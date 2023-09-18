نتنياهو.. مشجع اللاساميين

هآرتس

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بقلم: أسرة التحريرفي السنة العبرية التي انتهت لتوها دهورت حكومة نتنياهو إسرائيل الى درك اسفل جديد في ما يتعلق باللاسامية أيضا. في الوقت الذي رفعت فيها الكراهية العتيقة رأسها في ارجاء العالم، فان حكومة إسرائيل بالذات هي التي منحت شرعية لناشريها. احد النماذج البارزة على ذلك كان قرار وزير الخارجية ايلي كوهن منح شرعية جماهيرية لحزب اليمين المتطرف الروماني AUR، رغم تاريخه الطويل في نفي الكارثة واللاسامية من جانب زعمائه. هذه السياسة ستستمر أيضا في بداية السنة الجديدة، وهذه المرة بالمشاركة المباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فاللقاء الأول الذي سيجريه في السنة الجديدة سيكون مع الملياردير ايلون ماسك الذي اشترى في السنة الماضية شبكة تويتر الاجتماعية وغير اسمها الىX. تدعي منظمات يهودية رائدة في الولايات المتحدة بانه منذ سيطرة ماسك على الشبكة يوجد ارتفاع واضح في المضمون اللاسامي الذي ينشر فيها وبحجم التعرض لها. وادى هذا الميل بالعصبة ضد التشهير، المنظمة اليهودية الرائدة في مكافحة اللاسامية الى توجيه انتقاد حاد لماسك. اما هو فرد على ذلك اتهم العصبة بالمس المقصود باعماله التجارية واعرب عن تأييده لمنشورات رجال يمين متطرف يدعون الى حظر نشاط المنظمة. يتابع ماسك في الشبكة الاجتماعية نحو 160 مليون شخص.الى داخل هذا الجدال العاصف سيدخل اليوم نتنياهو، الذي سافر على نحو خاص الى الشاطئ الغربي للولايات المتحدة قبل وصوله الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة كي يلتقي ماسك. لا شك ان ماسك سيستخدم اللقاء مع رئيس وزراء إسرائيل كي يصد الادعاءات ضده بتأييد اللاسامية. اما نتنياهو من ناحيته فسيستخدم اللقاء كي يطمس النقد على الضرر الذي الحقته حكومته في السنة الأخيرة بصناعة التكنولوجيا العليا الإسرائيلية. سيخرج الرجلان من اللقاء بمكسب اعلامي، لكن الصراع ضد اللاسامية سيتضرر وسياسة غض النظر عن نشر مضمون لاسامي في الشبكات الاجتماعية ستتلقى ختم حلال إسرائيلي.بعث المجلس اليهودي الجماهيري لمنطقة سان فرانسيسكو، وهي منظمة تجمع الجاليات اليهودية هناك قبل رأس السنة برسالة الى نتنياهو طلبت فيها منه ان يلتقي مع مندوبي الجاليات وسماع مصادر قلقهم بالنسبة لماسك. مشكوك جدا أن يستجيب نتنياهو للطلب. فهو يتخذ منذ سنين خط استخفاف بيهود الولايات المتحدة، وتفضيل الجالية المسيحية الافنجيلية المتماثلة مع الحزب الجمهوري على اليهود الذين يميلون لتأييد الحزب الديمقراطي.مثلما في أوروبا، هكذا في الولايات المتحدة أيضا، لا مشكلة لدى نتنياهو في الارتباط بمن يشكلون تهديدا على سلامة اليهود طالما كان هذا يخدم مصلحته السياسية.