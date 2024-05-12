الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو عليك أن تقرر

دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة شرق رفح من الجانب الفلسطيني - (وكالات)
دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة شرق رفح من الجانب الفلسطيني - (وكالات)

بقلم: ناحوم برنياع  12/5/2024
تقف قيادة الجيش أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتطالبه بأن يحسم في مسألتين مهمتين: الأولى هي مسألة "اليوم التالي" في غزة: أن يقرر من يريد كبديل سلطوي لحماس. الثانية هي مسألة صفقة شراء سربين من الطائرات القتالية من طراز إف 35 و إف 15 من الولايات المتحدة تتأخران بسبب جدال بين وزير الدفاع غالنت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. يدور الحديث عن نقطة غليان: في جهاز الأمن يطالبون جدا بقدم سياسية تنهي العمل العسكري، وقرارات– حتى وإن كانت قاسية– لا تتخذ، حسب ما يدعي الجيش فتضيع إنجازاته العملياتية.اضافة اعلان
الجيش الإسرائيلي يعود للعمل ضد بنى حماس سبق أن ناور فيها مثل جباليا والزيتون ونحن ندفع أثمانا باهظة: خمسة قتلى في نهاية هذا الأسبوع. يدور الحديث عن اجتياحات تنفذها وستنفذها لاحقا وحدات الجيش ضمن الفرق كي تواصل تفكيك قدرات حماس. من أجل الحقيقة المهنية ينبغي أن يقال أن الجيش الإسرائيلي ادعى مسبقا بأن هذا سيكون نمط العمل في غزة حتى بعد أن تخرج الفرق من القطاع – مثل شكل العمل في الضفة الذي تواصل بعد حملة السور الواقي وينفذ لسنوات – لأجل "قص عشب" الهجمات، بحيث لا ترفع الرأس ويعرض سكان الغلاف للخطر.
لكن في الجيش يوضحون بأنه يجب الأخذ بالخيار السلطوي الذي سيأخذ المسؤولية. حماس، يقولون في جهاز الأمن، لا يريدها أحد. وبالتالي، الإمكانيات هي السلطة الفلسطينية أو محافل معتدلة في داخل غزة بدعم من دول عربية. خيار ثالث، يتمثل بحكم عسكري – إسرائيلي، ليس معقولا بسبب المعنى العسكري لحجم القوات التي سيتعين عليها البقاء في المنطقة والمقدرات الأمنية والاقتصادية. وعليه، فنشأ حقا الخياران الفلسطينيان "هما سيئان"، كما يقولون بصدق في جهاز الأمن، "لكن يجب اختيار الأقل سوءًا، إذ لا يوجد غيرهما والخيار القائم – المتمثل بحماس – سيئ جدا لإسرائيل". "لا توجد حلول سحرية. الأهم هو القرار– وعدم القرار يجر إلى الواقع الحالي"، يقول مصدر عسكري كبير.
مرة أخرى، على سبيل النزاهة، يقال ان خيار محافل فلسطينية محلية معقد للغاية على التحقق. فمن الصعب أن نرى القوة التي ستنشأ تحظى بتأييد جماهيري داخلي، ولا تقاتلها حماس. الخيار الثاني، المتمثل بالسلطة الفلسطينية، سيئ هو الآخر. استطلاعات في الضفة تفيد كم هو التأييد لمذبحة 7 أكتوبر كبير، ولا يزال في جهاز الأمن يقولون إن هذين الخيارين أقل سوءا من الوضع القائم. الذي من غير الصواب أن يبقى اكثر من ذلك إذ إنه يسحق إنجازات الجيش الإسرائيلي حتى الآن. "نحن نعود إلى الأماكن إياها المرة تلو الأخرى، لأنه لا تتخذ قرارات"، يقولون في قيادة الجيش.
مصدر سياسي قال لنا معقبا إن كل حديث عن "اليوم التالي"، في الوقت الذي لا تزال فيه حماس قوة عسكرية منظمة، يمكنها أن تهدد البديل المستقبلي، منقطع عن الواقع بل وحتى شعبوي. لا يوجد سبيل آخر لتحديد إدارة مدنية تحل محل حماس الى أن تنهى المهمة وحماس، كقوة عسكرية تصفى.
والقتال، كما أسلفنا، يتعاظم. الجيش الإسرائيلي يجدد الهجمات في قطاع غزة ويعود الى جباليا في الشمال والى الزيتون في وسط القطاع. في حدث في الزيتون سقط خمسة مقاتلين من كتيبة 931 للناحل، أغلب الظن من ساحة عبوات واشتباك مع مخربين.
في القسم الشمالي من قطاع غزة في جباليا، حيث يعيش الآن بين 100 و 150 ألف نسمة، يمارس الجيش الإسرائيلي ضغطا من الجو ومن البر. بالتوازي يتواصل اجتياح حي الزيتون في جنوب مدينة غزة. اليه أيضا عاد الجيش – للمرة الثالثة حتى الآن. الاجتياح هناك يركز على العثور على أسلحة كثيرة، أساسا في المدارس، والعثور على أنفاق قتالية أخرى لم تدمر بعد.
كما أن الجيش يوسع قليلا العملية في رفح ويدعو المواطنين فيها إلى الإخلاء. حتى الآن ترك نحو 300 ألف فلسطيني رفح منذ بدأ إخلاء المدينة من السكان قبل بضعة أيام، هكذا حسب معطيات الجيش.
في أعقاب الضغط على رفح صعّدت حماس النار نحو منطقة بئر السبع حيث لم تطلق عليها منذ خمسة أشهر. فالتقدير هو أنه كلما تعمقت العملية في رفح ستحاول حماس توسيع النار ربما الى مدى أبعد من ذلك، وفي رفح توجد لحماس صواريخ بعيدة المدى تصل الى وسط البلاد.
جدال آخر مطلوب فيه حسم نتنياهو هو في موضوع شراء الطائرات القتالية. أقرت الولايات المتحدة المشتريات وتنتظر قرار حكومة إسرائيل. وزير المالية سموتريتش يواصل تأخير انعقاد اللجنة الوزارية لشؤون التسلح التي يفترض بها أن تبحث وتقر الصفقة، بزعمه إلى أن يجري بحث في مفهوم الأمن اللازم لدولة إسرائيل. أما غالنت من جهته فيدعي بأنه لا يوجد وقت وهذا التأخير من شأنه أن يؤخر لسنوات أخرى استقبال الطائرات إذ إن الصفقة تتأخر حتى الآن ثلاث سنوات على الأقل، وإذا لم نوقع الآن، فستحصل دول أخرى على الأولوية.
وقال غالنت إن "تأخير المشتريات هو مسّ بأمن إسرائيل، وفي الوقت الذي نقاتل فيه في حرب متعددة الساحات– المعاني واضحة. في الجيش يضيفون بأن هذه ليست طائرات أخرى إضافية بل طائرات تحل محل طائرات قديمة خرجت من الخدمة بسبب عمرها.
لكن مطلب سموتريتش لبحث واسع هو مطلب شرعي. فهو يقول إن "إسرائيل بحاجة لأن تخصص مالا أكثر للأمن لكن ليس لأمن فاشل كما بني في السنوات الأخيرة وفقا للمفهوم القديم لرواد المفهوم المغلوط. صب بحر من المال يبتلع في ثقب أسود لجهاز الأمن، حقا ليس مؤكدا أن هذا المال يمنح لمواطني إسرائيل أمنا حقيقيا. وهنا أيضا العنوان للحسم واحد: رئيس الوزراء نتنياهو. وذلك لأن هذا التأخير يمسّ بأمن الدولة. ليس أقل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
معاريف

العسكرية الإسرائيلية في رفح

منذ 36 دقيقة
انتحار جنود اسرائيليين

جنود إسرائيليون انتحروا خلال الساعات الأولى من "طوفان الأقصى"

منذ8 ساعة
جيش الاحتلال في غزة

هكذا تعرضنا للهزيمة الأكبر في تاريخنا

10 أيار 2024
دبابات الاحتلال تتوغل في منطقة شرق رفح من الجانب الفلسطيني-(وكالات)

السيطرة على معبر رفح تعد احتلالا

09 أيار 2024
معاريف

عنصرية غير مقبولة

09 أيار 2024
ال نيتنياهو

صحيفة عبرية تكشف سبب مرافقة سيارة اسعاف متخفية لموكب نيتيناهو

09 أيار 2024
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |منذ 36 دقيقة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 