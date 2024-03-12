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Jordan News النسخة المطبوعة

موعد حساس.. أربع ساحات متصادمة

إسرائيل هيوم
إسرائيل هيوم

بقلم: أريك باربينغ 12/3/2024

شهر رمضان هو موعد حساس على نحو خاص بالنسبة لجهاز الأمن. اما هذه السنة فهو حساس اكثر بأضعاف بسبب أربع ساحات هي خطوط متوازية واحيانا يلتقي الواحد بالآخر: الحرب ضد حماس في غزة، التوتر الهائل في يهودا والسامرة، محاولة التأثير على عرب إسرائيل والخطاب المتوتر بين الحكومة وبين ادارة بايدن.اضافة اعلان
القرار بعدم المنع الجارف للحجيج الى الحرم من جانب العرب مواطني إسرائيل وعرب القدس ذوي الإقامة الإسرائيلية هو قرار مهم للغاية. في السنوات الأخيرة شهدنا اعمال شغب كثيرة، واساسا في النصف الثاني من رمضان، يقوم بها شبان متدينون من مخيم اللاجئين شعفاط ومن جبل المكبر وصور باهر (ذوو هوية حماسية)، وكذا مجموعات كفاحية مستقلة يأتي معظمها من البلدة القديمة، تتشكل من شبان يُهربون قبل رمضان العاب نارية، زجاجات حارقة بل وحتى انابيب مليئة بالبارود تشبه العبوات الناسفة، ينامون في المسجد ويرابطون فيه. ومن هنا قصيرة الطريق الى الاضطرابات والى المواجهات مع قوات الشرطة.
المهمة الأساس لشرطة إسرائيل في الحرم هي منع المشاغبين من رشق الحجارة او الأغراض الخطيرة نحو المبكى ما من شأنه أن يؤدي الى اخلاء المنطقة من المصلين. هذه صورة نصر من ناحية الجهات الإسلامية وبالتأكيد حماس.
في شرطة إسرائيل توجد تجربة عظيمة في التصدي لإحداث من هذا النوع. واضح لكل من يعمل في هذا المجال بأن صور واشرطة افراد الشرطة وهم يدوسون سجادات الصلاة ويصطدمون مع المتواجدين في داخل الأقصى تنقل بالبث الحي الى العالم العربي، تزيد التوتر وتنتج تنديدات عديدة، وبالتالي محظور ان يكون الاقتحام للمسجد الذي يشعل المنطقة الا كخيار أخير بالتأكيد.
ان اقتحام المسجد ليس حدثا تكتيكيا بل حدث ذو معان استراتيجية واسعة من ناحية سياسية وامنية، ولهذا فقد كان قرار رئيس الوزراء في أن يكون هذا العمل بعلمه وبمصادقته هاما. في الوضع الحالي لا يوجد خيار آخر. فالأحداث في الحرم ترتبط بما يجري في قطاع غزة، بينما الحديث عن عملية محتملة في رفح تحوم في الهواء.
ان استمرار الضرب الشديد لحماس وبناها العسكرية والمدنية واغتيال القيادة السياسة الدينية والمدنية فيها، يتطلب من الجيش عملا مكثفا في رفح لاحتلال المنطقة وتطهيرها واصابة المئات وربما الآلاف من المخربين المختبئين في المباني، في المساجد وفي مؤسسات التعليم والصحة. ومعالجة العنصر الأصعب – الانفاق.
فرضية العمل المركزية هي ان نشطاء حماس في رفح أزالوا إشارات التعريف وهم يختبئون تحت غطاء مدني، يتسلحون ولا يترددون في استخدام المدنيين كدرع بشري. محظور المخاطرة بجنود الجيش ولأجل المحاولة قدر الإمكان لتقليص المس بالمدنيين الفلسطينيين، ومن المهم العمل على ابعادهم من مراكز المعركة. لكن يجدر أيضا بالذكر ان اختلاط المخربين بالمدنيين يجعل العمل معقدا وصعبا.
تعقيدات أخرى هي مسألة الرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة، وبخاصة مسألة من يتلقى أكياس الغذاء المخصصة للسكان المدنيين. الفكرة الأكثر تعقيدا وخطورة ستكون السماح للعشائر او للعائلات الكبرى لادارة توزيع الغذاء. من جهة لا يمكن لموظفي السلطة الفلسطينية ان ينفذوا هذا في المرحلة الحالية. حماس مغروسة بقوة في الميدان وهي ستهدد كل جهة تعمل مكانها بل وستمس بها. وعليه فمطلوب دمج لقوات من دول عربية واستخدام مدنيين غزيين مثلما هي أيضا مشاركة وتدخل إسرائيلي عسكري. هذا بالطبع ليس حلا لمسألة اليوم التالي، التي هي الأكثر حرجا لاجل إيجاد جهة سلطوية – مدنية مستقرة بدلا من حماس.
* رئيس منطقة القدس في الشرطة ورئيس قسم السايبر في الشباك سابقا

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