الخميس 24 آب 2023
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نتنياهو يترك العرب لمصيرهم

هآرتس -(الغد)
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
مدير عام بلدية الطيرة عبدالرحمن قشوع، قتل أول من أمس قرب مبنى البلدية ومحطة الشرطة في القرية. وأصيب في الحادثة رجلان آخران. وأمس أيضا قتل أربعة رجال آخرين في المجلس المحلي أبو سنان. احد القتلى، غازي صعب، كان يتنافس في الانتخابات لرئاسة المجلس. رفع الضحايا الأربع عدد المقتولين في المجتمع العربي الى 158 منذ بداية السنة، ونحن ما نزال في آب. ولغرض المقارنة: في اثناء كل السنة السابقة قتل 111 عربيا في إسرائيل.اضافة اعلان
الجريمة في البلدات العربية تتمدد. حياة المواطنين العرب في إسرائيل سائبة. هذا ليس قدرا من السماء. من ترك حياة المواطنين العرب لمصيرهم هي حكومات إسرائيل على اجيالها. في صالح حكومة التغيير يقال انها حاولت أن تغير هذا بل ونجحت في أن تحسن الوضع قليلا. لكن عندها جاءت حكومة الكهانيين برئاسة المحرض القومي نتنياهو، والتي سعت لان تلغي كل إنجازات الحكومة السابقة، ولشدة المأساة نجحت في ذلك: ميل التحسن في الجريمة في المجتمع العربي انقلب رأسا على عقب، والامن الشخصي لم يعد قائما.
وزير الداخلية موشيه أربيل، ولعله الرجل النزيه الوحيد في حكومة الكابوس هذه، توجه الى نتنياهو وطلب تدخله إذ إن "حكومة إسرائيل لا يمكنها أن تمر مرور الكرام". بل إنه طلب "عقد جلسة عاجلة" لادخال الشباك في الصورة ومعالجة "عموم احداث العنف القاسية المرتبطة بالانتخابات المحلية والرامية الى المس في إجرائها السليم في موعدها".
انظر لمن توجه. من يريد ان يكافح الجريمة في البلدات العربية، والاهتمام بامن المواطنين العرب لا يعين في منصب وزير الامن القومي تلميذ الترحيلي مئير كهانا الكاره للعرب. الحقيقة المرة هي ان نتنياهو مستعد لان يترك حياة خمس مواطني الدولة لمصيرهم كي يشبع الجوع القومي - العنصري لشركائه ومؤيديه. حتى لو حل لغز هذه الجريمة كون الحديث يدور عن مدير عام بلدية، فهذا لن يغير بصفته هذه الصورة العامة لان ليس لهذه الحكومة ذرة إرادة لتغييرها.
لا يمكن الفصل بين الجريمة المعربدة وبين المحاولة لتجويع السلطات المحلية العربية ماليا. أربيل، كما من المهم الإشارة، هو الوحيد في الحكومة الذي يكافح في سبيل تحول الميزانية، والوحيد الذي يكافح وزير المالية العنصرية بتسلئيل سموتريتش الذي يعمل على إساءة وضع مواطني إسرائيل العرب.
الى الفراغ الناشئ حين تترك الدولة لمصيرهم مواطنيها يدخل الفقر والجريمة. الجريمة ليست المسبب لانعدام الحوكمة بل هي نتيجة لها. اذا واصلت حكومة الكهانيين هذا الخط فمن شأنها ان تؤدي الى انهيار السلطات المحلية العربية وتحصد فوضى الفقر والجريمة. هذا سبب إضافي للكفاح ضد هذه الحكومة السيئة.
هآرتس -(الغد)

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