نتنياهو والسنوار مكبلان بفخ سياسي

هآرتس

اضافة اعلان

بقلم: تسفي برئيل 26/12/2023الاتصالات بين إسرائيل وحماس والوسطاء مصر وقطر ما تزال مستمرة في قنوات موازية: في القناة الأولى، السرية، شخصيات رفيعة من الاستخبارات الإسرائيلية في قطر ومصر تناقش بشكل مفصل ويومي الشروط لإعادة المخطوفين. في نفس الوقت في وسائل الاعلام توجد مفاوضات علنية مليئة ببالونات الاختبار واستعراض العضلات اللفظي وترتكز إلى منشورات دقتها محل خلاف.في الأيام الأخيرة أصدرت مصر اقتراحات على وسائل الإعلام لاستمرار المفاوضات: الصيغة الأكثر تفصيلا للعرض الأول نشرت في صحيفة "الاخبار" اللبنانية، التي بحسبها ستبدأ عملية تتكون من ثلاث مراحل. في البداية وقف إطلاق النار الذي سيستمر 7 – 10 أيام مقابل إطلاق سراح حوالي 40 من المخطوفين المدنيين. في المرحلة الثانية سيطلق سراح مجندات إسرائيليات ويتم تبادل جثث بين الطرفين، ووقف مطلق لإطلاق النار وقوات الجيش الإسرائيلي ستكون خارج التجمعات السكانية. في المرحلة الثالثة التي يتوقع أن تستمر لشهر تقريبا سيتم إعادة جميع المخطوفين مقابل إطلاق سراح آخر لسجناء فلسطينيين، وتنشر إسرائيل قواتها خارج القطاع. إلى جانب ذلك ستبدأ مصر وقطر والولايات المتحدة بنقاشات حول تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة، التي ستكون المسؤولة عن ادارة الضفة والقطاع بضمانة من قطر ومصر وأميركا.حماس والجهاد الإسلامي رفضتا هذا الاقتراح وقالتا بأنه لن تكون أي مفاوضات حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل مطلق. أول من أمس نشرت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية بأن مصر وقطر اقترحتا على قيادة حماس والجهاد الإسلامي في غزة التنازل عن الحكم في القطاع مقابل الوقف الدائم لإطلاق النار، وأن مصر وقطر ستضمنان سلامة زعماء حماس الذين سيغادرون القطاع. من غير الواضح إذا كان هذا الاقتراح مشمولا بسابقه أو أنه اضيف اليه، وعلى أي حال التنظيمات رفضت هذا الاقتراح ايضا. فقد تمسكت بالموقف الذي يقول بأنه من الآن فصاعدا أي مفاوضات ستكون مشروطة بوقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع السجناء مقابل إطلاق سراح جميع المخطوفين – دون التنازل عن حكم حماس في غزة.رد إسرائيل العلني، كما عبر عن ذلك أول من أمس رئيس الحكومة، هو رد قاطع بنفس الدرجة. إسرائيل ستواصل استخدام القوة الكبيرة في القطاع بهدف تدمير سلطة حماس بشكل كامل، حيث أن الافتراض هو أنه فقط الضغط العسكري من شأنه أن يدفع قدما باطلاق سراح المخطوفين. في نفس الوقت إسرائيل تعتبر استمرار القتال تعبيرا عن التزامها بتصفية حكم حماس في القطاع وتدمير بنيتها التحتية العسكرية.لكن سلطة حماس المدنية في القطاع لم تعد قائمة فعليا. فمؤسسات الحكم المدني لا تعمل، وسكان القطاع مسجونون في مناطق تسمى "مناطق آمنة" وهم ليسوا آمنين تماما، وحماس لا يمكنها حمايتهم. وحسب اقوال قادة كبار، من بينهم رئيس الاركان، فإن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى المرحلة الطويلة والمنهكة للتطهير الفردي التي يتوقع أن تستمر لأشهر كثيرة.أيضا هنا لا يوجد تعريف واضح أو معايير متفق عليها لمسألة ما الذي يعتبر تدمير حماس من ناحية عسكرية. ولكن عندما تقول إسرائيل بأنه فقط الضغط العسكري والهجمات الكثيفة والقصف الشديد، إلى جانب تقييد حجم المساعدات الإنسانية، ستجبر حماس على الموافقة على صفقة اخرى للتبادل، فانه لا مناص من القول بأن "الحرب اصبحت وسيلة ضغط سياسية من أجل الاثبات بأننا مضطرون إلى استخدام القوة لصالح المخطوفين، وأنها لم تعد تستهدف فقط تدمير القدرة العسكرية لحماس".ردود إسرائيل وحماس العلنية تدل على أن الطرفين وجدا نفسيهما عالقين في مستنقع، فيه استمرار القتال يظهر كهدف مستقل. نشرت أول من أمس رسالة جاء فيها أن يحيى السنوار ارسلها كما يبدو لقيادة حماس الخارج، وصف فيها انجازات الحرب بما في ذلك قتل 1600 جندي إسرائيلي وتدمير دبابات "مركافاة" والسيطرة على الجيش الاسرائيلي. لكن خلال فترة قصيرة حذفت القناة هذه الرسالة من موقعها.حتى لو كان هذا النشر كاذب أو مدحوض فان السنوار يدير حوارا مزدوجا. الأول مع قيادة حماس الخارج، التي يشك بأنها تحاول العمل من وراء ظهره وتخطط "لليوم التالي" مع جهات رفيعة في فتح بدون اشراكه. الثاني أمام إسرائيل التي يستخدمها أمامها استمرار القتال كاستعراض للقدرة، الذي بواسطته يرغب في إملاء شروطه. هل توجد فرصة لبند في خطة مصر يهدد السنوار فيما يتعلق بحكومة تكنوقراط فلسطينية ستنتزع من حماس السيطرة في غزة؟. هذه ليست فكرة جديدة. فحكومات تكنوقراط عملت في السلطة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في 2013 وحكومة التوافق الوطني بين فتح وحماس في 2014.هذه المحاولة فشلت. صراعات القوة والتآمر على مكانة الزعيم والخلاف على المناصب، حولت هذه الحكومة الى ساحة معارك سياسية وحكومة مشلولة. حكومة التكنوقراط ربما تولد الانطباع بأن الأمر يتعلق بجسم غير سياسي، لكن الحقيقة كل البعد عن ذلك. اقتراح مشابه طرحته مصر في تموز (يوليو) على ممثلي فتح وحماس في لقاء العلمين، مع محمود عباس واسماعيل هنية. الآن يبدو أن مصر تحاول احياء هذه الفكرة التي تم الاحتفاظ بها كحل لإدارة غزة بعد الحرب. ولكن الحرب غيرت بالفعل مضمون الحوار بين حماس وفتح، على الاقل بشكل علني فان الطرفين يتحدثان عن امكانية للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة بدون التوضيح ماذا ستكون تشكيلتها وبنيتها. هذه هي الفكرة التي تهدد السنوار رغم أنه يستطيع أن يكون على ثقة بأن اسرائيل لن تسمح لهذه الفكرة بالتحقق.في مصفوفة الاعتبارات لا يمكن تجاهل القوة الخانقة للانشوطة السياسية التي يمليها استمرار القتال بين حماس وإسرائيل. في الطرف الاسرائيلي تم التعبير عن ذلك بالاستخدام القسري لنتنياهو، بتأييد جزء من عائلات المخطوفين، وحتى باقتباسات من جنود في الميدان الذين "طلبوا منه الاستمرار في القتال بأي ثمن". وكأنه بدون هذا "الطلب" كان سيفحص امكانية وقف اطلاق النار. استخدام نتنياهو لهذا المبرر يظهر على الاكثر كبديل لفظي يحاول تجاوز الخوف من شركائه المتطرفين في الحكومة، الذين يهددون باسقاطها إذا وافق على وقف إطلاق النار.حماس، وللدقة (السنوار)، عالقة في نفس الفخ. فهي يجب عليها المحاربة من اجل اظهار بقائها ووقف أي خطة لقيادة حماس الخارج لفحص بدائل تخرجها من اللعبة. أفضلية السنوار هي أنه خلافا لنتنياهو لا يوجد عليه ضغط من الجمهور في غزة، وآلاف المتظاهرين لا يتظاهرون في الشوارع ويطلبون عزله. اذا كان من يعتقد بأن الضغط العسكري والازمة الخطيرة التي تفرضها اسرائيل على غزة ستحدث العصيان المدني ضد السنوار فمن الأفضل أن يتسلح بطول النفس أو بخيال موجه.