نتنياهو مذنب.. ويجب عليه الاستقالة

هآرتس

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هآرتسبقلم: نحاميا شترسلر 10/10/2023هذا هو التقصير الأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل. فهو أخطر من تقصير حرب يوم الغفران. المفاجأة كانت اكبر والمفهوم اكثر غباء والاهمال اكثر فظاعة والضربة المعنوية اكثر قسوة والفوضى اكثر جنونا والصدمة أقوى وعدد القتلى المدنيين اعلى من أي وقت مضى.سكان غلاف غزة تم تركهم لمصيرهم. كتائب الجيش التي كانت تقوم بحمايتهم تم نقلها الى المناطق لحماية المستوطنين، وهؤلاء تم تركهم بدون حماية. وحتى بعد أن حاصر المقاتلون بيوتهم هم لم يحصلوا على المساعدة، بل تم تركهم للموت الفظيع والتنكيل المتوحش والسبي، حيث تمت قيادتهم فيه كـ "أغنام للذبح". نعم، الافلام التي وثقها المهاجمون تذكر بالكارثة. نحن لن نغفر هذا التقصير، هذا الفشل لا يوجد له عفو. المذنب في هذه الكارثة الفظيعة هو شخص واحد، بنيامين نتنياهو.لكن أمام هذا الفشل الذريع نحن نرى فجأة مشهدا لا يصدق من اللين. شخص أهانه نتنياهو وكذب عليه وخدعه واساء لسمعته واخجله ولم ينفذ معه أي اتفاق، يزحف نحو الحكومة. هكذا هو سيمكن نتنياهو من البقاء في الحكم دون دفع أي ثمن عن هذا التقصير الفظيع. هكذا سيحطم النضال من اجل استقالة هذا المخادع. يتبين أن بني غانتس حتى لا يفهم بأن هذا المخادع سيمصه ويبصقه مثل العلكة المستهلكة بعد ثلاثة اشهر، عندما سيتم الاعلان عنه كمتهم بكل التقصيرات.ايضا يئير لبيد وافيغدور ليبرمان خيبا الأمل بشكل كبير. كل واحد منهما لديه تحفظ معين مضحك من الانضمام للحكومة، لكن في الاساس هما على استعداد. لأنه اذا كان الوضع معكوسا وكان نتنياهو في المعارضة لكان سيركض الى الاستوديوهات وسيتهم رئيس الحكومة بالتقصير الفظيع وموت 900 جندي ومدني تقريبا. وهذا بالضبط ما يجب على غانتس ولبيد وليبرمان فعله من الآن. عدم التحدث عن وحدة مزيفة وعن عدم تقديم خشبة النجاة للمخادع. اذا كانوا وبحق يريدون انقاذ الدولة فيجب عليهم اسقاط حكمه. لأنه من الواضح أنه سيواصل الاهتمام فقط بنفسه، وايضا بحكومة الوحدة وسيعمل منهم اضحوكة.غانتس، لبيد وليبرمان، يجب أن يقفوا ضده سرعة 200 كم في الساعة. يجب عليهم التوضيح لمصوتيه بأن حياتهم في خطر طالما أن هذا المخادع في الحكم. اذا لم يكن هؤلاء الثلاثة يدركون ذلك أو أنهم مجرد يخشون من ردود البيبيين، فيجب عليهم الاستقالة والذهاب للعمل كمرشدين للكشافة. الحقيقة هي أن مهمتهم سهلة، كل شيء واضح مثل الشمس. خلال تسعة اشهر انشغل بيبي فقط بالانقلاب النظامي بهدف الغاء محاكمته. وهو لم يقم حتى بزيارة غلاف غزة لمرة واحدة، ولم يسأل عن استعداد الجيش. وهو ايضا لم يستمع لتحذيرات رئيس الاركان ورئيس الشاباك بأن الانقلاب يضعف الجيش ويضر بالردع ويشجع الاعداء على المهاجمة. وهذا ما حدث في النهاية. نتنياهو كان الذي اخترع المفهوم الذي خدرنا. لقد عاد وقال (مؤخرا فقط قبل عشرة ايام) بأن حماس خائفة وهي لا تريد الحرب، لأنها لا تريد الاضرار بانجازاتها الاقتصادية، أي الاموال الكثيرة التي اهتم بيبي بنقلها اليها، سواء عن طريق قطر أو عن طريق زيادة عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل والذين يدفعون الضرائب لحماس. القسم المأساوي في القصة هو أنه بهذه الاموال اشترت حماس سيارات التندر والرشاشات وأشرعة وقذائف لتقتلنا بها.نتنياهو قال ايضا بأن حماس خائفة في اعقاب الدمار الذي تعرضت له في العمليات السابقة، وأنها غير معنية بالتصعيد. وهذا بالضبط الامر الذي مكن الجيش من نقل القوات من غلاف غزة الهادئ الى الضفة الغربية العاصفة. حيث إنه يجب أن يكون هناك أحد ما ليدافع عن الحريديين القوميين الابرياء الذين يحتفلون في خيمة عضو الكنيست تسفي سوكوت في حوارة، وعن الذين يحجون الى جبل عيبال وعن الذين يقومون بزيارة قبر يوسف، وعن مئات المهووسين الذين يزورون الحرم والذين يحتفلون بعيد نزول التوراة. كل هذا مهم اكثر بألف مرة من عدة مستوطنات في غلاف غزة.بسبب كل هذه الجرائم ومن اجل انقاذ دولة اسرائيل فإنه يجب على نتنياهو الاستقالة والآن.