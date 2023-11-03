منظمات المساعدة في غزة

هآرتس

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جاكي خوري 3/11/2023منظمات المساعدة وحقوق الإنسان في قطاع غزة مرت بعدة جولات قتال قاسية، لكن في الحرب الحالية كل شيء مختلف بالنسبة لها. في السابق كانت هذه المنظمات على صلة مع باحثين ونشطاء في الميدان، وثقوا وجمعوا البيانات والشهادات من المدنيين، ووفروا معلومات ونشروا تقارير موجهة لوسائل الإعلام والجمهور. الآن هي لا تنجح أبدا في أداء العمل وتوفير معلومات أو حتى الحفاظ على صلة مع موظفيها.الصعوبة تنبع، ضمن أمور أخرى، من قوة هجمات الجيش الإسرائيلي في القطاع، وقد تعرض للخطر أيضا موظفو هذه المنظمات نفسها. سمير زقوت، من مركز حقوق الإنسان "الميزان"، قال لـ"هآرتس" إنه نفسه غادر غزة وتوجه نحو الجنوب الى رفح، كما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان شمال القطاع. وأضاف أن بعض الباحثين في المنظمة فقدوا بعض أبناء عائلاتهم أو فقدوا بيوتهم بسبب القصف. النتيجة هي صعوبة كبيرة في عمل هذه المنظمات. زقوت شرح بأن "حجم الحدث كبير، وهو أكبر من أي منظمة من حيث القوة البشرية التي يمتلكها الآن في القطاع". الحل لهذه الصعوبة بالنسبة له هو وجود المنظمات والمراقبين الدوليين الذين سيوثقون الأضرار.حسب أقوال زقوت، فإن النقص في الوقود في القطاع والصعوبة في توفير الكهرباء تضر بقدرة الجمهور في غزة على توثيق ما يحدث. جزء من السكان ينجح في شحن الهواتف بالقليل من الكهرباء المتوفرة لديهم. وهم يمكنهم الصراخ والتحدث عن أوضاعهم في الشبكات الاجتماعية. ولكن الفصل الرقمي لهم على يد إسرائيل يمنعهم حتى من فعل ذلك.أيضا مدير عام منظمة حقوق الإنسان "الحق"، شعوان جبارين، أوضح أن عمل هذه المنظمة الآن محدود بشكل خاص من ناحية القوة البشرية ومن ناحية تقنية. "لا توجد كهرباء في غزة لشحن الهواتف، لا يوجد انترنت بشكل منظم، لا يوجد أي مكان آمن يمكن لمراقبي المنظمة أن يذهبوا اليه عندما يخرجون الى الميدان"، قال. وأضاف أنه في الواقع كثيرون في غزة يوثقون أضرار القصف، حيث إنه لا توجد حاجة كي تقوم منظمتي بذلك. ولكنه أوضح أنه توجد له مهمة أخرى.مشكلات الاتصال تضر بأعضاء جمعية غيشاه للعمل مع الباحث لهم الموجود في غزة. "في كل صباح نحن نأمل سماع إشارة حياة من باحثنا ومعرفة أنه هو وأبناء عائلته ما يزالون على قيد الحياة وأنهم اجتازوا ليلة قصف أخرى". قالوا في غيشاه. "القليل الذي نسمعه منه عندما ينجح في الاتصال معنا، يكون مليئا بالقلق والمعاناة والألم على فقدان الأعزاء، والمشاهد الصعبة التي تحيط بهم والخوف من الموت والطلب منا بنقل ما يحدث هناك".في غيشاه قالوا إن المعلومات التي تنجح في الوصول من منظمات المساعدة الدولية تدل على التدهور السريع في الوضع الإنساني. وقالوا أيضا إن عدم الربط بالكهرباء والاتصالات يضر بالمعلومات، وإن إسرائيل تفعل ذلك من أجل السيطرة على الوعي. "إسرائيل تحاول تشكيل الوعي أيضا عبر تشويه المصادر الذي توفره وعن طريق نشر المعلومات الكاذبة"، قالوا في غيشاه.