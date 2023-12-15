مناورة سياسية جديدة لـ"حماس"

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هآرتسبقلم: تسفي برئيل15/12/2023إزاء الاضطرابات في حركة فتح، تصعب رؤية محمود عباس يتولى المسؤولية عن قطاع غزة. يوجد لدى موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بشرى. "نحن نريد أن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وقد قلنا إننا سنحترم التزامات المنظمة. الإسرائيليون توجد لهم حقوق، لكن ليس على حساب الآخرين... يجب التمسك بالموقف الرسمي، وهو أن المنظمة تعترف بحق إسرائيل في الوجود"، قال أبو مروزوق في مقابلة مع موقع "مونيتور". في أوقات أخرى هذا التصريح كان سيعد انعطافة. انقلاب في رؤية حماس التي لا تعترف بإسرائيل. ولكن الذاكرة تدل على أن "الأوقات الأخرى" كانت في السابق، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يلقي فيها أبو مرزوق "قنبلة"، يتبدد صداها في فترة قصيرة. ففي أيلول (سبتمبر) 2014 قال: "من ناحية دينية لا يوجد أي عيب في إجراء مفاوضات مع الاحتلال، كما نجري المفاوضات بالسلاح يمكن أيضا بالحديث". وفي مقابلة مع شبكة "القدس" قال في حينه إنه "إذا بقي الوضع على حاله فإن حركة حماس ستضطر الى سلوك هذا الطريق، التفاوض مع إسرائيل، لأن هذا طلب شعبي في كل قطاع غزة".خلال فترة قصيرة نشر نفي قاطع من قبل حماس، التي قالت إن الموقف القاطع لها هو أنه لا يجب إجراء المفاوضات مع العدو الصهيوني. جهات رفيعة في فتح، العدو اللدود لحماس، أوضحت في حينه بأن أقوال أبو مرزوق هدفت الى المس بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطرح حماس كمحاور محتمل، وبهذا تقويض مكانة المنظمة بصفتها الممثل الحصري للشعب الفلسطيني.بعد ثلاث سنوات، في 2017، نشرت حماس ميثاقها المعدل الذي جاء فيه، ضمن أمور أخرى، أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 هي صيغة وطنية متفق عليها ومشتركة"، مرة أخرى بشرى غير مسبوقة. ولكن في السطر التالي قيل بشكل صريح "نحن لن نتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين مهما كانت الظروف والشروط والأسباب والضغوط، ومهما طال الاحتلال". يمكن فعليا سماع التفسير الذي يعتبر أقوال أبو مرزوق دليلا قاطعا على أن حماس تعترف بالخسارة، ولا ترى أي مخرج عدا عن الاعتراف بدولة إسرائيل، أو على الأقل تقديم نفسها كجهة مستعدة لأن تكون شريكة في أي عملية سياسية ستبدأ في اليوم التالي للحرب في غزة.هذا التفسير سمع في هذا الأسبوع بعد أن حذر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن "أي اتفاق في غزة من دون حماس هو وهم وسراب". وقد كرر ذلك ثلاث مرات. وفي إسرائيل وجدوا في ذلك دليلا واضحا على الاعتراف بهزيمة حماس، الهزيمة التي تجبر هنية على "التوسل" من أجل إنقاذ حماس قبل أن يسرق أي أحد القطاع من السنوار. حتى الآن لم يسمع رد هنية أو رد قادة كبار في حماس على الأقوال التي قالها أبو مرزوق، ومن غير المعروف إذا كانت تعكس موقف هنية أو السنوار، الذي يوجد بينه وبين هنية خلاف عميق بدأ قبل الحرب، أو إذا كانت قيادة فتح مستعدة أصلا لاستئناف المحادثات مع حماس من أجل تشكيل جسم سلطوي موحد.تصريحات قادة حماس لا تستهدف الآذان الإسرائيلية، وحماس ليست ولا يجب أن تكون شريكة في المفاوضات مع إسرائيل على حل قضية غزة. أقوال هنية وأبو مرزوق موجهة الى ساحة الحوار السياسي الفلسطيني الذي يتراوح حتى الآن بين قطبين. الأول يمثله محمود عباس الذي قال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "أنا مع المقاومة غير العنيفة. أنا أؤيد المفاوضات التي تستند الى مؤتمر دولي ورعاية دولية، التي تؤدي الى حل يحصل على الحماية من دول العالم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس". وفي الوقت نفسه، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ أي أنه على الأقل الى حين يتم الاتفاق على غير ذلك فإن حماس والجهاد الإسلامي ليستا عضوين في المنظمة، وإذا رغبتا في الانضمام فإنه يجب عليهما تلبية شرطين أساسيين: المقاومة غير العنيفة وتبني الاتفاقات التي وقعت عليها المنظمة مع إسرائيل. القطب الثاني يمثله كبار قادة فتح مثل جبريل الرجوب ومروان البرغوثي وناصر القدوة وحمادة فراعنة، هذا إذا أردنا الإشارة فقط الى بعض أعضاء هذه الكتلة التي تطالب منذ فترة طويلة بإجراء الإصلاحات في بنية المنظمة وضم حماس، وبالأساس إنهاء الولاية الطويلة لمحمود عباس، التي تجاوزت منذ زمن إطارها القانوني.قبل سنتين كان يبدو أن هذه العملية يمكن أن تنضج عندما أعلن محمود عباس عن إجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي. ولكن في حينه أدرك أن أمامه يمكن أن يقف جيل جديد، ليس بالضرورة جيلا شابا. معظم الأعضاء في هذه الكتلة تتراوح أعمارهم بين الستين فما فوق، لكنهم يستندون الى الجيل الشاب، المحبط واليائس، من الفلسطينيين الذين لا يرون أي أفق سياسي تحت ظل حكم السلطة الفلسطينية. أحد المرشحين البارزين وهو ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات والذي شغل منصب وزير الخارجية، قام محمود عباس بطرده من صفوف اللجنة المركزية بعد الإعلان عن نيته تشكيل قائمة مستقلة ستتنافس في الانتخابات أمام قائمة فتح "التقليدية".القدوة يستمر في زيارة محمود عباس والقاعدة المخضرمة في الحركة. مؤخرا، في مقابلة مع شبكة "ام.بي.سي مصر"، أوضح بأن "الإصلاحات في القيادة الفلسطينية ليست طلبا أميركيا أو إسرائيليا، بل هي طلب للاغلبية الساحقة من الفلسطينيين. الإصلاحات، حسب قوله، يجب أن تعتبر حماس شريكة في القيادة الفلسطينية. "يجب على الحكومة الفلسطينية الحالية الحفاظ على وجود حماس واحترامها، وأن تكون منفتحة تجاهها، لأن أغلبية الفلسطينيين تريد حكومة فلسطينية تحافظ على كرامة المواطن الفلسطيني".أقوال مشابهة قالها في هذا الأسبوع جبريل الرجوب في مقابلة مع الصحيفة التركية "ديلي سباءا": "موقفنا بخصوص مستقبلنا يتركز في المقام الأول على وحدة أراضي فلسطين التي احتلت في 1967. وفي المقام الثاني على اتفاق بين جميع الفصائل الوطنية، من بينها حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج مهمات محددة لفترة زمنية محددة وتكون مسؤولة عن توفير الغذاء وإعادة الاعمار وتقديم الخدمات. وهي ستكون المسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية، وستقوم بإعداد الشعب الفلسطيني للانتخابات. هذه هي الخطوة الأولى في بناء الشراكة (بين الفصائل)".هذه المواقف بعيدة عن أن تكون قريبة من موقف إسرائيل، كما يطرحه بنيامين نتنياهو، الذي يرفض بشكل قاطع نقل السلطة في غزة للسلطة الفلسطينية ببنيتها الحالية، وبالأحرى اذا انضمت اليها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. هذا الموقف يستبعد أيضا خطة الرئيس الأميركي الذي يعتقد أن "سلطة مجددة"، من دون تفسير قصده، هي التي يجب أن تحكم في غزة. ولكن الرئيس الأميركي أيضا، الذي يستبعد مشاركة حماس في أي بنية سلطوية في غزة أو في المناطق بشكل عام، يعتقد أنه في المستقبل لن يكون هناك أي مانع لإجراء الانتخابات في المناطق؛ الانتخابات تعني أن حماس، بأي شكل ستختاره، يمكنها المشاركة فيها وربما أيضا الفوز فيها.لكن حتى إقامة سلطة فلسطينية جديدة من دون انتخابات كما يقترح الرجوب، كمرحلة أولية قبل تولي المسؤولية عن إدارة القطاع، تحتاج الى مفاوضات وتفاهمات مع حماس ومع فصائل أخرى. من يعتقد أن الحل يكمن في إطلاق سراح مروان البرغوثي -حسب استطلاع أجراه معهد خليل الشقاقي والذي نشرته عميره هاس حصل على دعم بنسبة 51 % (مقابل الـ34 % التي حصل عليها قبل الحرب) كخطوة لتشكيل قيادة فلسطينية جديدة -يجب عليه الانتباه الى الأقوال التي قالها في بيان أرسله لوسائل الإعلام في 8 كانون الأول (ديسمبر) الحالي من السجن. ضمن أمور أخرى، دعا فيه كل فلسطيني للمشاركة في "معركة التحرر" التي تجري الآن. يجب علينا تحويل كل بيت فلسطيني الى معقل للثورة، وكل شخص الى جندي في ساحة المعركة. يجب علينا التوحد والإثبات لكل العالم بأننا قوة لا يمكن كسرها في معركة البطولة المتواصلة التي خلقتها المقاومة (القصد هو حماس)، التي تدشن فيها مرحلة جديدة من تاريخ أمتنا، كتب في البيان.الانتقال الى التوصيات المطلوبة في البيان، التي تحيي الذكرى السنوية لبداية الانتفاضة الأولى، البرغوثي يتحدث هنا أيضا عن الدمج الضروري بين كل الفصائل والتيارات الفلسطينية. البرغوثي، الذي هو أحد من صاغوا "وثيقة الأسرى" في 2006، التي وافق فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية الذين كانوا في حينه في السجون الإسرائيلية على انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يتنازل في أي وقت عن الوحدة الوطنية، حتى عندما عرض في 2016 خطته لإجراء حوار وطني حول إقامة قيادة جديدة للمنظمة، وإجراء انتخابات، التي حسب نتائجها سيتقرر نصيب كل فصيل وكل حركة في جهاز السلطة.منذ ذلك الحين، كانت عشرات اللقاءات والحوارات بين فتح وحماس، بشكل مباشر أو بوساطة مصر وقطر وتركيا وجهات أخرى، ولكن من دون أي نتائج عملية. المحاولة الأخيرة لتشكيل وحدة بين الفصائل كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مصر في لقاء استثنائي بين إسماعيل هنية وناصر القدوة، إضافة الى ممثلين آخرين. الأمر المهم هو أنه في حين أن هنية هو الممثل الأعلى الذي يمكن لحماس أن ترسله لهذا اللقاء فإن القدوة لا يمكنه الادعاء بأنه يمثل فتح. يبدو أن مصر، التي دعت الأعضاء والتي خلال السنين بذلت الجهود الكبيرة لإجراء مصالحة فلسطينية داخلية، بدأت تستعد لليوم التالي و"هندسة" تشكيلة القيادة الفلسطينية الجديدة، ربما من خلال الاعتراف بأن زمن عباس قد انقضى، وهي تفحص قوة الجيل القادم في حركة فتح.إزاء الهزة التي تمر بها الآن قيادة فتح تصعب رؤية كيف يمكن لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية، حتى لو غيرت إسرائيل موقفها، تحمل المسؤولية عن إدارة، لو بشكل مؤقت، قطاع غزة. العملية الحاسمة التي يمكنها اختراق الطريق المسدود يمكن أن تكون الإعلان عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة مستقبل فلسطين وحل الدولتين. هذا الإعلان يمكن أن يلبي الشرط الأساسي الذي وضعه محمود عباس، وأن يلبي طلبه الذي يقول إن تحمل المسؤولية عن غزة سيتم فقط في إطار النقاشات حول حل سياسي شامل. يصعب اليوم وصف تحقق هذه الخطوة، لكن حتى لو حدثت معجزة فإن السؤال الذي سيطرح هو هل سيتمكن عباس من التغلب على حقل الألغام المتفجر الذي ينتظره في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل خاص في فتح، حيث هناك يرون في الحرب فرصة لإحياء الحركة من دونه.