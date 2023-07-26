نتنياهو حتى لم يرمش

هآرتس

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بقلم: عاموس هرئيلخلال اشهر انتظرت حركات الاحتجاج الخطوة الحاسمة للطيارين في الاحتياط. طوال الفترة الاخيرة ائتلاف نتنياهو ظهر منغلقا ازاء تحذير الوزراء من خطر المس بالاقتصاد وتنديد العالم. وكان مصمم على مواصلة قوانين الانقلاب النظامي. في مثل هذه الظروف فان كثيرين ممن يعارضون الانقلاب علقوا الآمال على وقف التطوع الذي سيعلن عنه مئات من رجال طواقم سلاح الجو. لقد اعتقدوا أنه أمام هذا الخطر والواضح والفوري على أمن الدولة، وازاء الاضرار المؤكد بالكفاءة العملياتية لسلاح الجو، لن يكون أي خيار امام رئيس الحكومة عدا عن التراجع.لكن بنيامين نتنياهو لم يتراجع قبل يومين، وقانون الغاء ذريعة المعقولية اجيز في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة. الاحتجاج اطلق الذخيرة الاساسية التي كانت في حوزته، والحكومة، رغم التوبيخ المؤكد، لم ترمش. تدمير الجيش من الداخل يبدو أنه لا يقلقها بشكل خاص. النضال بعيد عن نهايته، قوائم المعارضة والجمهور الديمقراطي – الليبرالي الواسع، الذي استيقظ وتجند للمعركة، ستضطر الى العثور على وسائل اخرى.في وسائل الاعلام اكثروا من بث وتوضيح صورة رسمية تم بثها من قاعة الكنيست: وزير الدفاع يوآف غالنت يتوسل لزميله على طاولة الحكومة، وزير العدل ياريف لفين، من اجل المصادقة على التحفظ على القانون يمكن من استمرار التفاوض على التسوية. لفين يرفض بشدة ونتنياهو في هذه الاثناء يراقب بوجه رمادي ويظهر فجأة أنه أصبح الكبير في السن ومتعب اكثر من عمره (73 سنة).الصورة المكملة لهذا المشهد حدثت بعيدا عن العدسات. فبعد اربعة ايام على التوسل وافق رئيس الحكومة على التحدث مع رئيس الاركان، لكن هذا اللقاء، بشكل متعمد، فقط بعد استكمال عملية التصويت. هليفي وضع امام محدثه تقريرا خطيرا جدا عن حجم الغاء التطوع في الجيش وعن تداعياته المحتملة على تماسك الوحدات وعلى كفاءتها العملياتية. هذه البيانات فقط ستزداد في الفترة القريبة القادمة. في هيئة الاركان العامة اصبحوا الآن يعترفون بأنه حدث تآكل أولي في الكفاءة العملياتية، بالاساس في سلاح الجو.أول من أمس كان يجب على وحدات خاصة أن تعيد تنظيم مهمات التصنيف ونشاطات تشكلها بسبب مغادرة رجال احتياط. في الجيش الاسرائيلي يعرفون أن هذه الظاهرة يتوقع أن تنزلق ايضا، على الاغلب بهدوء، الى صفوف الجيش الدائم وحتى الى الذين يخدمون في الخدمة الالزامية.هؤلاء الضباط لن يوقعوا على أي عرائض علنية سيتم ارسالها لرئيس الاركان، لكنهم سيخلعون الزي العسكري، الواحد تلو الآخر وبدون أن يرى أي أحد ذلك. نتنياهو، كما يبدو، بقي غير مكترث بهذه التطورات في الجيش الاسرائيلي. بين علاجها وبين انقاذ ائتلافه (زيادة احتمالية التملص من العقاب في محاكمته)، أصبح من الواضح الآن من سيختار.رئيس الحكومة يراهن على أنه اذا لم يحدث أي شيء أمني فظيع، كما حدث في ذروة وباء الكورونا عندما سمح بخرق واضح للقانون لدى شركائه الحريديين، في الوقت الذي واصل فيه إبقاء باقي المواطنين في إغلاقات طويلة، ايضا الآن هو يختار أن يسحق المستوى المهني. الاهانة اشتدت اكثر عندما اختار وزير الدفاع، في خطوة يائسة، ارسال ممثلي الجيش من اجل الالتقاء مع وزراء الكابنت، على أمل أن عرض الوضع بكامل خطورته سيقنعهم على الموافقة في اللحظة الاخيرة على صيغة حل وسط ما.جنرالان في الخدمة اضطرا الى الانتظار بخجل في اروقة الكنيست عندما رفض بعض الوزراء مقابلتهما، الى أن قام أحد الوزراء ورئيس الاركان بقطع هذه المسرحية وسمحا لهما بالذهاب في طريقهما.بذور الخلاف التي نثرها نتنياهو ورجاله بشكل جذري اصبحت واضحة جدا. سلاح الجو ينزف، التوتر بين طواقم سلاح الجو في الاحتياط وبين التقنيين واضح، الى درجة العداء الفظ في بعض الاسراب، هليفي توسل لرئيس الحكومة من اجل وقف التحريض المنفلت لمعسكره ضد رجال الاحتياط. لا شك أن نتنياهو قد تأثر بشكل جيد.السكرتير العام لحزب الله، حسن نصر الله، يشاهد كل هذه الامور مع ابتسامة واسعة.فبعد مرور 23 سنة على الخطاب الذي القاه في قيادة جيش لبنان الجنوبي المتروكة في بنت جبيل عشية انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان، يمكن لنصر الله أن يقول لنفسه بأنه كان على حق: المجتمع الاسرائيلي تفكك، وهو حتى غير مطلوب منه تحريك أي ساكن من اجل المساعدة على ذلك.لكن الزعيم اللبناني يجد صعوبة في ضبط النفس. اعمال الاستفزاز لرجاله على طول الحدود بين اسرائيل ولبنان تزداد. أول من أمس نشر فيلم ظهر فيه رجال حزب الله وهم يحملون المعدات ويرتدون الزي الرسمي على بعد متر من الجدار قرب موشاف دوفيف. يبدو أنه لا توجد لحسن نصر الله أي مصلحة في بدء حرب الآن، لكنه بالتأكيد يستمتع بشد اعصاب اسرائيل. في المقابل، يوجد جمهور آخذ في الازدياد في البلاد سيجد صعوبة في تصديق طهارة اعتبارات الحكومة في حالة حدوث تدهور.كل ما تم التحذير من أنه سيحدث بدأ في الحدوث بعد يوم على المصادقة على القانون الاول من قوانين الانقلاب النظامي. الدولار يرتفع بسرعة والبورصة تهبط وشركات التصنيف الائتماني تنشر تحذيرات خطيرة حول الوضع الاقتصادي. في نفس الوقت الولايات المتحدة وبريطانيا تعبر عن قلق مهذب من هذا التشريع. زيارة نتنياهو في البيت الابيض مرة اخرى تقف امام علامة استفهام. في هذه الاثناء رئيس الحكومة يجب عليه الأمل بأن يحدث لقاء مع جو بايدن على هامش جلسة الجمعية العمومية في شهر ايلول (سبتمبر) القادم كي لا يتم دفعه الى صف الزعماء المجذومين الذين لا يريد الرئيس الاميركي الظهور معهم. ربما الامر الذي يقلق اكثر من أي شيء هو العنف في الشوارع. منذ اسبوع وأكثر يظهر ارتفاع واضح في اعمال عنف الشرطة ضد المتظاهرين، بالاساس عندما يتم اغلاق شوارع. لا توجد أي جهة رسمية مهانة ومضروبة اكثر من شرطة اسرائيل.المفتش العام للشرطة في الطريق الى الخارج، سلسلة القيادة مشوشة كليا، رجال الشرطة منهكون وغاضبون، التوتر بينهم وبين المتظاهرين اصبح بارزا ومن الواضح ايضا تأثير الخدمة النظامية للكثيرين منهم، من خريجي وحدات حرس الحدود في المناطق. ايضا جهاز القضاء لا يريد التصادم مع الشرطة، باستثناء حالة موت أو اصابة بالغة، لا سمح الله، يصعب رؤية الآن محكمة تدين شرطي بسبب استخدامه للقوة الزائدة في تفريق مظاهرة. فوق كل ذلك، كشيطان محرض، يحلق المسؤول عن الأمن القومي.بعد المصادقة على القانون فان الاحتجاج يسود فيه تشويش معين. اليوم التالي جاء، ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يفعل فيه. ايضا في داخل الاحتجاج الديمقراطي كان هناك من اعتقدوا، مثل حاخامات المستوطنين في غوش قطيف، بأن هذا لن يحدث. ولكن الآن اصبح من المعروف أن ائتلاف الدمار مصمم على مواصلة التشريع وأن كل الحديث بأن الاصلاح قد مات أو أن نتنياهو سيمرر فقط نسبة محدودة منه، هي سحابة دخان.الجمهور الليبرالي متعب، لكن محور لفين – سموتريتش – روتمان ما يزال معنيا بتمرير المزيد من القوانين. ايضا الحريديون يطالبون بنصيبهم. أمس، بصورة اثارت مفاجأة معينة حتى داخل الائتلاف – قدمت قائمة يهدوت هتوراة اقتراح مشروع اساس: تعلم التوراة، وهذه خطوة اولى في تحسين شروط طلاب المدارس الدينية قبل تقديم قانون اعفاء الحريديين من التجند للجيش، المنوي تقديمه في الدورة الشتوية للكنيست. في الليكود سارعوا الى النفي، لكن من الذي ما يزال يصدق وعود نتنياهو؟ خطوة الحريديين، ليس للمرة الاولى، صبت الزيت على عجلات الاحتجاج بالضبط في اللحظة التي كانت بالنسبة لهم كئيبة ولم تعد لديهم طاقة. يصعب التقدير في هذه الأثناء اذا كان يمكن وقف قانون الاعفاء من الخدمة العسكرية بعد الفشل الذريع في قضية ذريعة المعقولية. ما اصبح المعروف هو أن استمرار خطوات الائتلاف ستواصل تمزيق المجتمع الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي الى اشلاء. في المقابل، يقف الشباب الذين سيطروا قبل يومين بجموعهم على المظاهرة في شارع كابلان في تل ابيب وقادوا ايضا الاغلاقات في شارع ايالون. محظور الاستخفاف بروحهم القتالية حتى ازاء عنف الشرطة القاسي. ويمكن التقدير بأن الشباب من بينهم، الذين يتعرضون الآن للضرب من قبل رجال الشرطة، سيفكرون مرتين قبل التجند لخدمة الدولة في المناطق بعد شهر أو بعد سنة.الاسرائيليون الذين يعملون على كسب الرزق استيقظوا صباح أمس على يوم آخر عادي، اضرار الغاء ذريعة المعقولية لن يتم الشعور بها على الفور. لأنه لن تكون نقطة زمنية معينة تنتقل فيها اسرائيل من وضع الديمقراطية الى وضع الديكتاتورية. هذه الامور لا تحدث بين عشية وضحاها. ولكن حقيقة أن السماء لم تسقط علينا لا تعني أنه تحت الأرض لا يهدد المجتمع الإسرائيلي خطر التصدع القاتل، الذي يتوسع باستمرار.