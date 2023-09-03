من أجل صلاتهم عند قبر يوسف

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هآرتسبقلم: ايريس ليعال3/9/2023ضابط وثلاثة جنود أصيبوا الأسبوع الماضي بإصابات طفيفة ومتوسطة بسبب انفجار عبوة ناسفة اثناء قيامهم بحراسة المصلين في قبر يوسف. إذا تخيلتم أنكم تسمعون عن هذا المكان بوتيرة عالية في السنوات الأخيرة فأنتم على حق. في العقد الأخير تضاعف عدد الزيارات المنظمة في المكان، وتضاعف أيضا عدد الزوار. ولكن الآن حيث إنه تقريبا لم يعد يوجد عنصر في حياتنا لم تتم إعادة فحصه من جديد، فإن الوجه المبتسم لعضو الكنيست تسفي سوخوت، وهو أحد الذين يوجدون في قائمة فحص الشاباك، أشعل الغضب الكبير بشكل خاص."أمام الإرهاب محظور علينا التراجع للحظة"، غرد في الوقت الذي فيه الجنود الذين هم أولاد شخص آخر، يتم نقلهم إلى المستشفى. وقال "شكرا لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي على تأمين الدخول، أيضا ازاء الوضع المتفجر. "الإرهاب لن ينتصر! بفضل الصدّيق يوسف". يوجد في هذه الكلمات الكثير من الأقوال الغريبة حسب اعتقاد الكثير من الآباء والأمهات الذين أصيب اولادهم اثناء حمايتهم لهوس سوخوت وأصدقائه، الذي يجب التوقف عنده. مشروع الدفاع العسكري عن أماكن مثل قبر يوسف ومستوطني الخليل وأماكن مقدسة أخرى، تم استقباله من قبل الأغلبية الساحقة لفترة طويلة على أنه شر لا بد منه.مثلما يتبين من صورة الوجه المسرور جدا في ليلة الحادثة وترديد قصيدة "لتحرق قريتهم" في الحافلة التي نقلت المصلين إلى القبر، فإن الأمر يتعلق بالمؤامرة التي تدمج بين الحلم المسيحاني والكراهية المتقدة والخداع السادي والعقيدة الغيبية لمن يقومون بزيارة قبور الصديقين مع قوة الصلاة في هذا المكان بالذات. ومثلما وعد سوخوت فإن يوسف الصديق سيحمي المصلين. أنا لا أنتقد ولا أستخف بعادة زيارة قبور الصديقين. هناك حق كامل لكل من يتلقى من ذلك التعزية ويجد فيه القليل من الامل، الذي يساعده على مواجهة صعوبات الحياة، شريطة أن تكون هذه الزيارة غير موجودة داخل القرى الفلسطينية وحمايتها لا تعرض حياة الجنود للخطر.قبل دورة الكنيست الشتوية قامت أمهات كثيرات وأعلن بأنهن لن يسمحن لاولادهن بالخدمة في الجيش إذا تم تمرير قانون التجنيد وحصل طلاب المدارس الدينية على الاعفاء. هن يطالبن بالمساواة في تحمل العبء، وهن لا يشاركن الحاخامات في الايمان بأن تعلم التوراة يحمي الدولة، وعندما نكون مطالبين بتقديم قربان ثقيل جدا، وعندما في كل يوم قصة العقيدة تكرر نفسها بصيغة مختلفة، فانه لا يمكن تعريض الاعزاء للخطر بدون قوة ايمان ابراهيم.جميل. ولكن ماذا عن ايمان سوخوت وبتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير والآخرين، الذين هم على قناعة بأن السيطرة على كل ارث اجدادنا هي عقيدة أمنية معقولة، إذا لماذا الاعفاء للحريديين على اساس الفكرة التي تقول بأن تعلم التوراة سيحمي شعب اسرائيل، هذا أمر يثير الغضب والسخرية. ولكن ارسال الاولاد للتضحية بحياتهم على مذبح فكرة الوعد الالهي – الفكرة الغريبة على هؤلاء الاشخاص بنفس المستوى – تعتبر بالنسبة لهم فكرة معقولة ومنطقية منذ خمسة عقود؟.الجدال حول الخدمة في الجيش فتح بسبب الانقلاب النظامي. رجال الاحتياط يقولون إن الاتفاق الاساسي بينهم وبين الدولة تم خرقه، لذلك، طالما لم تتم ازالة تهديد التشريع فهم سيرفضون التطوع. على هذه الخلفية قانون التجنيد يثير معارضة كبيرة حتى في اوساط اعضاء الحكومة والناخبين. ولكن اذا تم كسر الوضع الراهن فلماذا لا نعيد فتح النقاش حول مسألة الخدمة في المناطق؟.في كل اسبوع يمكن مناقشة عنف المستوطنين، الذين يتجاهلون الفلسطينيين ويقومون باهانتهم، ويقفون ضد الجنود الذين يسمحون بحدوث ذلك. هذا الحلم، أيها الآباء الاعزاء، هل أنتم مستعدون لأن يخدمه أولادكم؟ أليس من الافضل عدم تعريض حياتهم للخطر لأن سوخوت اجتاحته الرغبة في الصلاة والتنكيل؟ اذا تم فتح كل شيء للنقاش من جديد فإن هذا يستحق النظر الى بنود هذا الاتفاق القديم وأن نطالب على الأقل باعطاء الناس الخيار في أن يقتلوا أو يُقتلوا من أجل المستوطنين.