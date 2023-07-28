نتنياهو القيصر يحرق إسرائيل

هآرتس

اضافة اعلان

هآرتسبقلم: نحاميا شترسلر 28/7/2023هاكم بشرى بمناسبة يوم السبت، كل عائلة في إسرائيل خسرت في نصف السنة الماضية آلاف الشواقل في أعقاب الانقلاب النظامي. في نصف السنة الحالية مخصصات التقاعد لم ترتفع وصناديق التقاعد بقيت على حالها في حين أن التضخم يزداد. هذه الضربة التي أنزلها عليها نتنياهو والذي كما يبدو لا يحبنا كثيرا. في حين أن البورصات في أرجاء العالم ارتفعت وازدهرت، فإن بورصة تل أبيب تقريبا لم تتحرك. في نيويورك مثلا، حتى نهاية يوم التجارة في يوم الأربعاء ارتفع مؤشر "اس آند بي 500" 15 في المائة منذ بداية السنة، في حين أن مؤشر تل أبيب 125 ارتفع فقط 3 في المائة. هذه أرقام تحكي كل القصة.نتنياهو نجح في أن يحولنا الى دولة الجميع يضربها، وجهات اقتصادية دولية (موديس وبنوك كبيرة في أميركا) لا تتردد في المس بنا. هذه نتيجة واضحة لتشريعه الأخير المناهض للديمقراطية: إلغاء ذريعة المعقولية.المنطق يقول إن نتنياهو يجب أن يقلق من التسونامي الاقتصادي، هو يرى أن مستثمرين في الهايتيك يهربون وأن البورصة تسقط وأن الشيكل يتم تخفيضه، وهو يعرف أن هذا سيؤدي الى تضخم وبطالة. وهو أيضا يعرف أن الكثيرين يصوتون في الانتخابات حسب وضعهم الاقتصادي، والمتوقع أن يكون سيئا أكثر. ولكن لا يعنيه المستقبل. ما يعنيه هو فقط هنا والآن: كيف يقسمون وظيفة المستشار القانوني ويعينون مدعيا عاما على هواه والذي سيقرر أن الجمهور لا يهتم باستمرار المحاكمة، وسيقوم بسحب لائحة الاتهام.سلوك بيبي يذكر بسلوك القيصر نيرون في العام 64م، عندما وقف فوق إحدى التلال في روما وعزف على القيثارة وبدأ يغني وهو ينظر الى السنة النار الضخمة التي تحرق روما. هناك من يقولون إنه أصيب بالجنون وأشعل النار بنفسه. الآن يبدو أن بيبي أصيب بنفس "متلازمة نيرون". فهو يحرق إسرائيل اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وفمه مليء بالأكاذيب وأعمال التحايل.نتنياهو رد على التقرير الاستثنائي لـ"موديس" التي حذرت من الاستثمار في إسرائيل، بغطرسة واستخفاف ونفي الوقائع. وقد بنى لنفسه عالما بديلا فيه كل شيء جيد. من المهم معرفة كيف سيرد عندما تخفض موديس تصنيفنا الائتماني. هل عندها سيبدأ في العزف والغناء؟. في التقرير الاستثنائي الذي نشرته كتب أنه سيكون للتشريع تداعيات سلبية على اقتصاد إسرائيل وعلى أمنها. وأن 80 في المائة من شركات الهايتيك الجديدة في إسرائيل سجلت في الولايات المتحدة وأن الهايتيك هو محرك النمو الاقتصادي. موديس ليست الوحيدة. فالاقتصاديون في بنك "سيتي" أعلنوا أن وضع إسرائيل الاقتصادي أصبح "معقدا أكثر وأخطر"، والاقتصاديون في بنك "مورغن ستانلي" أشاروا الى أن "عدم اليقين في أسواق رأس المال في إسرائيل ازداد ورسوم المخاطرة زادت وهناك تخوفات من خفض العملة، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض النمو وارتفاع التضخم، لذلك فإن البنك سيقلل التوصية للاستثمار في إسرائيل".جميع هذه الجهات قلقة. المؤشر الموضوعي على الوضع الاقتصادي لدينا، سوق رأس المال، يثبت الى أي درجة كانت على حق. في اليومين التاليين للتشريع الذي ألغى ذريعة المعقولية، فإن البورصة انخفضت 5.2 في المائة والدولار ارتفع 2.7 في المائة. ونحن لسنا بحاجة الى دليل أفضل من ذلك.كل ذلك معا يتسرب بقوة الى جيوبنا الخاصة. فقد تضررت في أعقاب التجميد في البورصة والتخفيض الكبير وارتفاع سعر الفائدة. هذا يؤدي الى تضخم وازدياد أقساط قروض السكن وانخفاض الاستثمارات وإبطاء النشاطات الاقتصادية والبطالة -المرض الاجتماعي الأكثر صعوبة منها جميعها. لكن نتنياهو يوجد في عالمه الخاص، مقطوع عن الواقع وتظهر عليه كل علامات "متلازمة نيرون".