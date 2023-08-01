نتنياهو ومارك لفين.. كذبتان

هآرتس

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هآرتسبقلم: يوعنا غونين 1/8/2023الانقلاب النظامي يتيح لنا لحظات كثيرة محرجة، لكن القليل منها يستحق مشاهدة المقابلة التي اجراها أول من أمس مارك لفين من "فوكس نيوز" مع بنيامين نتنياهو. الدمج بين مع من اجريت معه المقابلة، الذي هو كذاب مناوب، وبين مجري المقابلة الذي يحب الانباء المزيفة والقناة التي فيها الموثوقية هي كلمة فظة، خلق نوع من الثالوث المقدس للهراءات. أو الأدق، مثلث برمودا للحقيقة.قراء صحيفة "هآرتس" يعرفون بالتأكيد اسهام نتنياهو وشبكة "فوكس نيوز" في تشويه الوقائع، لكنهم يعرفون بدرجة أقل اسهام لفين (مارك وليس ياريف). في كتاب "كيف تموت الديمقراطيات"، الذي نشره الباحثان ستيفن لفتسكي ودنئيل زبلت في 2018، تم ذكر لفين بالسوء عندما تم وضعه بين الصحافيين الذين "ساهموا في شرعنة الحديث المتطاول"، الامر الذي أدى الى تطرف الحزب الجمهوري والمس بمعايير الديمقراطية. بعد هزيمة ترامب في 2020 نشر لفين نظرية مؤامرة وطلب من السلطات خرق القانون لمنع نقل السلطة. الحديث هنا يدور عن خبير في الديمقراطية، ببساطة بالنسبة للذين يقومون بنخرها من الداخل.منذ فترة بعيدة ونتنياهو يسعى الى اجراء مقابلات مع وسائل الاعلام المحلية على أمل أن يجد الصحفيون الاجانب صعوبة في تشخيص اكاذيبه أو على الاقل أن يكونوا مهذبين اكثر ولا يضحكوا باستهزاء. ولكن لفين وفر له اكثر من ذلك. فهو نفسه اطلق الهراءات ونتنياهو فقط أكد عليها. هكذا، حافظ على ارث منطقي في حين أنه حافظ على دعم الاكاذيب المسمومة التي صدرت من البداية عنه.على سبيل المثال كان السؤال الاول هو "في المحكمة العليا في اسرائيل هناك حفنة من المحامين يقومون بتعيين انفسهم بمساعدة من محامين آخرين، ومنحوا انفسهم صلاحية قول الكلمة الاخيرة في أي أمر، بما في ذلك الغاء قوانين صادقت عليها الكنيست، استنادا الى ما يسمى "معيار المعقولية"" (كما ورد في المصدر). "وأنت تحاول بشكل متواضع جدا التوصل الى اتفاق واسع لمعالجة ذلك. هل يمكنك التوضيح للشعب الاميركي ما الذي تفعله؟". اصحاب النظرة الثاقبة سيلاحظون بأن هذا ليس فقط سؤال، بل يوجد هنا ايضا اخطاء عددها اكبر من عدد قضاة المحكمة العليا، مثل أن القضاة لا يقومون بتعيين انفسهم، وأن ذريعة المعقولية لا تستخدم لالغاء القوانين بل لالغاء قرارات السلطة التنفيذية."أصبت الهدف"، رد نتنياهو بدون تردد وانتقل الى وصف المحكمة في اسرائيل بأنها "الاكثر نشاطا على وجه الكرة الارضية". ووصف نفسه كمن "يحاول التوصل الى اجماع" (مسكين، حتى الآن هو مشوش منذ اصابته بالجفاف). وقد كذب ايضا عندما قال بأنه "لم يتطرق في أي وقت الى نقاشات داخلية في دول ديمقراطية اخرى". ويبدو أنه تجاهل النبش بتعمق في الكونغرس الاميركي والقول بأن حكومته المتطرفة هي "حكومة وسط – يمين"، ويبدو ايضا أنه تجاهل مغزى الاقوال باللغة العبرية.لفين خشي من أن يسلبه نتنياهو تاج المبالغ المهووس. لذلك فقد سارع الى اطلاق اقوال مثل "الاموال السوداء تتسرب الى بلادك من الخارج" و"في اميركا هذا يسمى خيانة" (عن رفض الخدمة) و"الاوليغاركية القانونية تسير باتجاه واحد وبقوة نحو اليسار. هم يقومون بتعيين انفسهم. هذا يشبه تمتمة ديفيد سنيلي أكثر مما يشبه مقابلة صحفية. ولكن فيما يتعلق بنتنياهو فقد تم تحقيق الهدف."كنت سأطلق عليك صانع السلام مع جهاز تنظيم نبضات القلب"، هكذا استجدى لفين لنتنياهو في نهاية المقابلة. نتنياهو ابتسم وقال إن لفين "سرق هذا من أحد مساعديه". هو نسي أن يقول بأنه مع هذه الحدة فإن لفين نسخ من المساعد أيضا صفحة كاملة من الرسائل.