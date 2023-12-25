بقلم: أسرة التحرير
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو هو المذنب الأساس في القصور الأمني، السياسي والاجتماعي الذي أدى إلى مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر) ونشوب الحرب. فالآلاف الذين تظاهروا في نهاية السبت في تل أبيب، في حيفا وفي قيساريا بالدعوة إلى تنحيته من منصبه كرئيس الوزراء، يثبتون أنه نضجت الظروف لاستئناف الاحتجاج وتوسيع صفوفه.
لا يوجد شيء محق أكثر من الاحتجاج ضد نتنياهو. نعم، الآن، في زمن الحرب. لا يوجد شيء محق أكثر من المطالبة بتنحيته. نعم، الآن، بالذات في وقت الحرب. الصدمة التي تعرضت لها الدولة في السبت الأسود – والتي باتت نقطة انعطافة في تاريخ دولة إسرائيل – هي التفسير لأن الاحتجاج ضد نتنياهو توقف.
ليس صدفة أن نتنياهو رفض أخذ المسؤولة عن المصيبة التي وقعت لدولة إسرائيل. رفضه عمل ذلك هو جوهري لشخصيته. سلوكه يثبت بانه يستغل فقط الزمن الذي منحته إياه الحرب كي يستعد من ناحية سياسية لـ"اليوم التالي". بتثبيت الرواية وبموجبها القصور هو كله على الجيش، الاستخبارات والشاباك، والمفهوم الوحيد الذي انهاء هو مفهوم أوسلو، والمذنبون هم اسحق رابين ومواصلو طريقه. والاحتجاج بالطبع.
كل هذا دون قول كلمة واحدة عن الانقلاب النظامي الذي دفع به قدما في خدمة اليمين المتطرف، الكهاني، المتعطش للدم والتفوق اليهودي، الذي هو نفسه صوغه بتهكم غير مسبوق – والذي كبحه الاحتجاج في جهد مدني بطولي (وماذا كان سيحصل هنا في الأسابيع الأولى للهجوم، من دون منظمة "أخوة السلاح" التي شغل المتطوعون فيها مكان الدولة التي اختفت وكأن الأرض ابتلعتها؟).
في 7 تشرين الأول (أكتوبر) "مدير مشروع إسرائيل" تبين كفزاعة. كل ما قاله نتنياهو تبين كذر للرماد في العيون. فهو ليس فقط لم ينجح في طمس الكفاح الفلسطيني، بل إن دولة إسرائيل تحت قيادته – الأطول من ولاية كل رئيس وزراء آخر، حتى أكثر من ولاية دافيد بن غوريون – انكشفت بعريها.
ليس صدفة أن كل من كانوا في 7 أكتوبر في بلدات الغلاف وصفوا فراغا: لا توجد دولة، لا يوجد جيش. أحد لم يأتِ.
الدولة لم تكن لأن نتنياهو الغاها. على مدى السنين اقنع الجميع أن الدولة هي هو ووضع نفسه قبل مصالحها، ومصالح الجمهور، ومصالح المستقبل وعند الضائقة انكشفت الحقيقة: لا يوجد شيئ.
شهران ونصف منذ بداية الحرب واضح للجميع بان ليس لمواطني إسرائيل الترف للانكباب على إحساس الصدمة التي ألمت بهم والسماح لنتنياهو بمواصلة حكمه. إذ إن من دمر لا يمكنه أن يكون هو من يصلح. حان الوقت لمطالبة من أوقع هذه المصيبة على دولة إسرائيل أن يخلي كرسيه وأن يسمح للآخرين بإصلاح ما دمره.