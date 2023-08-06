مقتل قصي معطان هو حلقة أخرى في تصعيد المستوطنين

هآرتس

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بقلم: عميرة هاس 6/8/2023فيما يلي عدد من السيناريوهات المحتملة فيما بعد قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان في قرية برقة، الواقعة شرقي رام الله: الشرطة ستطلق سراح المعتقل اليهودي وترسله الى بيته، على ضوء ادعاء محاميه أنه عمل بدافع الدفاع عن النفس، وآخذين بالاعتبار حقيقة أن زميله قد جرح. إزاء الشكاوى المتزايدة لأعضاء الكنيست من الصهيونية الدينية على أن الجيش يتخلى عن المستوطنين، فإن الجيش والشاباك سيعتقلان مواطنين فلسطينيين في القرية بتهمة أنهم اعتدوا على المشتبه به بإطلاق النار (والذي أدى الى جرح شخص نقل للمستشفى) وزميله. النيابة العامة ستغلق ملف التحقيق ضد المشبوهين اليهود لأنها اقتنعت بأنهما فقط دافعا عن نفسيهما أو ستحول التهمة الى إساءة استخدام السلاح.القضاة في القدس سيحكمون بأقل الأحكام على المتهمين ويحكمونهم بالقيام بأعمال عامة، على سبيل المثال، في حديقة أطفال في البؤرة الاستيطانية التي تم شرعنتها "بني كيدم". الفلسطينون سيقدمون للمحاكمة في المحكمة العسكرية عوفر بسبب مهاجمة رعاة يهود عشية يوم السبت وسيمدد اعتقالهم حتى نهاية المحاكمة. وسوف يدانون بمحاولة قتل ويحكم عليهم بسنوات عدة من السجن. "نزاع على منطقة رعي ممنوع أن يقود الى مهاجمة رعاة أبرياء، كل ما يريدونه هو إطعام أغنامهم بالعشب الذي تنبته الأرض الطيبة هذه"، هكذا سيكتب القاضي العسكري.هل هذا أمر خيالي؟ في إسرائيل لا. في حزيران (يونيو) 2022، وفي ظل حكومة بينيت- لبيد- غانتس، قام مستوطن من البؤرة الاستيطانية المشرعنة نوفي نحامية بقتل الفتى علي حرب ابن 27 عاما من قرية اسكاكا الواقعة جنوب نابلس. المستوطن شارك في اقتحام منظم لأراضي القرية في إطار نية معلنة لإقامة بؤرة استيطانية في المكان. عندما حاول سكان اسكاكا وقف المقتحمين، سحب أحدهم سكينا وطعن علي حرب وقتله. النيابة العامة أغلقت الملف لأنها اقتنعت بأن هذا الشخص تصرف بدافع الدفاع عن النفس.اقتحام مجموعة المستوطنين وقطيعهم الى أراضي برقة يسمى في التقارير الإعلامية "نزاع على منطقة رعي". هذا التأطير المضلل يتجاهل النماذج الثابتة التي تتضح من العنف المتصاعد للمستوطنين ضد الفلسطينيين، وخاصة "رعاة أغنام يهود" مسلحين جيدا: 581 اعتداء منذ بداية العام وحتى 24 تموز (يوليو) الماضي، وهذا لا يتضمن اعتداءات وتخويفات لم تنته بإصابات في الأرواح والممتلكات."نحن لا نعيش في فراغ"، قال يوم الخميس الماضي القاضي عوزي فوغلمان، في جلسة للمحكمة العليا التي نظرت في الالتماسات ضد قانون عدم الأهلية، عندما دافعت عن صلاحية المحكمة في مراجعة حتى قوانين الأساس. قبل يوم من ذلك، هو وزميلاه في المحكمة، استر حيوت والقاضية ياعيل فلنر بالتحديد، عملوا في فراغ، كعادتهم عندما يتعلق الأمر بمستوطنات: قاموا بإلغاء الالتماس الذي يطالب سكان قرية أخرى باسم برقة (في منطقة نابلس) والذي يطالب بتمكينهم من فلاحة أراضيهم -بصورة تحررهم من اعتداءات مستوطنين ومحظورات حركة الجيش. الالتماس شطب نظرا لأن المدرسة الدينية غير القانونية في حومش تم نقلها الى جيوب صغيرة تسمى "أراضي دولة"، تقع في قلب الأراضي الخاصة. حقيقة أن المستوطنين يجب أن يمروا داخل المنطقة الخاصة، وأن هذا وصفة مؤكدة لاستمرار الاعتداءات والتنكيل ضد الفلسطينيين -هذا لم يأخذه القضاة بالحسبان. ومثلما تجاهلت النيابة العامة التي أطلقت سراح من طعن حتى الموت من مستوطنة نوفي نحامية، تجاهلت الهدف غير القانوني منذ البداية المتمثل في إقامة بؤرة استيطانية عدوانية على أراض فلسطينية (عامة أو خاصة، لا فرق في ذلك حسب القانون الدولي). هؤلاء وكأنهم يدعمون مثيري الشغب اليهود.مقتل معطان لم ينفذ في فراغ. والتفاصيل المؤكدة ستتضح في التحقيقات المستقلة في الأيام القريبة، ولكن منذ الآن يجدر التطرق لعدد من النماذج التي سمحت بذلك.الأول هو التعاون بين مستوطنين ومؤسسات الدولة: البؤرة مغرون الواقعة جنوب برقة بنيت في 1999 على أراضي برقة. بعد نضال قانوني لسكانها مع "السلام الآن"، أخلي مستوطنو البؤرة في 2012. بيد أنه منذ ذلك الحين حظر الجيش على الفلسطينيين، الأصحاب القانونيين، العودة الى أراضيهم وفلاحتها وتطوير المكان حسب احتياجاتهم. هذا الحظر كان دعوة لمن قبل 3 سنوات بنى في تلك التلة تماما بؤرة الأغنام "رمات مغرون". مزارعون ورعاة فلسطينيون في المنطقة أبلغوا أكثر من مرة عن اعتداءات عنيفة من قبله. السلطات أخلت البؤرة مرات عدة، ولكن سكانها لم يرتدعوا وعادوا اليها كل مرة من جديد.أيضا فصل القرية عن محيطها، حتى الخنق الاقتصادي والاجتماعي، يبدو موضوعا ممنهجا. برقة موجودة على بعد أقل من 10 كم شرقي رام الله. طريق مباشرة واحدة لرام الله أغلقت لصالح مستوطنة بسغوت، في بداية سنوات الثمانينيات. طريق ثانية أغلقت من بداية سنوات الألفين عندما أقيمت البؤرة الاستيطانية جفعات اساف على أراضي قرية بيتين أمام المخرج الشمالي لبرقة. المخرج مغلق حتى هذا اليوم. بدلا من سفر أقل من عشر دقائق، على سكان برقة القيام بالتفافة كبيرة ما بين قرى المنطقة والتي تمتد بين نصف ساعة وثلاثة أرباع الساعة. مع التكاليف المالية المرتبطة بذلك، إضافة الى ضياع الوقت، وهذا يمثل تأثيرا مباشرا على الوضع الاقتصادي المتدني للقرية. على الرغم من أنه في 2014 قال الجيش الإسرائيلي لبتسيلم إنه من جهته المخرج الموجود أمام جفعات اساف ليس مغلقا، فإن مكعبات من الباطون أو الحجارة لا تسمح بخروج السيارات. المشاة الفلسطينيون لا يتجرأون على المرور هناك. بؤرة عوز تسيون، التي دمرت وأعيد تأسيسها، تقع بالقرب من الطريق المغلقة. أيضا هذا أسلوب المستوطنين: إغلاق الطرق وشوارع القرى الفلسطينية والجيش يقف بالمقابل: هكذا، على سبيل المثال، أغلق المستوطنون طريق الخروج المباشرة من قريوت الى شارع 60 أو سنجل الى أراضيها.نموذج آخر هو وحدة الهدف ما بين الدولة والمهاجمين: سيطرة على أراضي الفلسطينيين. تقريبا 1000 دونم من أراضي القرية -أغلبها أراض زراعية- حبست داخل المستوطنات التي بدأ البناء فيها في المنطقة في سنوات الثمانينيات أو قريبا من الشوارع المؤدية لها، ولا يوجد للسكان أي طريق للوصول. معظم أراضي القرية متضمنة في الفئة ج، والتي كان يجب أن يكون مؤقتا وتحول الى دائم، هكذا تمنع إسرائيل القرية من البناء في احتياطي الأراضي الخاص بها وتطويرها طبقا لاحتياجاتها. ومن جانب آخر: عنف ممنهج لمواطنين إسرائيليين منذ سنوات الألفين والخوف منه، يمنع السكان من الوصول الى حوالي 1200 دونم أخرى. حسب تحقيق لإياد حداد من بتسيلم في سنة 2014. حسب التحقيق نفسه حينئذ، فإن ربع سكان القرية كانوا هدفا لاعتداء مستوطنين. والمعروف من بينها: إحراق مسجد واعتداءات بالحجارة على رعاة وقاطفي زيتون.حتى الأغنام والأبقار تستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين. في أرجاء الضفة الغربية عشرات بؤر الرعاة يرسلون قطعانهم الجائعة الى القرى، الخيام، الحقول وكروم الفلسطينيين. هذا سواء من أجل تخريب المحاصيل الفلسطينية وردع القرويين من الوصول الى أراضيهم، أو من أجل أن تستخدم ذريعة لدخول إسرائيليين مسلحين، أحيانا برفقة الجيش الى داخل القرية الفلسطينية.للعنف المنظم والمخطط والممول يوجد هدف آخر: خلق استفزاز يؤدي الى تصعيد عسكري. في نهاية المطاف، الفلسطينيون لن يستطيعوا أن يتحملوا لفترة طويلة الهجمات المتزايدة ضدهم والضوء الأخضر للشرطة والجيش والنيابة العامة. عندما أرادوا الدفاع عن أنفسهم أو الرد، فإن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيعملان ضدهم.لقد أحسن التعبير عن هذا الهدف المتهم بقتل معطان، اليشع ييرد من بؤرة رمات مغرون، في النص الذي نشره في "الصوت اليهودي" في 5 تموز (يوليو) الماضي، "ما الذي تبقى لنا أن نعمله كمواطنين؟" يسأل ييرد ويجيب: "عدم التوقف للحظة عن المطالبة بالقيام بعملية عسكرية شاملة، جذرية وحقيقية... في كل قرى الضفة الغربية، عملية هدفها النصر والتعرف على العدو وليس تثبيت وضع "الجولات" الدامية مرة كل أشهر عدة... العملية الصغيرة الحالية في جنين كانت نتيجة لاحتجاجات واسعة لسكان الضفة الغربية، والتي انضم اليها فيما بعد أعضاء كنيست وشخصيات عامة... علينا أن نخرج للاحتجاج حتى على أحداث صغيرة مثل عمليات رشق حجارة وإلقاء زجاجات حارقة، ونوضح لجهاز الأمن أننا لن نمر على هذا مرور الكرام، إذا تواصلت سياسة ضبط النفس. المستوطنون بكل أصنافهم ينسقون معا: ليس من المفاجئ أن قائد قيادة المنطقة الوسطى يهودا فوكس أصبح اليوم هدفا لممثليهم في الكنيست الذين يشوهونه ويشهرون به كشخص ضعيف يسمح بحرية الحركة للفلسطينيين. عكس ضبط النفس هو الحرب. الحروب هي أمر محبب على من يتطلعون للتمدد والضم لأنه في الحرب يمكن بسهولة كبيرة تنفيذ جرائم جماعية، لا يمكن التراجع عنها".