نتنياهو ملزم بالرحيل

هآرتس

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في فراره من المسؤولية عن احداث 7 أكتوبر يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي يثبت اسحق رابين كالمذنب المركزي في الكارثة. فنتنياهو يغرس في الوعي الجماعي الفهم بان المفهوم الوحيد الذي تفجر في ذاك السبت هو مفهوم أوسلو من التسعينيات وليس لا سمح الله السياسة التي اتخذها هو نفسه – رئيس الوزراء يضرب الرقم القياسي الإسرائيلي لاطول مدة متراكمة في المنصب. ويواصل نتنياهو مناكفة الحل الوسط الإقليمي والانفصال عن الفلسطينيين التي استند اليها عمله السياسي على مدى كل سنواته في الحكم. وهو لا يخجل من التباهي باتفاقات إبراهيم والتلويح بحلم التطبيع مع السعودية وكأن شيئا من هذا كان ممكنا بدون أوسلو. وكما اسلفنا أيضا بالنسبة للنمو الاقتصادي الذي يعزوه لنفسه. فما الذي سمح به لو لم يكن اتفاق أوسلو واتفاق السلام مع الأردن الذي لم يكن ممكنا بدون أوسلو.بدلا من أن يستقيل مكللا بالعار ويعترف بمسؤوليته عن كارثة أكتوبر وعن تحطم مفهومه، فانه يواصل دون خجل ويطلق مواعظ دبلوماسية. وكأن موت 1200 إسرائيلي واختطاف 240 آخرين لم يثبت بما لا لبس فيه بانه لا يمكن شطب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن جدول الاعمال وانه من غير المجدي تعزيز منظمة والسماح لنموها الى حجوم وحشية واضعاف الجهة المعتدلة – التي هجرت طريق العنف وتنسق امنيا مع إسرائيل منذ بضعة عقود – وكل ذلك فقط لاجل تعميق الفصل بين الضفة وقطاع غزة، بتر القيادة الفلسطينية ومنع نشوء الظروف لحل الدولتين.نتنياهو لا ينشغل بـ "اليوم التالي" لدولة إسرائيل ولا بـ "اليوم التالي" لغزة. فكله بكليله منشغل بالاستعدادات للجنة التحقيق في القصور وبالانتخابات. فلكونه خبير في الهروب من الذنب يعرف نتنياهو بانه لاجل ان يعفيه المحلفون الجماهيريون من التهمة فان عليه أن يشير الى احد آخر كمذنب. هكذا ينبغي أن نفهم ما قاله هذا الأسبوع في المداولات في لجنة الخارجية والامن في أن "اتفاق أوسلو هو المصيبة التي أدت الى عدد ضحايا كعددها في هجوم حماس المفاجئ، على مدى زمن أطول". كما أن هذا هو التفسير لتهجمات على السلطة الفلسطينية في تلك المداولات: "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو فقط في أن حماس تريد أن تبيدنا هنا والان والسلطة تريد أن تفعل هذا على مراحل".كفى للاكاذيب، لنكران الجميل، لتحريض المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني الواحد على الاخر ودفعهما معا الى التطرف على حد سواء. نتنياهو ملزم بان يرحل والان. وعلى إسرائيل ان تتبنى الطريق الدبلوماسي المباشر: المس بمن اختار ان يكافحها بوسائل عنيفة وفي نفس الوقت ان تمد اليد لمن يهجر الكفاح العنيف ويتبنى الدبلوماسية.