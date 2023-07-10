يديعوت أحرونوت

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بقلم: ناحوم برنياعالرئيس الأميركي جو بايدن يميل لان يفقد التركيز في بعض من مقابلاته الصحفية. الناس يصعب عليهم أحيانا أن يقرروا هل قصد ما قال أم أفلت له. في مقابلة منحها أمس للصحفي الكبير من الـ"سي.ان.ان"، فريد زكريا كان مركزا تماما. ما قاله عن حكومة إسرائيل كان قاسيا. في بعض جمل ثاقبة أشار الى مكان الحكومة الحالية في التاريخ كما دفن حلم التطبيع مع السعودية وزيارة نتنياهو الى البيت الأبيض.للأسف، كان دقيقا. حين قال ان هذه هي الحكومة الأكثر تطرفا منذ حكومة غولدا مائير كان يقصد موقف الحكومة من المناطق وسكانها الفلسطينيين. فقد وعد نتنياهو الأميركيين في مؤتمر العقبة بالامتناع عن إقامة مستوطنات جديدة والمساعدة في ترميم السلطة الفلسطينية. اما عمليا فقد فعل العكس. وهذا ما يغيظ بايدن.لكن النفور لا يتوقف عن المستوطنات. فقوانين الانقلاب النظامي وضعت حكومة نتنياهو في المكان الأكثر كرها على بايدن وعلى الحزب الديمقراطي: في الحلف بين الديمقراطيات الجدد في وسط أوروبا، ميليشيات التفوق الأبيض في أميركا ودونالد ترامب. فالجراح لم تعد جراح حب: فهي تنزف.لقد أصبح نتنياهو شخصية غير مرغوب فيها في واشنطن. ما بدأ كحساب من الماضي على ما فعله قبل سنين باوباما وبايدن نفسه على سجوده للجناح الأكثر تطرفا في الحزب الجمهوري، تحول الى ضغينة على الحاضر، نتيجة القرار للسماح لسموتريتش بان يقيم مستوطنات في كل مكان، نتيجة التصريحات غير المسؤولة لوزراء الحكومة، بينهم وزير الخارجية ايلي كوهن.اقوال بايدن ينبغي أن ترى ليس كطلقة وحيدة، كتعبير عن احباط لحظي بل كجزء من مسيرة. الحزب الديمقراطي يتحرر من التزاماته التاريخية تجاه إسرائيل. بايدن، الذي قاتل في الماضي ضد هذه المسيرة، يرفع اليدين. قصة القيم المشتركة لم تعد ذات صلة. توجد مصالح امنية – وبهذا، الى هذا الحد او ذاك، تتلخص قصة الحب.هنري كيسنجر اشتكى ذات مرة من أن ليس لإسرائيل سياسة خارجية – فقط سياسة داخلية تندفع الى الخارج. حكومة نتنياهو الحالية تؤكد شكوى كيسنجر على المليء: فهي تستوطن وتشرع وتركل وكأنه لا يوجد عالم. يحتمل أن يكون نتنياهو ضم السموتريتشيين والبن غفيريين الى حكومته لانه لم يكن له مفر، لكنه لماذا ينمي ويرفع أيضا الفينيين والاامسلميين، الديستليين، القرعيين، المايغولانيين؟ لماذ ينجر وراءهم؟قبل بضعة أيام التقى نتنياهو مع ضيف خارجي، معرفة قديمة له. سأله الضيف عن بن غفير، انتقل نتنياهو الى نبرة اعتذارية، النبرة المحفوظة لديه للمعارف القدماء. "اعتقدت انه بعد أن يتلقى مسؤولية وزير في الحكومة سيتغير"، قال. "أخطأت". توجد كلمات لا تجلس عليه جيدا. لكن الخطأ في تقدير السلوك الوزاري لبن غفير وسموتريتش بالتأكيد كان له. فالقوة الهائلة التي أعطاها لهما، الواحد كوزير مالية زائد ثلث وزير دفاع والثاني كوزير امن قومي، لم تنقلهما من الهوامش الى الوسط بل نقلت الوسط الى الهوامش. الحكومة تسافر على الكابينت.جلسة الحكومة أمس جسدت للجميع حجوم التدهور. تبدأ بما هو شرعي، في نظري على الأقل. القرار بدعوة بحث في الحكومة في مظاهرات حركة الاحتجاج شرعي. الادعاء بان الحديث يدور عن تضارب مصالح – الوزراء لا يمكنهم ان يبحثوا في مظاهرات موجهة ضدهم – مصاب بالازدواجية. فالأزمة الحالية واسعة جدا، شاملة جدا، بحيث ان كل من يعنى بها مشبوه بتضارب المصالح. مشبوهة المحكمة العليا التي تكافح في سبيل قوتها. مشبوهة قيادة وزارة العدل، التي تكافح في سبيل وجودها، مشبوهون مستحدثو التكنولوجيا العليا الذين يكافحون في سبيل أعمالهم التجارية، ومشبوهون الوزراء، كل وزير ومصالحه.مشروع عقد بحث ودعوة المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام للدولة اليه؛ مشروع دعوة المفتش العام ورؤساء الأقسام في الشرطة. مشروع ان تعرض عليهم أسئلة حول خروقات النظام في الحاضر وفي الماضي ومطالبتهم باجوبة. غير مشروع سبهم وشتمهم وتهديدهم بالتنحية. الحكومة يمكنها أن تنحي مستشارا قانونيا للحكومة: هكذا تصرفت مع اسحق زمير في قضية خط 300؛ يمكنها أن تنحي مفتشا عاما: هكذا تصرفت مع هرتسل شبير في قضية ملف افرسيك. لكنها لا يمكنها أن تجعل جلسة حكومة محكمة استعراضية على نمط محاكم ستالين. لم نصل بعد الى هناك.ليس فقط قسم كبير من الجمهور الإسرائيلي ينظر الى تدهور الحكم في إسرائيل بخوف. في عواصم العالم أيضا يرون المشاهد ويسمعون الأصوات. انظروا، فقد حُذرنا.