الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو: السعودية والإمارات ستموّلان إعادة إعمار غزة

لم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة للإعمار
لم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة للإعمار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إعادة إعمار قطاع غزة سيتم تمويلها من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة" بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع والحرب ضد حماس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

صحيفة "Times Of Israel" أوضحت في تقرير لها، الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن مزاعم نتنياهو جاءت خلال مشاركته في جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، تطرّقت إلى تطورات العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

الصحيفة قالت إنه لم يتضح على الفور الأساس الذي يقوم عليه ادعاء نتنياهو، ولم تقدم أية دولة خليجية غنية بالنفط أية إشارة علنية إلى أنها مستعدة لتولي مثل هذه المهمة، بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما قال مسؤولون عرب وأمريكيون للصحيفة مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين إن الدعم العربي لإعادة إعمار غزة ليس أمراً مفروغاً منه، وإنه في أفضل الأحوال سيكون بمثابة بديل حتى تصبح السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي المسؤولية، ودفع حل الدولتين. -وكالات

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