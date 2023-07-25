من المسؤول عن حاجز يحبس سكان القدس؟

هآرتس

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بقلم: نير حسونسجى شقير، وهي عاملة في مستشفى هداسا عين كارم وتسكن في السواحرة الشرقية التي هي حي في جنوب شرق القدس. الطريق من بيتها الى المستشفى تستغرق تقريبا نصف ساعة، لكن بالنسبة لها فان الطريق تستغرق ساعة – ساعتين ونصف. سبب ذلك هو أن شقير التي تحمل بطاقة الهوية الاسرائيلية وحاصلة على اللقب الثاني من الجامعة العبرية لا تمتلك تصريحا لاجتياز الحاجز الصغير الذي يفصل بين الحي الذي تعيش فيه وبين باقي أجزاء المدينة.مثل عشرات الآلاف من سكان شرقي القدس فان شقير تعيش في المدينة ولكن خلف جدار الفصل في الطرف الفلسطيني. معظم هؤلاء السكان يعيشون في جيبين كبيرين في شمال المدينة – كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين. ولكن ايضا في جنوب المدينة هناك عدة جيوب صغيرة التي انحصرت بين الجدار وبين حدود البلدية – جزء من حي السواحرة هو أحد هذه الجيوب. وحسب أقوال جهات فلسطينية فإن آلاف السكان الذين يحملون بطاقات الهوية الزرقاء يعيشون في هذا الحي، ومن بينهم مئات يعيشون خلف الجدار ووراء الحاجز الثابت فيه.عند إقامة جدار الفصل في 2006 قدم السكان التماسا للمحكمة العليا ضد مسار الجدار. القضاة صادقوا على المسار ولكنهم قرروا بأنه يجب على الدولة العمل على منع المس بالسكان. وبموافقة الدولة تقرر إقامة حاجز بين قسمي حي السواحرة يسمح بعبور المشاة على مدار 24 ساعة والسيارات في ساعات النهار. في السنوات الاولى تم تطبيق هذا الترتيب الذي في إطاره بلدية القدس أصدرت للسكان تصاريح سكن في الحي والإدارة المدنية وفرت لهم تصاريح لعبور الحاجز. ولكن هذا الاتفاق لم يعد ساريا منذ بضع سنوات والسكان لا ينجحون في الحصول على تصاريح العبور.شقير انتقلت مع عائلتها الى الحي قبل ثلاث سنوات، وحتى الآن طلباتها الكثيرة لجميع الجهات على أنواعها لم تحقق لها الحصول على تصريح عبور. "في البداية قالوا بأنه يجب تقديم طلب"، قالت. "أنا قدمت طلبا ومرت ستة أشهر إلى أن عادوا لي وقالوا بأنني احتاج الى تصريح من البلدية. توجهت الى البلدية وهناك قالوا لي بأن هذا الأمر ليس من صلاحيتهم وأعادوني إلى الإدارة المدنية. هكذا فإن الأمر هو خدعة لا تنتهي".في فترة وباء الكورونا وقفت شقير على رأس طاقم مختبر الكورونا في المستشفى. وقد اعتبرت موظفة ضرورية وجهات في الجيش أكدت لها بأنه سيتم حل مشكلتها، لكن حتى هذا لم يساعد. طالبات في عيادة لحقوق الانسان في كلية الحقوق في الجامعة العبرية، تمار تسحور وروني ابراهام، تحاولان منذ سنة مساعدتها في الحصول على تصريح، لكن هما ايضا وجدتا انفسهما عالقتين في شبكة البيروقراطية الكافكائية هذه، التي لا مخرج منها. "توجهنا على الاقل 15 مرة الى البلدية والادارة المدنية والشرطة وقمنا باجراء عشرات المكالمات الهاتفية مع جهات مختلفة. أنا تحدثت مع كل من يعرف أحد"، قالت تسحور. "وصلت الى جندي حرس الحدود على الحاجز ولكنهم يحولوننا من واحد الى آخر مع عدم تحمل المسؤولية عما يحدث. البلدية تقول لنا: اذهبوا الى الادارة المدنية، حتى عندما اقول لهم بان الادارة المدنية حولتنا اليكم. هم مصممون، وأنا اتوجه الى الادارة المدنية ومرة اخرى يعيدونا الى البلدية. لا شيء يساعد".في هذه الاثناء من أجل أن تكون في عملها في الوقت المحدد فإن شقير تضطر الى الخروج من بيتها قبل ساعتين تقريبا. هي تسافر عبر أبوديس والعيزرية وتدخل الى القدس من حاجز الزعيم في سيارة، لكن في معبر الزيتونة سيرا على الاقدام، ومن هناك تواصل طريقها في المواصلات العامة حتى المستشفى.شقير ليست الوحيدة. فهناك سكان في السواحرة يقولون بأنه لا يمكنهم الحصول على تصاريح عبور منذ سنتين تقريبا. وحسب اقوال باسم الساحوري، الذي يعيش في الحي، فان هناك سكانا توجد لديهم تصاريح ولكن أولادهم ليس معهم تصاريح، لذلك فان محاولة الحصول على إجابة يبدو أنها غير مجدية. "لا يوجد من يمكن التحدث معه. أنت تذهب الى البلدية وهناك يرسلونك الى مكتب التنسيق والارتباط التابع للادارة المدنية. وعندما تذهب الى هناك يقولون اذهب الى البلدية. هذا أمر غير سليم. ماذا يمكنك أن تفعل؟ لا يوجد لديك الوقت لتذهب وتقاتل في هذا الجو الحار جدا وفي مثل هذه الايام. ماذا تفعل؟ الناس اصبحوا يائسين".الساحوري هو ايضا يعمل في غربي المدينة، مدير قسم في جمعية ايلين لذوي الاحتياجات الخاصة. يوجد معه تصريح لعبور الحاجز، لكن هذا ايضا لا يساعد دائما. في نصف السنة الاخير هناك مشكلات متكررة على بوابة دخول السيارات ولذلك فان السكان الذين يأتون الى هناك بسياراتهم لا يعرفون هل سيمكنهم العبور أم لا. ولكن حسب اقوال السكان فان سيارات حرس الحدود تمر عبر الحاجز بدون أي مشكلة. "أنا جئت الى الحاجز. وقبل عشر دقائق مرت سيارة وعندها الجنود قالوا لي إن البوابة عالقة. اطلب منهم أن يعملوا لي معروفا فأنا لدي أطفال. فيردون ويقولون لي: ما العمل؟"، قال الساحوري. "في الأسابيع الأخيرة بوابة عبور السيارات لم تفتح أبدا"."قالوا لنا بأن هناك مشكلة عند مجيئك للحاجز ولكن عندما تأتي سيارة عسكرية فهي تمر"، قال أحد السكان، فايز، الذي اضطر الى العودة على أعقابه. "بيتي يوجد وراء الحاجز"، أشار إلى بيته أثناء محادثته مع "هآرتس" وأضاف "لكن الآن الأمر يستغرق ساعة ونصف من اجل الوصول اليه. أنا اعمل في جبل المكبر على مسافة ربع ساعة من بيتي. وبدلا من ذلك أنا أسافر ساعة ونصفا ذهابا وساعة ونصفا إيابا. قلت ذلك للجندية في الحاجز وهي بدأت في الضحك".وقد جاء من الشرطة: "معبر السواحرة هو معبر صغير اقيم بهدف اعطاء رد لسكان الحي القريب منه فقط. الشرطة ليست الجهة المخولة باصدار تصاريح عبور للمشاة أو السيارات في المعابر التي توجد على غلاف القدس للسكان. الى جانب ذلك نحن ننوي العمل مع الجهات ذات العلاقة لفحص موضوع السيدة سجى شقير. وفي كل ما يتعلق بالخلل على الحاجز فان الحديث يدور عن خلل تقني في الحاجز في الفترة الاخيرة، وقد تم إصلاحه في الأسبوع الماضي. للأسف تكرر مرة اخرى. نحن نعمل على إصلاحه مرة أخرى في أسرع وقت مع الجهات ذات العلاقة". بعد توجه "هآرتس" في الاسبوع الماضي تم أمس إصلاح البوابة وفتح المعبر مرة أخرى أمام عبور السيارات.من بلدية القدس جاء: "المعبر مدار الحديث يدار من قبل مكتب التنسيق والارتباط في منطقة غلاف القدس الموجودة في الادارة المدنية، بما في ذلك المسؤولية عن اعطاء تصاريح العبور فيه. البلدية توفر خدمات البلدية فقط لسكان المنطقة. هذه المسؤولية تم تضمينها من قبل هيئات قضائية وقرارات للحكومة. في السابق تم تقديم مساعدة تقنية للسكان، لكن هذا الأمر تم بدون صلاحيات ولذلك تم وقفه. المواطن المعني يمكنه بشكل مستقل أن يقدم طلبا لمكتب التنسيق والارتباط من أجل الحصول على تصريح عبور مع مصادقة على دفع الأرنونا للبلدية، التي تعطى من قبل المالية كأمر روتيني لكل من يطلب ذلك. مكتب التنسيق والارتباط هو المسؤول عن فحص الطلب وقبوله أو رفضه، وكل ذلك حسب القانون".من الإدارة المدنية جاء بأنه يجب على السكان التوجه الى البلدية.