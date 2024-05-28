موت في رفح

يديعوت أحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع



"خلل مأساوي"، هكذا دعا نتنياهو موت نحو 40 مواطنا بالنار التي نشبت في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي. من ناحية فنية هو محق: وقع خلل نتائجه مأساوية. من ناحية جوهرية هو مخطيء: كل من له عينان في رأسه كان يعرف بأن هذا الخلل سيأتي. هكذا أيضا بالنسبة لتبادل إطلاق النار مع المصريين وإن كانت الملابسات هناك مختلفة. رفح هي ثقب أسود: المخاطر مؤكدة، المردود مشكوك فيه. القرار بالسير إلى هناك، في هذا الوقت، أمام كل العالم، كان رهانا محظورا أخذه. اضافة اعلان

غير أن الحقائق التي ظهرت في استيضاح الجيش الإسرائيلي صحيح حتى يوم أمس: الهدف كان تصفية مركزة لمسؤولين كبيرين في قيادة الضفة من حماس. عثر عليهما في مقرهما، مجموعة من المباني المؤقتة – ليس خياما – خارج ما حدد كمنطقة إنسانية. الذخيرة صغرت لأجل عدم المس بغير المشاركين. الجيش لا يعرف أن يقول في هذه المرحلة لماذا اشتعلت النار في الأكواخ المجاورة ولماذا قتل هذا العدد الكبير من المدنيين. يحتمل أن تكون في المباني ذخيرة تفجرت؛ يحتمل أن يكون عدد الذين قضوا نحبهم أصغر مما نشر؛ يحتمل أن تكون المعلومات التي سبقت العملية لم تكن دقيقة والتقدير حول الخطر على حياة المدنيين لم يكن صحيحا.

كل هذا هام للتحقيق العسكري، لكن لا أهمية له في الأماكن الهامة حقا. في العالم تتراكض صور رهيبة، أحداها صورة لطفل بلا رأس – تدفن تحتها كل التفسيرات المنمقة للناطقين الإسرائيليين. فرنسا طلبت منذ الآن انعقادا فوريا لمجلس الأمن. قرار المحكمة في لاهاي أدخل إسرائيل إلى حفرة سياسية ودبلوماسية. الحادثة في رفح عمقت الحفرة أكثر فأكثر. ولا يوجد سلم.

الوضع في الجبهة حيال المصريين أكثر راحة بقليل. يوجد على ما يبدو إجماع بين الطرفين على الملابسات التي أدت إلى موت الشرطي المصري، من المسؤول عنها ولماذا. حكومة مصر تريد أن تغلق قصة الحادثة بهدوء. لكن لا يوجد أي ضمانة في أنهم في الحادثة التالية لن ينقلبوا على إسرائيل. كل شيء مشحون على طول محور فيلادلفيا. مشحون أيضا سلاح الجنود في الطرفين.

كابنت الحرب كله مسؤول عن الخطوة العسكرية في رفح. صحيح أن نتنياهو دفع باتجاهها، لدوافعه الخاصة. لكن الأمر لا يعفي غالنت، غانتس وآيزنكوت من المسؤولية. الثلاثة عرفوا جيدا إلى ماذا يدخلون – وعلى الرغم من ذلك، أيدوا الخطة. ضابط عبري لا يقول في أي مرة لا بمبادرة عسكرية هجومية. أحيانا هو يقول نعم، لكن، مع تشديد على كلمة "لكن". للأسف، هذا لم يحصل هذه المرة.

نتنياهو قال أمس إن "الادعاء بأنه يعارض صفقة مخطوفين هو "كذب مقيت". والدليل: خمس مرات وسع التفويض لطاقم المفاوضات. أما الحقيقة فهي أكثر بساطة بكثير: شرط السنوار للصفقة هو وقف القتال؛ شرط نتنياهو للصفقة هو استمرار القتال. جهود هائلة بذلت في بلورة صيغة ترضي الطرفين: وقف القتال عمليا لكن بكلمات أخرى. الجهود فشلت لأن في نظر الاثنين الشرط أهم من الاتفاق.

عندما يقول اللواء احتياط نيتسان الون أو يلمح بأنه في تركيبة الحكومة الحالية لن تكون صفقة مخطوفين – فأنه يقول الحقيقة. لا غرو في أن نتنياهو يريد استقالته.

الناس يغضبون عندما يقال لهم "قلنا لكم". وبالتالي من الأفضل النظر إلى الأمام: من شأن إسرائيل أن تنهي مغامرة رفح بلا خيارات عسكرية، بل مخطوفين، بلا تسوية في الشمال وبلا صفقة سعودية. مقاطعة ومكروهة في العالم الذي هي متعلقة به. آمل من كل قلبي بأن حالات الخلل في رفح هي الأخيرة، ومن هنا نسير بثقة إلى النصر المطلق. من الصعب علي أن أصدق بأن هذه المعجزة ستحصل.