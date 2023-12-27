الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مقارنة خطيرة أخلاقيا

هآرتس
هآرتس
بقلم: تسفي برئيل

أخيرا تم العثور على المتهم الرئيسي بموت حوالي 20 ألف فلسطيني، 60 في المائة منهم من المدنيين­ والثلث منهم من الأطفال، في هذه الحرب. "لو أن المجتمع الدولي سمح لإسرائيل بالرد بشكل مناسب على هجمات حماس في جولات سابقة لكانت حياة الكثيرين، بالاساس حياة الفلسطينيين، تم انقاذها"، قال بثقة علمية تقريبا، آفي غيرفنكل ("هآرتس"، 26/12). لقد تم إغلاق الطريق كما يبدو أمام غيرفنكل من اجل الوصول الى خلايا الذاكرة التي تم محوها من الارشيف العام. عملية "الجرف الصامد" بدأت في 8 تموز 2014. ورغم الضغوط الدولية، بما في ذلك الطلب المباشر للرئيس الأميركي براك أوباما في 27 تموز بوقف اطلاق النار، إلا أنها استمرت حتى 26 آب. بعد خمس سنوات على ذلك وجد تفسير افضل من التفسير الذي عرضه غيرفنكل. فنتنياهو اوضح بشكل صريح لماذا من الحيوي ابقاء حماس في الحكم. "من يريد افشال اقامة الدولة الفلسطينية يجب عليه تأييد تقوية حماس وتحويل الاموال اليها... هذا جزء من الاستراتيجية، الفصل بين الفلسطينيين في غزة وبين الفلسطينيين في يهودا والسامرة"، قال نتنياهو في جلسة مركز الليكود في آذار 2019.اضافة اعلان
الى هنا فيما يتعلق بالذاكرة. ولكن في توجيه اصبع الاتهام للمجتمع الدولي يوجد هدف لغيرفنكل يهدف الى تحقيقه، لكنه مخطئ. "المنتقدون والواعظون المختلفون يجب قول أمرين لهم. الأول، أنتم ساعدتم بما فيه الكفاية. الثاني، الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر اخلاقية في العالم وبفرق كبير"، قال غيرفنكل. وقد ارفق اقواله ببيانات تلائم بحث جدي وعميق. فقد قال مثلا "الأميركيون قتلوا في العراق عشرة أضعاف من المدنيين مقارنة مع الجنود، وليس فقط ضعف ونصف". وبصفته موقع المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي وليس منظمة حقوق إنسان أو مجلس طلاب في جامعة هارفارد، فقد نشر في 2012 اقتباس لاقوال الكولونيل البريطاني ريتشارد كامب، الذي كان قائد القوات البريطانية في افغانستان"، نشر. وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن النسبة بين المدنيين والجنود الذين قتلوا في الحرب في افغانستان هي 1 3، أي 3 مدنيين مقابل كل جندي أفغاني. في العراق النسبة كانت أعلى، 1: 4.
 لكن رغم عرض البيانات المزيفة هذه، التي تبذل الجهد الكبير كي تثبت بأن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم مقارنة مع الجيوش الأخرى، لا سيما الجيش الأميركي، إلا أن غيرفنكل القى على الفور هذه البيانات في القمامة. فهي ليست ذات صلة. وقد قال إن المهم هو "التناسب الذي يتم قياسه بالنسبة بين الفائدة الامنية المأمولة للهجوم وبين الضرر المتوقع لمدنيي العدو. الفائدة المأمولة في هجمات الجيش الاسرائيلي هي من اجل منع العدو من تحقيق نواياه المعلنة، تدمير إسرائيل". ولكن هنا بالضبط تكمن الخدعة اللفظية التي توجد في هذا الادعاء الكاذب، لأن السؤال ليس من اجل ماذا نحارب، بل كيف نحارب. كم من الاطفال والنساء مسموح قتلهم باسم هذا التناسب؟ كم مسموح أن نُجوع؟ أي عدد مسموح لنا منع مياه الشرب الصالحة أو الادوية التي تنقذ الحياة عنه؟ هل ربما سنحتاج الى ابادة جميع سكان غزة من اجل منع تدمير اسرائيل؟.
الفيلسوف مايكل فولتسار الذي كتب احد الكتب الأساسية في نظرية اخلاق الحرب، "الحروب العادلة وغير العادلة"، قال إن "المسلمة الموجودة في اساس نظرية الحرب العادلة تقول إن قوانين الحرب لا يمكن ألا تسمح بادارة حرب عادلة". ولكن لا أحد يختلف حول أن الحرب في غزة هي حرب عادلة. النقاش هو متى ستصبح غير عادلة لأنها تعتبر كل مواطني العدو اشخاص يستحقون الموت.
هناك شيء صغير عن المقارنات: وسام الجيش الأكثر اخلاقية في العالم ليس شهادة، سواء على أخلاقه المطلقة أو على استخدامه لوسائل اقل عنفا أو غياب الوحشية، مجرد استخدام المقارنة هو ضعف اخلاقي خطير، لأنه يعطي اذن اكبر من اللازم بكثير للاستخدام الزائد للقوة التدميرية والقتل، شريطة أن لا يتجاوز مع فعلته جيوش أخرى من أجل الاحتفاظ بالوسام.
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