الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

من يؤمن

معاريف
معاريف
بقلم: يورام دوري

يوم الاثنين الماضي أجاز الائتلاف الساحق قانونا في إطار الانقلاب النظامي الذي ينفذه، برأيي انطلاقا من رغبة في الانتقام من ضياع الحكم على مدى سنة ونصف لأول مرة منذ زمن بعيد، ربما لان نقل الحكم برأيي هذه العصبة لفترة زمنية قصيرة لحكومة لبيد – بينيت يستوجب حملة انتقام ضد مواطني دولة إسرائيل.اضافة اعلان
رأيت الوزير يريف لفين وعصبة مؤيديه يزبدون حقا امام الكاميرات. وذكرني هذا بسلوك منظمات محبي كرة القدم – الاولتراس – ممن يصلون الى النشوة الأكبر من هزيمة الخصم أكثر من فوز فريقهم. ليس أصبع في العين زج الائتلاف لنحو نصف مواطني إسرائيل بل لكمة في الوجه، وكل ذلك كما أسلفنا بدافع الانتقام.
عندما اتابع تصريحات أصدقائي في الشبكات الاجتماعية اتعرف على ردود فعل من اليأس والاكتئاب من شأنها أن تؤدي الى اتخاذ قرارات تعرض مستقبلنا هنا للخطر. سأستخدم جملة سمعتها واستوعبتها من معلمي وسيدي شمعون بيرس. يا يورام في الحياة توجد دوما لحظة أخرى"، قال بيرس وكان محقا أيضا في اختبار تجربته الشخصية من حرب يوم الغفران. الدبابة التي من داخلها قاتلت كمدفعي أصيبت. قائد الدبابة، ايلان كيتاي كان مستلقيا قتيلا على ارضيتها. من كان يحشو المدفعية بالقذائف موسى موشيه أصيب وكان ينزف دما، السائق ايتسيك كان انفه مصابا، وانا، مصاب إصابة خفيفة في الظهر، حاولت أن أوجه الدبابة الى مكان آمن. في الرحلة القصيرة شبه الأخيرة صعدنا على الغام. للحظة ظننت ان كل شيء انتهى واني لن اعود ابدا لأرى احبتي، لكن كما قال بيرس: "دوما توجد لحظة أخرى"، والى جانبنا مرت دبابة أخرى بقيادة دودي غينسبورغ، الذي بخلاف الاخرين عرض حياته للخطر توقف وأنقذنا من الدبابة التي يتصاعد منها الدخان.
إذن يا رفيقاتي ورفاقي المقاتلين ضد الانقلاب النظامي: لا تيأسوا. خسرنا معركة، أصبنا، لكن لان الحق معنا، لا تفقدوا الامل لان في الحياة دوما توجد لحظة أخرى.
وختاما سأستخدم كلمات القصيدة التي نصفها بالذات يوجد لدى خصومنا مؤيدي الانقلاب: من يؤمن لا يخاف. انا أؤمن بالديمقراطية وبتفوقها وبقوتها، وعليه فإني لا أخاف لأن في النهاية الحق سينتصر.
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