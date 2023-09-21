من قاتل إلى ولي

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: أسرة التحريرفي شهر تموز (يوليو)، العام 2015 خرج عميرام بن اوليئيل إلى حملة ثأر بهدف قتل عرب بصفتهم هذه. أحرق بن اوليئيل حتى الموت ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة: الرضيع علي ابن السنة والنصف ووالديه، سعد وريهام.ألقى بن اوليئيل زجاجة حارقة على بيتهم في قرية دوما وأحرقهم حتى الموت. أخوه، أحمد الذي كان في حينه ابن أربع سنوات، أصيب بحروق شديدة.أدانت المحكمة المركزية بن اوليئيل بثلاث جرائم قتل، بجريمتي محاولة قتل وبجريمتي إحراق وبجريمة التآمر على ارتكاب جريمة بدوافع عنصرية وحكمت عليه بثلاث مؤبدات و20 سنة.استأنف بن اوليئيل إلى المحكمة العليا. ردت المحكمة العليا استئناف بن اوليئيل وقضت بأن "لا شك أنه نفذ الفعلة".لكن في المكان الذي يرى فيه الناس قاتلا منكرا، ترى فيه النائب ليمور سون هار ميلخ من قوة يهودية "وليا مقدسا".ادعت سون هار ميلخ قبل يومين، بأن إدانة بن اوليئيل بثلاث جرائم قتل كانت "عبثا"، وشددت على أنها "تعرف أنه بريئ".هذه الأقوال قالتها هار ميلخ في حدث لإطلاق حملة بتجنيد التبرعات لبن اوليئيل من "هيئة العدالة لعميرام".كما بادرت سون هار ميلخ، إلى طلب بتخفيف شروط اعتقال بن اوليئيل وقع عليه 14 نائبا من الائتلاف وأرسل الأسبوع الماضي، إلى رئيس الشباك رونين بار. والآن، حين خرج الجني من القمقم، فإن محاولة التخفيف من شروط الاعتقال تتبين كمرحلة في خطة لإثبات براءة "الولي المقدس وتحريره، من الأفضل أن نتذكر جيدا أسماء منتخبي الجمهور الذين وقعوا على هذا الطلب.كل هذا لأجل تعميق الفهم في طبيعة المادة البشرية التي تتشكل منها الكنيست: عميت هليفي، نيسيم فاتوري، ايتي عطية، تالي غوتليف، كيتي شطريت، ارئيل كلنر، الياهو رفيفو وافيحاي بورون من الليكود؛ تسفيكا بوغل، اسحق رويزر وسون هار ميلخ من قوة يهودية؛ اسحق فندروس من يهدوت هتوراه، ميخال فلديغر من الصهيونية الدينية ويوسي طيب من شاس. كهانية مطلقة.الوزيرة موشيه أربيل من شاس، تبين مرة أخرى كصوت المنطق. "تؤسفني هذه الأمور أسفا عميقا"، قال وأضاف أنه "في دولة يهودية يكرر كل طفل من فجر صباه في هذه البلاد الكلمات العشرة ومن ضمنها الكلمة السادسة "لا تقتل" التي تحظر حظرا تاما نزع حياة الآخر".يتبين، أن هذه الكلمة يجب غرسها من جديد في أوساط جمهور متزايد في دولة إسرائيل. صحيح حتى أول من أمس، في حساب التجنيد الجماهيري من أجل بن اوليئيل تم التبرع بنحو مليون شيكل.آلاف الأشخاص، ممن هم مستعدون لأن يدفعوا المال كي يحرروا من السجن قاتل رضيع.