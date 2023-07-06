الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

من خلف التهديدات

معاريف
معاريف
 العقيد احتياط د. موشيه العاد

حسين الشيخ، أعلن مؤخرا بأن "السلطة الفلسطينية قريبة من الإفلاس"، وأنها قريبا ستتوقف عن أداء مهامها مما سيؤدي على حد قوله الى أن تعاد ادارة الضفة الغربية لدولة اسرائيل. وحسب نهج الشيخ فان المسؤولة المباشرة عن الوضع ليست سوى اسرائيل. فالاقتحامات المتكررة للجيش الاسرائيلي الى المناطق التي في المسؤولية الامنية للسلطة وخروقات اتفاقات اوسلو تؤدي بالسلطة الى الاعلان بأنه "لم يعد بوسعها".اضافة اعلان
إن نبوءات الغضب عن نهاية السلطة الفلسطينية لم تأت مفاجئة. فمرة كل بضعة اسابيع تطلق شخصيات رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية تصريحات على نمط "سنوقف التنسيق الامني" أو "سنرفع شكوى الى المحكمة الدولية"، بينما يعرف الجميع بأن ليس خلف هذه الاعلانات أي شيء حقيقي بل مجرد تصريحات تأتي تحت ضغط الجمهور الفلسطيني ليس إلا. واذا كان كذلك فما الذي يدفع مسؤولي السلطة لأن يبثوا في كل مرة من جديد الفزع ويطلقوا تهديدات على نمط "أمسكوا بنا"؟.
 منذ قيامها في العام 1996، استثمرت في السلطة الفلسطينية مبالغ طائلة. فقد امتنعت الدول المانحة للسلطة بثبات على مدى عشرات السنين عن أن تفحص مقاصد الاموال، وذلك منعا لمواجهات سياسية. تتناسب هذه السياسة مع فكر الدول الاوروبية وموقفها من الفلسطينيين منذ 1948 وبموجبه أصلح الظلم اليهودي بخلق ظلم للفلسطينيين، وعليه يجب مساعدة الأخيرين. مع الفلسطينيين لا يدخلون في جدال، لا يراقبونهم ولا ينتقدونهم، بل يضخون اليهم الاموال وكأنهم يضخون مالا في برميل بلا قعر.
إن الادارة الفاشلة للسلطة الفلسطينية على مدى السنين تجد تعبيرها بديون متضخمة لا ترى نهاية لها ومشكوك فيه أن تسدد في أي مرة مثلما لشركة الكهرباء الاسرائيلية. وتحرص قيادة السلطة على أنها في كل منحة تتلقاها تدفع قبل كل شيء آخر الرواتب للموظفين ورجال الامن، قسما كبيرا من المنحة يضخ الى جيوب كبار المسؤولين فلا يتبقى لتقليص الديون ولتنمية البنى التحتية لرفاه سكان الضفة شيء.
 لقد توقفت اجهزة امن السلطة عن أن تشكل قوة انفاذ ناجعة وجدية في مدن الضفة وتركز فقط على حماية قيادة أبو مازن في رام الله. لكن خوفا من الغضب الجماهيري الذي من شأنه أن يسبق الانقلاب في المجتمع الفلسطيني، يصرح مسؤولو السلطة بين الحين والآخر بأن افعال اسرائيل ستؤدي الى حلها.
السلطة لن تحل بسبب اقتحام مقاتلي "يمام" و"دفدفان" الى مناطق أ، بل فقط حين يتوقف ضخ الاموال. ما يبقي رأس هذا الجسم مرفوعا ليس سوى المنحة من الاوروبيين الذين ما يزالون يؤمنون بامكانية اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وحرة ذات استقلال اقتصادي. هذا كفيل بأن يحصل حين يبدأ الاوروبيون مسيرة إشفاء أبو مازن ورجاله من الإدمان على المنح.
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