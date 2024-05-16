نتنياهو بسرور: معاداة السامية تزداد

هآرتس

بقلم: يوسي كلاين

16/5/2024

يوجد لدينا ديكتاتور. ليس بالصفة بل بالفعل. يمكنه أن يفعل كل ما يشاء. من دون أي قيود أو معارضة أو حراس العتبة. لا يوجد قانون لا يمكن للأعضاء الـ64 لديه ليغيروه. لا يوجد وسائل إعلام تدافع عنا وتكشف. وإلى حين صم أفواهها، فإن وسائل الإعلام الشجاعة تعرف كيفية التعامل مع الديكتاتورية. عندنا هي خاضعة مسبقا. لقد رفعت الراية البيضاء. وهي لا تميز بين الدعاية والتقارير. تستخدم الإرهاب النفسي وقد اخترعت الدمج الإسرائيلي المميز "التباكي والغطرسة"، ونحن نتباكى بالقول: "إن العالم كله ضدنا". اضافة اعلان

"أنا أردت الصراخ بمزيد من الاستهجان". نشرت بسرور (الكاتبة) عيدن غولاني. "معاداة السامية تزداد"، فصرخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بابتهاج. "انتظروا، لاهاي ما تزال بانتظارنا". بالمجمل الأمر يسير بشكل جيد بالنسبة له، قتلى ومخطوفون ومتظاهرون. وكلما أصبح الوضع أسوأ بالنسبة لنا، فإن الأمر سيكون أفضل بالنسبة له. نحن قمنا بتطوير أسطورة الذين لا يهزمون، التي هبت الآن للقضاء علينا. نحن تفاخرنا بـ "الموساد" القادر على فعل أي شيء، و"الفوضى" التي لا حدود لها. الآن تحولوا من أبطال إلى أنذال.

العالم يشعر بما لم نعد نشعر به منذ زمن بعيد، منذ 75 سنة من الاحتلال المتواصل كان لها أثر على تبلد المشاعر والأحاسيس. نساء وشيوخ وأطفال وأغراض على الحمير لا يؤثرون فينا أبدا. لا تثير فينا ذكريات تاريخية أو أي امور لها صلة. لماذا نتذكر؟ أليسوا بشرا مثلنا؟ لا. هم مثل السود في جنوب أفريقيا نظام "الابرتهايد".

العالم تذكر ذوو البشرة السمراء في جنوب أفريقيا بشكل متأخر، لكنه في نهاية المطاف تذكر. فبعد عشرين سنة من الابرتهايد في جنوب أفريقيا، تذكر العالم أن يفرض العقوبات هناك. أما عندنا فقد انتظر العالم 75 سنة، كي يلاحظ وجود الاحتلال في الضفة الغربية الذي يقوم بخنقنا. وعندما ينتقل الخنق من الاكاديميا والفنون والتجارة، إلى السائح الذي يرفضون منحه غرفة، فإن هذا سيكون مؤلما أكثر.

هناك من لا يؤلمه ذلك. إذا لم يستقبلوا نتنياهو في العالم، فعندها لن يتم استقبال أي أحد. يجب المعرفة، كما يقول: إننا معزولون ومنبوذون. هم يكرهوننا. لا أحد سيدافع عنكم إلا أنا". "أنا إسرائيل"، يقول. نتنياهو وهو مخطئ. "ليست اسرائيل هي التي ترفض خطة حماس"، بل هو. نتنياهو هو الذي يريد "احتلال رفح" وليس إسرائيل. ولكن إسرائيل مشلولة. فهي ترى "احتلال رفح" المثير للشفقة، وترد بجمود كضحية فيما هي الفاعلة. تنتظر الأسوأ برباطة الجأش. الجمود جارف. تتجمد أمهات الذين سيقتلون في طريقهم إلى "النصر المطلق". يتجمد قادتهم والمحللون الذين يعرفون. المتظاهرون يذهبون إلى ايالون من أجل التنفيس عن العجز. من الذي يصدق حتى الآن قول: "سنفعل أي شيء لتحرير المخطوفين"؟. نتنياهو فقط هو الذي يصدق ذلك. فهو بطل "سنفعل أي شيء".

أحيانا نكون مضطرين إلى العفو عن أكاذيب المتحايل. وننتظر منه معرفة كيفية التعامل مع الفاسدين مثله. ليس نتنياهو. فهو فاسد، صحيح، لكن على الأقل يجب أن يكون مؤهلا ومجتهدا. ولكن لا شيئ. فهو يتسبب بأضرار أكثر من الفائدة. هو عبء. ونحن عالقون معه ولا توجد أي طريقة واقعية للتخلص منه. هل حقا تم اختطافنا على يد شخص مجنون؟.

"أنا آمل أن لا". لأنه مع متحايل يتهرب من المحاكمة يمكننا التعامل، وليس مع مجنون. فالمجنون هو شخص لا يمكن توقعه، هو يتأثر بسهولة ولكنه يرد بسرعة. الحصان الذي عينه كاليغولا على منصب قنصل أقل ضررا من المجرم الذي عينه "نتنياهو" على منصب وزير الشرطة (ايتمار بن غفير). من يعرف، وهو الذي يدعي أن "حماس تريد تدمير أميركا"، حقا إنه شخص غبي أو مجنون.

آمل أن الشخص الذي حياتنا رهينة بيديه حقا يؤمن بأن حماس تنوي "تدمير أميركا". ولكن بسبب أنه شخص غير محبوب ومرفوض ولا أحد يحترمه، وليس له من يؤيده من خلفه، ويقول: "نحن متحدون"، يثور شك كبير واشتباه فظيع بأن هذا الشخص يؤمن بـ"العظمة"، التي هي غير موجودة و"الوحدة الوهمية"، وأنه بحق مجنون.

ربما هو ليس مجنونا، بل غبيا؟ ما هذا السؤال الفظيع؟ يا للخجل! أعداؤنا اللدودون يشعرون بالقشعريرة من الاحتجاج. هم أيضا يمدحون عمق ثقافته وأفقه الواسع ولغته الإنجليزية الطليقة. صحيح، لغته الإنجليزية!. ولكن الآن وهم يشاهدون إلى أين أوصلتنا لغته الإنجليزية، فإنه يتسلل إلى أعماقهم تفكير فظيع. الحديث لا يدور فقط عن الشخص الأسوأ بين الناس (يوجد إجماع على ذلك)، بل عن شخص تافه، مع صوت بلكنة. نعم، أيها الأصدقاء، مصيرنا مرهون بشخص غبي.