الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتنياهو ليس أهلا لأي شيء

معاريف
معاريف

بقلم: بن كسبيت

 

فقد بنيامين نتنياهو ما تبقى لديه من خجل. ليس له لا دين ولا ديان. الرجل الذي صنع حياة مهنية من القاء المسؤولية على أحد ما آخر بالوزن الثقيل، يحاول الآن اللغط على لجنة التحقيق. وذلك رغم ان لجنة التحقيق قدمت له تنزيلات عظمى بصفته شهيرا. استخدمت كلمات رقيقة ولم تأمر باستنتاجات شخصية ضده.اضافة اعلان
ومع ذلك، العقرب ملزم بان يقرص. وهاكم مقطع من رد فعله: "يؤسفنا ان لأول مرة في تاريخ الدولة الحكومة برئاسة بينيت ولبيد إقامة لجنة تحقيق ضد سابقتها في اليمين السياسي، وعضو مركزي في اللجنة هو مقرب من لبيد، شلومو يناي الذي تلقى منه عرضا لمكان في قائمة يوجد مستقبل للكنيست. هذا استفزاز سياسي واضح تماما. المحاولة التهكمية والمقصودة من لبيد لجعل كارثة ميرون أداة مناكفة سياسية – لن تنجح.
انتبهوا الى الاصطلاح: "حكومة بينيت ولبيد اقامت لجنة تحقيق ضد سابقتها". هل هذا الرجل حقيقي؟ لجنة التحقيق أقيمت ضد حكومته، أتفهمون؟ بعد ذلك لماذا تدهشون من أنه مقتنع بانه هو الضحية الحقيقية لمذبحة 7 أكتوبر. لا، يا سيد نتنياهو، لجنة التحقيق لم تقام "ضدك".
هي أقيمت لانه وقعت هنا كارثة جسيمة، غير مسبوقة. الكارثة المدنية الأكثر جسامة في تاريخ الدولة. وقد كانت نتيجة اهمال واسع النطاق، عفن متواصل، فساد سلطوي لا يطاق. انت، الذي لم تقم ابدا لجنة تحقيق رسمية، كي لا تضطر لان تكون مسؤولا عن أي شيء، تتجرأ على الشكوى؟ وكعادتك تنزل باللغط حتى على جنرال في الجيش الإسرائيلي.
الجنرال شلومو شناي من البارزين والمؤهلين بين جنرالات الجيش الإسرائيلي على اجيالهم. الذي نجح أيضا في القطاع الخاص (مدير عام تيفع). بالمناسبة هو أيضا صهر اللواء يعقوب عميدرور، المقرب من نتنياهو. على رأس اللجنة وقفت رئيسة العليا الراحلة، مريم ناؤور. مع وفاتها استبدلت برئيسة المركزية السابقة القاضية دبوا بارلينر. ممثل آخر كان مردخاي كارلتس، رجل الوسط الديني. والان، هم أيضا يوصمون. "لجنة سياسية".
ان حقيقة أن حكومة نتنياهو نفسها لم تتفضل بإقامة لجنة تحقيق رسمية على هذه الكارثة، التي وقعت في ورديتها، مخيفة بحد ذاتها. الان هو يتطاول باللغط على أولئك الذين اقاموها بالفعل. وكأنه لا تلقى امامنا جثامين 45 إسرائيليا بريئا. هذا الرجل عديم الخجل. ليس اهلا لاي شيء.

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