الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مهندس "صفقة شاليط": يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع

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مهندس "صفقة شاليط": يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع
حذّر مهندس صفقة الإفراج عن الجندي الاسرائيلي "جلعاد شاليط" من التلكؤ في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حركة حماس، لافتاً إلى أن التأخر في إبرام الصفقة قد يقضي على مقتل غالبية الأسرى الإسرائيليين في القطاع.اضافة اعلان

ودعا منسق الأسرى والمخطوفين إبان صفقة شاليط "دافيد ميدان"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، الحكومة الإسرائيلية إلى المسارعة في إبرام صفقة تبادل سريعة مع حماس تضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع مقابل الإفراج عن النساء والقاصرين وكبار السن من الأسرى الفلسطينيين.

وقال "ميدان" إنه يتوجب إتمام هكذا صفقة خلال أسبوع، محذراً من أن التلكؤ في الخطوة يعني خسارة المزيد من الأسرى بالغارات الإسرائيلية.

وأضاف محذراً "إذا انتظرنا حتى نهاية الحرب فالكثير من الأسرى سيكونون في عداد الأموات، ولا يحق لنا التخلي عنهم لمصيرهم المحتوم".
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