذه ليست فقط مسألة موافقة على أوامر المستوى السياسي: وقف القتال سيسرع تقدم التحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى الحرب، أيضا سلسلة استقالات متوقعة لضباط كبار في جهاز الأمن. حتى بصورة غير واعية، فإنه توجد لجهاز الأمن مصلحة ما في استمرار الحرب. نتنياهو توجد له بالتأكيد مثل هذه المصلحة، كما يدل على ذلك وعده المتكرر بـ"الانتصار المطلق" الوشيك.وزير الخارجية الأميركي قال أول من أمس، في لقائه مع الرئيس اسحق هرتسوغ في ميونيخ: "إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتخذ إجراء خطوات مهمة لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة". الإدارة الأميركية، قال بلينكن: "لن تؤيد أي اقتحام إسرائيلي في رفح إلى حين عرض خطة موثوقة لغخلاء اكثر من مليون فلسطيني من المنطقة".هذه الخطة لم يتم استكمالها بعد، رغم التصريحات والتسريبات الكثيرة لوسائل الإعلام. فمن أجل احتلال رفح الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى عمليتي إعداد، تحتاجان إلى الوقت، إخلاء معظم السكان مثلما كان في شمال القطاع وبعد ذلك في خانيونس، وتخصيص المزيد من القوات النظامية من خلال إعادة استدعاء وحدات الاحتياط التي جميعها تقريبا تم تسريحها في الفترة الأخيرة.المنطقة الزراعية الصغيرة في المواصي قرب شاطئ البحر والتي تقع في شمال رفح، لا يمكنها أن تستوعب، عمليا مئات آلاف السكان في خيام؛ والمناطق الكثيرة شمالا تعرضت لدمار كبير في هجمات الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب. إعادة السكان إلى غزة وخانيونس تعني العيش بين الأنقاض، من دون أي بنى تحتية؛ أيضا إسرائيل تنظر إلى دفع السكان من جنوب القطاع إلى وادي غزة جزءا من الثمن الذي يدفعه الفلسطينيين على المذبحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وتربط في هذه الأثناء عودة السكان بإنهاء الحرب.إن رفض الحكومة لوضع خطة واضحة حول الاستمرار في الحرب، ولا نريد التحدث عن ترتيبات اليوم التالي، يصعب على المستوى العسكري في جهاز الأمن، وأيضا يصعب على جهات أميركية وأوروبية توجد في تواصل مع إسرائيل. ادعاء حكومات أجنبية ومؤسسات دولية هو أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقات، حتى لو مؤقتة، حول ما يحدث في القطاع لأن الإسرائيليين الذين يتحدثون معهم لا يتعهدون بأي شيء.في الجيش اعتادوا لسنوات على أنه لا يمكن الحصول على توجيه واضح من المستوى السياسي حول نواياه، هذا واقع يجد التعبير حتى في مناورات هيئة الأركان التي تحاكي الحروب، التي فيها وضع النهاية يبقى غامضا لأن الحكومة لا توضح للجيش رغبتها. هذه المرة، إزاء القيود السياسية، فإن الواقع حتى متطرف أكثر. قلائل، في إسرائيل وفي الساحة الدولية، يدركون ما الذي يسعى إليه نتنياهو.في الميدان نفسه، يصعب إيجاد الانطباع بأن الجيش يضغط على الحكومة من أجل التقدم نحو رفح. ما يزال الجيش الإسرائيلي والشاباك يركزون العمل في خانيونس، حيث هناك تستمر مطاردة كبار قادة حماس وعلى رأسهم السنوار، إضافة إلى اقتحامات محددة الزمن في شمال القطاع. هذه النشاطات تحتاج إلى بضعة أسابيع على الأقل، أيضا عندها لا يوجد أي يقين بأنها ستنتهي باعتقال كبار قادة حماس. بقي مخيمان للاجئين في وسط القطاع وهما النصيرات ودير البلح، اللذان لم تعمل إسرائيل فيهما حتى الآن. كتائب حماس تعتبر قوية ومنظمة أكثر من الكتائب الأربع في رفح. وفي مخيمات الوسط بقيت هناك بنى تحتية لإنتاج السلاح من قبل حماس والتي لم تتضرر.في خانيونس انخفضت الأحداث ومقاومة حماس العسكرية مثلما في مناطق أخرى، وهي مقاومة تستند إلى خلايا صغيرة تشارك في القتال بدلا من الاستناد إلى سرايا وفصائل منظمة. يبدو أيضا أنه يوجد تأثير للظروف القاسية في الأنفاق، مثل مشكلة التهوية وصعوبة في التموين والضغط نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي، فقط القليل من القادة بقوا كي يقاتلوا على رأس رجالهم. ولكن كل ذلك لا تتم ترجمته حتى الآن إلى كتلة حاسمة تؤدي إلى استسلام حماس تحت الضغط العسكري.