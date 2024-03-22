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Jordan News النسخة المطبوعة

من كثرة الأشجار لا نرى صفقة

شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)
شعار صحيفة يديعوت أحرونوت-(الغد)

بقلم: ناحوم برنياع 22/3/2024

ظاهرا، أهداف كل طرف في المفاوضات على تحرير المخطوفين واضحة: السنوار يريد إفراغ السجون من الفلسطينيين، وإخراج الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووقف القتال، وإعادة السكان النازحين في رفح إلى ديارهم، أما نتنياهو، فيريد إعادة المخطوفين مقابل تحرير محدود للسجناء واحتلال رفح. كل الباقي يبقى على حاله، فقد شطر القطاع عرضا، وأوجد الجيش الإسرائيلي في الميدان وحرية عمله، فراغ في شمال القطاع.اضافة اعلان
كل منهما تسلق الشجرة العالية، ما ليس واضحا في هذه اللحظة هو كم كل واحد من الطرفين يريد الاتفاق وما سلم أولوياته الحقيقي. ليس واضحا كيف يتصدى السنوار للضغط الذي يمارس عليه من قبل الأطراف الوسيطة لعملية تبادل وهدنة، وللضغط العسكري من الجيش الإسرائيلي. ليس واضحا كيف يتصدى نتنياهو للضغط الأميركي والضغوط الداخلية. يخيل أن كل واحد منهما يأمل في خفاء قلبه أن يحدث شيء ما، معجزة أو كارثة، تحرره من واجب القرار.
هذا بالتأكيد صحيح بالنسبة لنتنياهو، فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) واضح أن حكومة إسرائيل ملزمة بأن تتخذ قرارات صعبة كل منها ينطوي على ثمن سياسي باهظ. كما أن عدم القرار ينطوي على ثمن. الفرق هو أنه على عدم القرار لا تؤخذ مسؤولية.
قدم واحدة لنتنياهو مغروسة في إسرائيل، وهي ائتلافه؛ هذه اللعبة يعرف كيف يلعبها. أما قدمه الثانية فمعلقة في الهواء. القرارات الواجبة أصعب منه، كبيرة عليه. هو ليس مبنيا لأن يدفع أثمانا. وفقا للتفاصيل التي سربت من الدوحة، يبدو أنه في رأس سلم أولويات السنوار يقف في هذه اللحظة إنهاء شطر القطاع. فقد استولى الجيش الإسرائيلي على قطاع واسع من الحدود حتى البحر، بين الأحياء الجنوبية لغزة ومخيمات الوسط. نحن نسميه "ممر نتساريم". السيطرة عليه تسمح للجيش الإسرائيلي بمنع السكان النازحين إلى الجنوب بالعودة شمالا. وهو يسمح للجيش بالانطلاق إلى اجتياحات كذاك الذي أعاد السيطرة على مستشفى الشفاء وحراسة بناء الرصيف الأميركي. البتر كان درة تاج الخطوة البرية. والجيش الإسرائيلي جد لا يريد أن يتخلى عنه.
مهم للسنوار إعادة مليون ونصف مليون نازح إلى ما تبقى من بيوتهم. لعل هذه استراتيجية؛ لعلها فقط تكتيك. صحيح حتى أول من أمس، هذه العقبة الأساس التي تعرقل التقدم. في نهاية الأسبوع، سيصل إلى المنطقة رئيس السي.أي.ايه بيل بيرنز. مجيؤه يخلق تفاؤلا ما: الفرضية الواجبة هي أنه ما كان ليكلف نفسه العناء ليصل لو لم يقدر بأن هناك فرصة للتقدم. لكن سنوات من دبلوماسية الرحلات الأميركية علمتنا بأن هذه المرة الزيارة هي مجرد زيارة.

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